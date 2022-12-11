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    Xiaomi 13 serisi tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

    Xiaomi 13 amiral gemisi serisi gecikmenin ardından nihayet sahneye çıktı. İşte Türkiye’de de satışa sunulması beklenen Xiaomi 13 Pro özellikleri ve fiyatı:      
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    Xiaomi 13 Pro Tam Boyutta Gör
    Çinli teknoloji devi Xiaomi, Türkiye’de de satışa sunulması beklenen Xiaomi 13 ve Xiaomi 13 Pro amiral gemilerini tanıttı. Xiaomi 13 serisi kullanıcılara neler vadediyor? İşte akıllı telefonların özellikleri:

    Xiaomi 13 ve Xiaomi 13 Pro özellikleri

    Xiaomi 13 ve Xiaomi 13 Pro pek çok konuda birbirlerinden farklılaşıyor. Xiaomi 13 Pro modeli LTPO ile daha verimli bir ekrana sahip. 1920Hz DC dimming ile ekran titremesi engellenirken parlaklık da daha verimli bir şekilde ayarlanabiliyor. Pik parlaklık seviyesi 1900 nit. HDR10+, Dolby Vision, HLG gibi standartlara destek sunuluyor.

    Arka kısımda 1 inç türündeki Sony IMX989 sensör Hyper OIS ile daha stabil ve Leica lenslerle desteklenmiş. 50MP telefoto sensör 3x yakınlaştırma sunuyor ve Leica Floating lens barındırıyor. Sensör 10cm odaklama mesafesine sahip. Ultra geniş sensör ise yine 50MP. Telefonda kafa takipli Dolby Atmos, kızılötesi, IP68 sertifikası şeklinde diğer özellikler mevcut.

    Xiaomi 13 ise LTPO ekrana sahip değil. Yine 120Hz tazeleme hızı varken DC Dimming mevcut değil. 50MP ana sensörün yanında 10MP 3x OIS telefoto sensör ve 12MP ultra geniş açılı sensör mevcut. Dolby Atmos desteği yine yerini almış.

    Xiaomi 13 Pro teknik özellikleri

    • 6.73 inçlik kavisli LTPO 3200x1440 piksel OLED ekran
    • Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti
    • LPDDR5X RAM
    • UFS 4.0 depolama
    • 50MP 1 inç Sony IMX989 ana sensör
    • 4820mAh batarya
    • 120W kablolu, 50W kablosuz, 10W tersine şarj

    Xiaomi 13 Pro tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör

    Xiaomi 13 teknik özellikleri

    • 6.36 inçlik 2400x1080 piksel OLED ekran
    • Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti
    • LPDDR5X RAM
    • UFS 4.0 depolama
    • 50MP Hyper OIS ana sensör
    • 4500mAh batarya
    • 67W kablolu, 50W kablosuz, 10W tersine şarj

    Xiaomi 13 Pro tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör

    Xiaomi 13 ve Xiaomi 13 Pro fiyatı

    • Xiaomi 13 8GB/128GB – 575$
    • Xiaomi 13 8GB/256GB – 620$
    • Xiaomi 13 12GB/256GB – 655$
    • Xiaomi 13 12GB/512GB – 720$
    • Xiaomi 13 Pro 8GB/128GB – 720$
    • Xiaomi 13 Pro 12GB/512GB – 900$
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    Güneş enerjili otomobil seri üretime girdi

    K
    kaptan5656 6 gün önce

    türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu

    D
    darthserratus 6 gün önce

    Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu

    Profil resmi
    ugah6aiw 6 gün önce

    .mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...

    D
    DH Misafiri 6 gün önce

    Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım

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