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    Xiaomi 12S, Snapdragon 8+ Gen 1 ile Geekbench'te göründü

    Xiaomi'nin yeni amiral gemisi 12S serisi, kıyaslama platformlarında görünmeye başladı. İlk olarak Çin pazarında piyasaya sürülecek yeni telefonların daha sonra küresel pazara açılması bekleniyor.
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    Xiaomi 12S Geekbench'te göründü: Snapdragon 8+ Gen 1 ile geliyor
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    Çin merkezli teknoloji devi Xiaomi’nin bu yıl piyasaya süreceği son amiral gemisi Xiaomi 12S serisinden yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde 3C sertifika sitelerinde görünmeye başlayan 12S Pro modelinden sonra, şimdi de serinin ana modeli 12S kıyaslama platformlarında ortaya çıktı.

    Snapdragon 8+ Gen 1 ile gelebilir

    Paylaşılan bilgilere göre GeekBench’te 2206123SC model numarası ile listelenen Xiaomi 12S, 2.02 GHz hızında dört çekirdeğe, 2.75 GHz frekansına sahip üç çekirdeğe ve 3.19 GHz hızına sahip bir süper çekirdeğe sahip bir sekiz çekirdekli işlemci ile donatılacak. Bununla birlikte söz konusu yonga setinin muhtemel olarak Adreno 730 GPU ile eşleşen Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 olacağı düşünülüyor.

    Ayrıca kıyaslama platformunun tek çekirdek testinde 1328 puan, çok çekirdek testlerinde ise 4234 puan almayı başaran yeni telefonun 12 GB RAM’e sahip olduğu görülüyor. Ancak bahsedilen bellek miktarının farklı depolama alanı seçenekleri ile değişebileceğini söyleyebiliriz. 

    Daha önceki sızıntılara göre üst seviye 12S Pro'ya benzer şekilde 67W hızlı şarj desteği ve Android 12 tabanlı MIUI 13 ile gelecek Xiaomi 12S'in, 120Hz AMOLED ekran, arkada 50 megapiksel birincil kamera dahil olmak üzere Leica imzalı sensörlere ev sahipliği yapacağı tahmin ediliyor. 

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    hamza5806 5 gün önce

    aga kalk atinanın fethi

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    hamza5806 5 gün önce

    aga kalk mavi vatan

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    HA-DH 1 hafta önce

    şükürler olsun dolar artık düşecek

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