Nothing Phone 2’nin çıkış tarihi belli oldu: ABD'de iPhone’a rakip olacak

Tam Boyutta Gör Kurucu ortaklarından olduğu OnePlus markasını terk ederek Nothing şirketini kuran Carl Pei, markası için önemli çalışmalar yürütüyor. Geçtiğimiz yıl içerisinde bir akıllı telefon ve birkaç kablosuz kulaklık piyasaya süren firma, yakında yeni akıllı telefonunu tanıtacak.

Vivo Y36 serisi tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 7 sa. önce eklendi

Nothing Phone (2) temmuz ayında satışa sunulacak

Geçtiğimiz yıl akıllı telefon pazarına giren Nothing, telefonunun ilginç tasarım anlayışı ve uygun fiyatı ile oldukça dikkat çekmişti. Cihazın pazara hızlı girişinden memnun olan Carl Pei, yeni nesil Nothing Phone hakkında konuştu. Forbes ile yaptığı görüşmede Pei, Phone (2)’nin Temmuz 2023’te ABD dahil küresel olarak satışa çıkacağını belirtti. Nothing Phone (1)’in geçtiğimiz yıl ABD pazarında satışa çıkmadığını hatırlatalım.

Pei, ABD pazarının oldukça önemli olduğunu ve Nothing Phone 2’nin iPhone’a alternatif olmasını istediğini belirtti. Görüşmenin devamında Pei, cihazın 4700 mAh bataryaya sahip olacağını duyurdu ve Snapdragon 8+ Gen 1 işlemcisini tekrar doğruladı. Önceki nesile göre birçok yükselmeye sahip olacak Phone 2, eğer uygun fiyatını koruyabilir ise Nothing, Android pazarında ciddi bir ivme kazanabilir. Bakalım Nothing; Samsung ve Google’un her yıl daha dikkat çektiği üst-orta seviye pazarında başarılı olabilecek mi?

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Android Haberleri

Nothing Phone 2 için tarih verildi