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    Bütçe dostu Realme C75 5G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Realme, bütçe dostu C75 modelinin 5G'li versiyonunu piyasaya sürdü. Askeri seviyede dayanıklılık sunan alüminyum gövdesi ve yüksek batarya kapasitesiyle dikkatleri üzerine çeken telefon neler sunuyor?

    Realme C75 5G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Realme, geçtiğimiz sene sonunda tanıttığı bütçe dostu C75 modelinin 5G'li versiyonunu piyasaya sürdü. Askeri seviyede dayanıklılık sunan alüminyum gövdesi ve yüksek batarya kapasitesiyle dikkatleri üzerine çeken telefon neler sunuyor bir göz atalım.

    6,72 inç büyüklüğünde ve FullHD çözünürlükte 120 Hz IPS LCD ekranla gelen telefon, Mediatek'in Dimensity 6300 işlemcisinden güç alıyor. Cihazda 45W hızlı şarj destekli 6000 mAh kapasiteli batarya yer alıyor. Telefon aynı zamanda 5W ile diğer cihazları şarj edebiliyor.

    Askeri düzeyde MIL-STD-810H sertifikasıyla 2 metreye kadar yüksekten düşmelere dayanıklı olduğu belirtilen telefon, IP64 derecelendirmesiyle suya ve toza karşı da dayanıklılık sunuyor.

    Arka tarafta 32 MP çözünürlüğünde kamera ve ön tarafta 8 MP kameraya sahip olan C75, kutudan Android 15 tabanlı Realme UI 6 işletim sistemiyle çıkıyor.

    Realme C75 5G fiyatı

    Realme C75 5G'nin 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip olan versiyonu 154 dolar, 6 GB ve 128 GB versiyonu ise 165 dolar fiyattan Hindistan'da satışa sunulmuş durumda.

    Realme C75 5G özellikleri

    • Ekran: 6.72 inç, 1080 x 2400 piksel, 120 Hz, 625 nit, IPS LCD
    • İşlemci: Mediatek Dimensity 6300
    • Bellek: 4 GB veya 6 GB RAM
    • Depolama: 128 GB
    • Arka kamera: 32 MP
    • Ön kamera: 8 MP
    • Batarya: 6000 mAh, 45 W hızlı şarj
    • Yazılım: Android 15, Realme UI 6
    • Bağlanabilirlik: 5G, WiFi 5, Bluetooth 5.3
    • Boyut ve ağırlık: 165.7 x 76.2 x 7.9 mm, 190 g
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