Xiaomi 13 serisi tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

- Xiaomi 13 ve Xiaomi 13 Pro özellikleri
- Xiaomi 13 Pro teknik özellikleri
- Xiaomi 13 teknik özellikleri
- Xiaomi 13 ve Xiaomi 13 Pro fiyatı
- Yorumlar
Xiaomi 13 ve Xiaomi 13 Pro özellikleri
Xiaomi 13 ve Xiaomi 13 Pro pek çok konuda birbirlerinden farklılaşıyor. Xiaomi 13 Pro modeli LTPO ile daha verimli bir ekrana sahip. 1920Hz DC dimming ile ekran titremesi engellenirken parlaklık da daha verimli bir şekilde ayarlanabiliyor. Pik parlaklık seviyesi 1900 nit. HDR10+, Dolby Vision, HLG gibi standartlara destek sunuluyor.
Arka kısımda 1 inç türündeki Sony IMX989 sensör Hyper OIS ile daha stabil ve Leica lenslerle desteklenmiş. 50MP telefoto sensör 3x yakınlaştırma sunuyor ve Leica Floating lens barındırıyor. Sensör 10cm odaklama mesafesine sahip. Ultra geniş sensör ise yine 50MP. Telefonda kafa takipli Dolby Atmos, kızılötesi, IP68 sertifikası şeklinde diğer özellikler mevcut.
Xiaomi 13 ise LTPO ekrana sahip değil. Yine 120Hz tazeleme hızı varken DC Dimming mevcut değil. 50MP ana sensörün yanında 10MP 3x OIS telefoto sensör ve 12MP ultra geniş açılı sensör mevcut. Dolby Atmos desteği yine yerini almış.
Xiaomi 13 Pro teknik özellikleri
- 6.73 inçlik kavisli LTPO 3200x1440 piksel OLED ekran
- Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti
- LPDDR5X RAM
- UFS 4.0 depolama
- 50MP 1 inç Sony IMX989 ana sensör
- 4820mAh batarya
- 120W kablolu, 50W kablosuz, 10W tersine şarj
Xiaomi 13 teknik özellikleri
- 6.36 inçlik 2400x1080 piksel OLED ekran
- Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti
- LPDDR5X RAM
- UFS 4.0 depolama
- 50MP Hyper OIS ana sensör
- 4500mAh batarya
- 67W kablolu, 50W kablosuz, 10W tersine şarj
Xiaomi 13 ve Xiaomi 13 Pro fiyatı
- Xiaomi 13 8GB/128GB – 575$
- Xiaomi 13 8GB/256GB – 620$
- Xiaomi 13 12GB/256GB – 655$
- Xiaomi 13 12GB/512GB – 720$
- Xiaomi 13 Pro 8GB/128GB – 720$
- Xiaomi 13 Pro 12GB/512GB – 900$
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu
Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu
.mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...
Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım