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    Anlık Bildirim

    Xiaomi 14 kamerası hayal kırıklığı olabilir

    Xiaomi 14 amiral gemisinin kamera performansı pek çok rakibinin gerisinde kaldı. Hatta önceki yıllarda çıkmış Xiaomi 11 Ultra bile öne geçmeyi başarıyor.        
    Xiaomi 14 Tam Boyutta Gör
    Amiral gemisi akıllı telefonların kamera yeteneklerini test ederek puanlayan DxOMark sitesine bu kez Xiaomi 14 konuk oldu. Firmanın en iyi kameralı telefonlarından birisi olarak gösterilen Xiaomi 14, önceki nesilleri bile geçemedi.  

    Xiaomi 14 kamera performansı

    DxOMark verilerine göre Xiaomi 14 amiral gemisi kamera performansı olarak 138 puan aldı ve yirmi sekizinci sıraya yerleşti. Ondan yıllar önce piyasaya çıkmış Huawei P50 Pro, Xiaomi Mi 11 Ultra, iPhone 13 Pro Max, Huawei P40 Pro+ daha yüksek puan almayı başardı.  

    Xiaomi 14 modeli renk, desen, kumlanma ve pozlama konularında yüksek sonuçlar fotoğraf tarafında 137 puana ulaşıyor. Yakınlaştırma konusunda 134, video konusunda da 138 puan alan telefon, bulanıklık ve ön izleme tarafında ise biraz düşük kalmış.

    DxOMark listelerinde Xiaomi’nin hiçbir modeli ilk yirmide bile değil. Firma ünlü Leica ile de iş birliği yapmıştı ancak bu da yeterli olmamış. Şu anda listelerde en iyi performans gösteren Xiaomi modeli Xiaomi 11 Ultra ve puanı 140. Bununla birlikte 600$-800$ arası şeklinde bir filtre konduğunda ise üçüncü sıraya yerleşiyor.

    Xiaomi 14 sınıfta kaldı Tam Boyutta Gör

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 3 gün önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

    Profil resmi
    Dr. X 1 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 3 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 4 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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