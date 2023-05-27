Nothing Phone 2’nin çıkış tarihi belli oldu: ABD'de iPhone’a rakip olacak

Nothing Phone (2) temmuz ayında satışa sunulacak
Geçtiğimiz yıl akıllı telefon pazarına giren Nothing, telefonunun ilginç tasarım anlayışı ve uygun fiyatı ile oldukça dikkat çekmişti. Cihazın pazara hızlı girişinden memnun olan Carl Pei, yeni nesil Nothing Phone hakkında konuştu. Forbes ile yaptığı görüşmede Pei, Phone (2)’nin Temmuz 2023’te ABD dahil küresel olarak satışa çıkacağını belirtti. Nothing Phone (1)’in geçtiğimiz yıl ABD pazarında satışa çıkmadığını hatırlatalım.
Pei, ABD pazarının oldukça önemli olduğunu ve Nothing Phone 2’nin iPhone’a alternatif olmasını istediğini belirtti. Görüşmenin devamında Pei, cihazın 4700 mAh bataryaya sahip olacağını duyurdu ve Snapdragon 8+ Gen 1 işlemcisini tekrar doğruladı. Önceki nesile göre birçok yükselmeye sahip olacak Phone 2, eğer uygun fiyatını koruyabilir ise Nothing, Android pazarında ciddi bir ivme kazanabilir. Bakalım Nothing; Samsung ve Google’un her yıl daha dikkat çektiği üst-orta seviye pazarında başarılı olabilecek mi?Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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