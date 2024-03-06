Xiaomi 14 kamerası hayal kırıklığı olabilir

Xiaomi 14 kamera performansı
DxOMark verilerine göre Xiaomi 14 amiral gemisi kamera performansı olarak 138 puan aldı ve yirmi sekizinci sıraya yerleşti. Ondan yıllar önce piyasaya çıkmış Huawei P50 Pro, Xiaomi Mi 11 Ultra, iPhone 13 Pro Max, Huawei P40 Pro+ daha yüksek puan almayı başardı.
Xiaomi 14 modeli renk, desen, kumlanma ve pozlama konularında yüksek sonuçlar fotoğraf tarafında 137 puana ulaşıyor. Yakınlaştırma konusunda 134, video konusunda da 138 puan alan telefon, bulanıklık ve ön izleme tarafında ise biraz düşük kalmış.
DxOMark listelerinde Xiaomi’nin hiçbir modeli ilk yirmide bile değil. Firma ünlü Leica ile de iş birliği yapmıştı ancak bu da yeterli olmamış. Şu anda listelerde en iyi performans gösteren Xiaomi modeli Xiaomi 11 Ultra ve puanı 140. Bununla birlikte 600$-800$ arası şeklinde bir filtre konduğunda ise üçüncü sıraya yerleşiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.