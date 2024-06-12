Xiaomi 14 Civi tanıtıldı: Orta segmente güçlü rakip

Xiaomi 14 Civi neler sunuyor?
Xiaomi Civi serisinin şimdiye kadarki en güçlü modellerinden Xiaomi 14 Civi, ön yüzünde 120 Hz yenileme hızı ve (2750 x 1236 piksel) 1.5K çözünürlük sunan 6,55 inç boyutlarında kavisli (C8 12-bit LTPO) OLED ekrandan destek alıyor. Ayrıca bu ekranın 3.000 nit parlaklık, 240Hz dokunmatik örnekleme hızı, Dolby Vision, HDR10+ uyumluluğuna sahip olduğunu belirtelim.
Telefon, cihaz güvenliği için ekran altında entegre bir de parmak izi tarayıcıya sahip. Ekranın koruması ise Gorilla Glass Victus 2 ile sağlanıyor. 157 x 72.7 x 7.45mm ölçülerinde ve 179.3 gr ağırlığında olan Xiaomi 14 Civi, Civi serisinden alışık olduğumuz metal çerçeve ve premium tasarımı koruyor.
Snapdragon 8s Gen 3 ve daha fazlası
Xiaomi 14 Civi'deki telefondaki bir diğer yükseltme ise yonga seti bölümünde. Xiaomi Civi 4, gücünü 4nm fabrikasyon süreciyle üretilen Snapdragon 8s Gen 3 platformundan alıyor. IceLoop soğutma ile desteklenen bu kuruluma ise 8GB ve 12GB LPDDR5X RAM ve 256GB ve 1TB (UFS 4.0) depoalama seçenekleri sunuluyor.
Kamera tasarımına gelirsek, telefonun arka yüzünde Leica Vario-Summilux lenslerle karşılaşıyoruz. Birincil kamera bölümünde f/1,63 50MP "Light Fusion 800" görüntü sensörü mevcut. Bunun yanında 50 mm lensli (2x) ve f/1,98 diyafram açıklığına sahip 50 MP portre kamerası bulunuyor. Ancak burada OIS yok. Son olarak, 120° (15 mm) ve f/2,2 lense sahip 12 MP ultra geniş kamera sunuluyor.
- Ekran: 6.55 inç (2750 x 1236 piksel), 120 Hz, 3.000 nit parlaklık, Dolby Vision, HDR10+
- İşlemci: Snapdragon 8s Gen 3
- RAM: 12-16GB LPDDR5X RAM
- Depolama: 256 GB, 512 GB UFS 4.0
- Arka kamera: 50MP ana kamera, 1/1.55″ sensör, f/1.63, Hyper OIS, LED flaş, 12MP 120° ultra geniş açılı, f/2.2 diyafram, 50MP 2X telefoto kamera f/1.98 diyafram, OIS,
- Ön kamera: 32MP 78° FoV f/2.0 + 32MP f/2.4 100° FoV
- Pil: 4.700 mAh 67W HyperCharge
- İşletim sistemi: Android 14 HyperOS
- Diğer: IP64, Çift SIM 5G, Bluetooth 5.4, 802.11a/b/g/n/ac/ax, 3,5 mm kulaklık jakı, NFC
Xiaomi 14 Civi fiyatı
Xiaomi 14 Civi, 8GB + 256 GB versiyonu için 514 dolar ve 12GB + 512GB modeli için 574 dolar fiyat etiketine sahip. Modelin Türkiye pazarına giriş yapıp yapmayacağı şu an için açıklanmadı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.