Xiaomi 14 kamerası hayal kırıklığı olabilir

Tam Boyutta Gör Amiral gemisi akıllı telefonların kamera yeteneklerini test ederek puanlayan DxOMark sitesine bu kez Xiaomi 14 konuk oldu. Firmanın en iyi kameralı telefonlarından birisi olarak gösterilen Xiaomi 14, önceki nesilleri bile geçemedi.

Xiaomi 14 kamera performansı

DxOMark verilerine göre Xiaomi 14 amiral gemisi kamera performansı olarak 138 puan aldı ve yirmi sekizinci sıraya yerleşti. Ondan yıllar önce piyasaya çıkmış Huawei P50 Pro, Xiaomi Mi 11 Ultra, iPhone 13 Pro Max, Huawei P40 Pro+ daha yüksek puan almayı başardı.

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Xiaomi 14 modeli renk, desen, kumlanma ve pozlama konularında yüksek sonuçlar fotoğraf tarafında 137 puana ulaşıyor. Yakınlaştırma konusunda 134, video konusunda da 138 puan alan telefon, bulanıklık ve ön izleme tarafında ise biraz düşük kalmış.

DxOMark listelerinde Xiaomi’nin hiçbir modeli ilk yirmide bile değil. Firma ünlü Leica ile de iş birliği yapmıştı ancak bu da yeterli olmamış. Şu anda listelerde en iyi performans gösteren Xiaomi modeli Xiaomi 11 Ultra ve puanı 140. Bununla birlikte 600$-800$ arası şeklinde bir filtre konduğunda ise üçüncü sıraya yerleşiyor.

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