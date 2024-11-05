Xiaomi 14 serisi Android 15 güncellemesi almaya başladı: İşte yenilikler

- Xiaomi 14 Android 15 güncellemesi neler getiriyor?
- Ana ekran
- Kilit ekranı
- Son kullanılanlar menüsü
- Diğer iyileştirmeler
- Yorumlar
Xiaomi 14 Android 15 güncellemesi neler getiriyor?
Xiaomi 14 için kararlı Android 15 güncellemesi, ana ekran, kilit ekranı ve son kullanılanlar menüsünde önemli iyileştirmeler getiriyor.
Ana ekran
- Gelişmiş klasör simgesi görüntüsü: Klasör simgelerinin görünürlüğü ve netliği iyileştirildi.
- Optimize edilmiş düzen: Ekranın üst kısmındaki aşırı boşluk sorunu giderildi ve daha etkili, görsel olarak çekici bir düzen sağlandı.
- Kararlılık: Ana ekranın beklenmedik şekilde kilitlenmesi sorununu önlemek için düzeltmeler yapıldı.
Kilit ekranı
- Titreme sorunu giderildi: Hep açık ekran ayarları yapılırken ekranın titremesi sorunu çözüldü.
Son kullanılanlar menüsü
- Daha akıcı uygulama kartı sıralaması: Uygulama kartını yeniden sıralama artık daha akıcı. Rahatsız edici animasyonlar da kaldırıldı.
Diğer iyileştirmeler
- Siyah ekran görüntüsü sorunu çözüldü: Belirli uygulamalarda siyah ekran görüntüsü sorunu giderildi, içerik görüntüsünün doğru şekilde alınması sağlandı.
Xiaomi 14 için Android 15 güncellemesi, küreselde yaklaşık 127MB, Avrupa bölgelerinde 125MB boyutunda. Global kararlı ROM’u buradan, Avrupa kararlı ROM’u buradan indirebilirsiniz.Kaynakça https://www.stechguide.com/stable-android-15-update-for-xiaomi-14-starts-rolling-out-globally/ https://www.gizmochina.com/2024/11/05/xiaomi-14-android-15-global-update/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über