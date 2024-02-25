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    Xiaomi 14 Türkiye’de, fiyatı uzayda

    Çin’de satış rekorları kıran Xiaomi 14 amiral gemisi Türkiye’de raflara çıkıyor. Elini çabuk tutup ön siparişe yetişenler cüzi bir indirime de sahip olacaklar.  
    Xiaomi 14 Tam Boyutta Gör
    Kısa süre önce global lansmanı yapılan Xiaomi 14 amiral gemisinin Türkiye fiyatı belli oldu. Ön sipariş sürecinde ürünü rezerve etmek için 100TL ödeme yapmak gerekecek. Ön sipariş dönemine özel 400TL de indirim sunulacak. Satış kısa süreli ve sınırlı sayıda olacak.

    Xiaomi 14 satışa başlıyor

    Yapılan duyuruya göre Xiaomi 14 modelinin satış fiyatı 49999TL olarak açıklandı. Cihaz 12GB/512GB konfigürasyonla geliyor. Ön satış 29 Şubat tarihine kadar sürecek. Satış ise 1-3 Mart tarihleri arasında olacak. İndirimle fiyat 49599TL olacak. Bu sürede sadece 500 adet telefon stoğu var.

    Bu rakam Xiaomi 14 için dezavantaj olabilir zira iPhone 15, Galaxy S24 ve Galaxy S24 Plus fiyatları bu rakamın altında. Biraz daha geri gidersek iPhone 14, iPhone 14 Plus, Galaxy S23, Galaxy S23 Plus gibi modeller de devreye giriyor. Xiaomi 14 Ultra da yakın dönemde piyasada olacak.

    Xiaomi 14 modelinde 1 Hz-120Hz değişken yenileme hızı ve 1200 x 2670 piksel çözünürlük sunan 6,36 inç boyutlarında LTPO AMOLED ekran, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, 50 MP f/1.16 diyafram açıklığında ana kamera, 4.610mAh batarya, 90W hızlı şarj gibi özellikler yer alıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 3 gün önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    Xiaomi 14, xiaomi ve
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