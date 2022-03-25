Amazfit ve Xiaomi'nin giyilebilir cihazlarını üreten Huami, 200 milyon satış rakamına ulaştı

Amazfit akıllı saatleriyle tanınan ve aynı zamanda Xiaomi için Mi Band spor bileklikleri geliştiren Huami, Aralık 2021 sonunda akıllı cihazlarının toplam küresel satışlarının 200 milyon adedi aştığını duyurdu.
Akıllı saat pazarı büyüdü
Modele özel istatistik yok, ancak Huami'nin akıllı saatlerinden hiçbiri başarısız olmadı. Counterpoint Research'e göre, 2021'de akıllı saat pazarı, esas olarak 100 doların altındaki düşük maliyetli modeller nedeniyle 2020'ye kıyasla %24 büyüdü.
Aynı zamanda, Huami'nin 2021'deki payı %5,1'e yükseldi. Xiaomi'nin geçen yıl aynı pazardaki payı %3,6 olmasına rağmen. Çinli üreticinin giyilebilir cihazlarının, başta ülkemiz olmak üzere tüm dünyada satıldığını ve büyük talep gördüğünü de belirtelim.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Hangi ülkede test edilmiş.Ülkemizin doğu bölgesinde mi o taraflar -40 oluyor mu bilmiyorum. Yoksa daha soğuk bir ülkeye mi götürdüler.
ak partiye uye olan herkese bir tane hediye edilecekmis :)
"yerli uçağımız göklerde"