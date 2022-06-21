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    Xiaomi 12 Ultra, Snapdragon 8+ Gen 1'i kullanan ilk telefon olabilir

    Xiaomi'nin merakla beklenen yeni telefonu Xiaomi 12 Ultra, Qualcomm'un en yeni amiral gemisi Snapdragon 8+ Gen 1'den güç alan ilk telefon olabilir. Xiaomi ilk sırayı kapmak konusunda iddialı geliyor.
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    Xiaomi 12 Ultra, Snapdragon 8+ Gen 1'li ilk telefon olabilir
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    Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Mi 11 Ultra modeli ile kullanıcıların beğenisini kazanmayı başaran Xiaomi, yakında farklı tasarımı ile dikkat çeken Xiaomi 12 Ultra modelini kullanıcılara sunacak. Telefonun çıkışına az bir süre kala Tipster Digital Chat Station, Xiaomi 12 Ultra’nın Snapdragon 8+ Gen 1 yonga setinden güç alan ilk telefon olacağını bildirdi.

    Snapdragon 8 Gen 1'de ilk sırayı kaptırmıştı

    Bilindiği üzere Snapdragon 8 Gen 1‘i kullanan ilk şirket olmak için geçtiğimiz yıl Xiaomi ile Motorola arasında büyük bir rekabet yaşanmış ve kazanan Moto Edge X30 modeliyle Motorola olmuştu. Şimdi de Asus ROG Phone 6, Motorola Frontier ve Realme GT 2 Master Explorer Edition gibi birçok cihazın Snapdragon 8+ Gen 1 ile gelmesi beklenirken, görünüşe göre bu sefer Xiaomi listenin başında yer alacak.  

    Önceki sızıntılara göre 6.7 inç AMOLED LTPO QHD+ 120Hz ekran, 67W kablolu / 50W kablosuz şarj destekli 4.800 mAH batarya, 12 GB'a kadar LPDDR5 RAM ve 512 GB'a kadar UFS 2.1 depolama seçenekleri gelecek Xiaomi 12 Ultra, kamera tarafında Leica imzalı 50 MP ana, 48 MP ultra geniş açı, 48 MP telefoto sensörlere ve ToF lens, lazer otofokus ünitelerine sahip olacak. 

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