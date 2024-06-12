Xiaomi 14 Civi tanıtıldı: Orta segmente güçlü rakip

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Tam Boyutta Gör Xiaomi, uzun bir bekleyişin ardından Xiaomi 14 Civi modelini resmen duyurdu. Peki Civi ailesinin en yeni üyesi neler sunuyor? ​​​​​​İşte Snapdragon 8s Gen 3, şık tasarım ve uygun fiyatıyla öne çıkan Xiaomi 14 Civi özellikleri ve fiyatı...

Xiaomi 14 Civi neler sunuyor?

Xiaomi Civi serisinin şimdiye kadarki en güçlü modellerinden Xiaomi 14 Civi, ön yüzünde 120 Hz yenileme hızı ve (2750 x 1236 piksel) 1.5K çözünürlük sunan 6,55 inç boyutlarında kavisli (C8 12-bit LTPO) OLED ekrandan destek alıyor. Ayrıca bu ekranın 3.000 nit parlaklık, 240Hz dokunmatik örnekleme hızı, Dolby Vision, HDR10+ uyumluluğuna sahip olduğunu belirtelim.

Telefon, cihaz güvenliği için ekran altında entegre bir de parmak izi tarayıcıya sahip. Ekranın koruması ise Gorilla Glass Victus 2 ile sağlanıyor. 157 x 72.7 x 7.45mm ölçülerinde ve 179.3 gr ağırlığında olan Xiaomi 14 Civi, Civi serisinden alışık olduğumuz metal çerçeve ve premium tasarımı koruyor.

Snapdragon 8s Gen 3 ve daha fazlası

Xiaomi 14 Civi'deki telefondaki bir diğer yükseltme ise yonga seti bölümünde. Xiaomi Civi 4, gücünü 4nm fabrikasyon süreciyle üretilen Snapdragon 8s Gen 3 platformundan alıyor. IceLoop soğutma ile desteklenen bu kuruluma ise 8GB ve 12GB LPDDR5X RAM ve 256GB ve 1TB (UFS 4.0) depoalama seçenekleri sunuluyor.

Tam Boyutta Gör Üstelik gelişmeler bununla sınırlı değil. Xiaomi 14 Civi'de Xiaomi imzalı Pascal T1 bağlantı çipi mevcut. Bu da Wi-Fi ve Bluetooth performansında %16, hücresel performansta %37 ve GPS performansında %24 gibi iyileştirmeler sunuyor.

Kamera tasarımına gelirsek, telefonun arka yüzünde Leica Vario-Summilux lenslerle karşılaşıyoruz. Birincil kamera bölümünde f/1,63 50MP "Light Fusion 800" görüntü sensörü mevcut. Bunun yanında 50 mm lensli (2x) ve f/1,98 diyafram açıklığına sahip 50 MP portre kamerası bulunuyor. Ancak burada OIS yok. Son olarak, 120° (15 mm) ve f/2,2 lense sahip 12 MP ultra geniş kamera sunuluyor.

Tam Boyutta Gör Diğer Civi modellerinde olduğu gibi bu modelde de biri geniş (78°, 26 mm), diğeri ultra geniş olmak üzere çift 32 MP selfie kamerası bulunuyor. Bu kamera, 30 fps hızında 4K video, ağır çekim selfie ve hatta vlogger'lar için bir teleprompter modu sunuyor. Xiaomi 14 Civi, kutusundan 67W hızlı şarj destekli 4.700mAh pil paketi ve Android 14 tabanlı HyperOS ile çıkacak. Telefonun diğer özellikeri arasında, IP64, Çift SIM 5G, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6 yer alıyor.

Ekran : 6.55 inç (2750 x 1236 piksel), 120 Hz, 3.000 nit parlaklık, Dolby Vision, HDR10+

: 6.55 inç (2750 x 1236 piksel), 120 Hz, 3.000 nit parlaklık, Dolby Vision, HDR10+ İşlemci : Snapdragon 8s Gen 3

: Snapdragon 8s Gen 3 RAM : 12-16GB LPDDR5X RAM

: 12-16GB LPDDR5X RAM Depolama : 256 GB, 512 GB UFS 4.0

: 256 GB, 512 GB UFS 4.0 Arka kamera : 50MP ana kamera, 1/1.55″ sensör, f/1.63, Hyper OIS, LED flaş, 12MP 120° ultra geniş açılı, f/2.2 diyafram, 50MP 2X telefoto kamera f/1.98 diyafram, OIS,

: 50MP ana kamera, 1/1.55″ sensör, f/1.63, Hyper OIS, LED flaş, 12MP 120° ultra geniş açılı, f/2.2 diyafram, 50MP 2X telefoto kamera f/1.98 diyafram, OIS, Ön kamera : 32MP 78° FoV f/2.0 + 32MP f/2.4 100° FoV

: 32MP 78° FoV f/2.0 + 32MP f/2.4 100° FoV Pil : 4.700 mAh 67W HyperCharge

: 4.700 mAh 67W HyperCharge İşletim sistemi : Android 14 HyperOS

: Android 14 HyperOS Diğer: IP64, Çift SIM 5G, Bluetooth 5.4, 802.11a/b/g/n/ac/ax, 3,5 mm kulaklık jakı, NFC

Xiaomi 14 Civi fiyatı

Xiaomi 14 Civi, 8GB + 256 GB versiyonu için 514 dolar ve 12GB + 512GB modeli için 574 dolar fiyat etiketine sahip. Modelin Türkiye pazarına giriş yapıp yapmayacağı şu an için açıklanmadı.

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