Xiaomi 13 serisi tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

Tam Boyutta Gör Çinli teknoloji devi Xiaomi, Türkiye’de de satışa sunulması beklenen Xiaomi 13 ve Xiaomi 13 Pro amiral gemilerini tanıttı. Xiaomi 13 serisi kullanıcılara neler vadediyor? İşte akıllı telefonların özellikleri:

Xiaomi 13 ve Xiaomi 13 Pro özellikleri

Xiaomi 13 ve Xiaomi 13 Pro pek çok konuda birbirlerinden farklılaşıyor. Xiaomi 13 Pro modeli LTPO ile daha verimli bir ekrana sahip. 1920Hz DC dimming ile ekran titremesi engellenirken parlaklık da daha verimli bir şekilde ayarlanabiliyor. Pik parlaklık seviyesi 1900 nit. HDR10+, Dolby Vision, HLG gibi standartlara destek sunuluyor.

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Arka kısımda 1 inç türündeki Sony IMX989 sensör Hyper OIS ile daha stabil ve Leica lenslerle desteklenmiş. 50MP telefoto sensör 3x yakınlaştırma sunuyor ve Leica Floating lens barındırıyor. Sensör 10cm odaklama mesafesine sahip. Ultra geniş sensör ise yine 50MP. Telefonda kafa takipli Dolby Atmos, kızılötesi, IP68 sertifikası şeklinde diğer özellikler mevcut.

Xiaomi 13 ise LTPO ekrana sahip değil. Yine 120Hz tazeleme hızı varken DC Dimming mevcut değil. 50MP ana sensörün yanında 10MP 3x OIS telefoto sensör ve 12MP ultra geniş açılı sensör mevcut. Dolby Atmos desteği yine yerini almış.

Xiaomi 13 Pro teknik özellikleri

6.73 inçlik kavisli LTPO 3200x1440 piksel OLED ekran

Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti

LPDDR5X RAM

UFS 4.0 depolama

50MP 1 inç Sony IMX989 ana sensör

4820mAh batarya

120W kablolu, 50W kablosuz, 10W tersine şarj

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Xiaomi 13 teknik özellikleri

6.36 inçlik 2400x1080 piksel OLED ekran

Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti

LPDDR5X RAM

UFS 4.0 depolama

50MP Hyper OIS ana sensör

4500mAh batarya

67W kablolu, 50W kablosuz, 10W tersine şarj

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Xiaomi 13 ve Xiaomi 13 Pro fiyatı

Xiaomi 13 8GB/128GB – 575$

Xiaomi 13 8GB/256GB – 620$

Xiaomi 13 12GB/256GB – 655$

Xiaomi 13 12GB/512GB – 720$

Xiaomi 13 Pro 8GB/128GB – 720$

Xiaomi 13 Pro 12GB/512GB – 900$

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Xiaomi 13 Pro tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı