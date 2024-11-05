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    Xiaomi 14 serisi Android 15 güncellemesi almaya başladı: İşte yenilikler

    Snapdragon 8 Gen 3 işlemcili Xiaomi 14, Android 15 güncellemesini almaya başladı. Global sunulan güncelleme, görsel değişiklikler, iyileştirilmiş pil ömrü ve fazlasını getiriyor.
    xiaomi 14 android 15 güncellemesi kararlı Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, yakın zamanda HyperOS 2 işletim sistemiyle birlikte Xiaomi 15 serisini Çin’de tanıttı. Şirket, yeni işletim sistemini henüz küresel pazarda sunmadı. Bu yüzden Xiaomi 14 serisine Android 15 güncellemesi HyperOS 1.1 tabanlı olarak geliyor.

    Xiaomi 14 Android 15 güncellemesi neler getiriyor?

    Xiaomi 14 için kararlı Android 15 güncellemesi, ana ekran, kilit ekranı ve son kullanılanlar menüsünde önemli iyileştirmeler getiriyor.

    Ana ekran

    • Gelişmiş klasör simgesi görüntüsü: Klasör simgelerinin görünürlüğü ve netliği iyileştirildi.
    • Optimize edilmiş düzen: Ekranın üst kısmındaki aşırı boşluk sorunu giderildi ve daha etkili, görsel olarak çekici bir düzen sağlandı.
    • Kararlılık: Ana ekranın beklenmedik şekilde kilitlenmesi sorununu önlemek için düzeltmeler yapıldı.

    Kilit ekranı

    • Titreme sorunu giderildi: Hep açık ekran ayarları yapılırken ekranın titremesi sorunu çözüldü.

    Son kullanılanlar menüsü

    • Daha akıcı uygulama kartı sıralaması: Uygulama kartını yeniden sıralama artık daha akıcı. Rahatsız edici animasyonlar da kaldırıldı.

    Diğer iyileştirmeler

    • Siyah ekran görüntüsü sorunu çözüldü: Belirli uygulamalarda siyah ekran görüntüsü sorunu giderildi, içerik görüntüsünün doğru şekilde alınması sağlandı.

    Xiaomi 14 için Android 15 güncellemesi, küreselde yaklaşık 127MB, Avrupa bölgelerinde 125MB boyutunda. Global kararlı ROM’u buradan, Avrupa kararlı ROM’u buradan indirebilirsiniz.

    Kaynakça https://www.stechguide.com/stable-android-15-update-for-xiaomi-14-starts-rolling-out-globally/ https://www.gizmochina.com/2024/11/05/xiaomi-14-android-15-global-update/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 4 gün önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 6 gün önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 1 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 2 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 2 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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