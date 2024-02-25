Xiaomi 14 Türkiye’de, fiyatı uzayda

Xiaomi 14 satışa başlıyor
Yapılan duyuruya göre Xiaomi 14 modelinin satış fiyatı 49999TL olarak açıklandı. Cihaz 12GB/512GB konfigürasyonla geliyor. Ön satış 29 Şubat tarihine kadar sürecek. Satış ise 1-3 Mart tarihleri arasında olacak. İndirimle fiyat 49599TL olacak. Bu sürede sadece 500 adet telefon stoğu var.
Bu rakam Xiaomi 14 için dezavantaj olabilir zira iPhone 15, Galaxy S24 ve Galaxy S24 Plus fiyatları bu rakamın altında. Biraz daha geri gidersek iPhone 14, iPhone 14 Plus, Galaxy S23, Galaxy S23 Plus gibi modeller de devreye giriyor. Xiaomi 14 Ultra da yakın dönemde piyasada olacak.
Xiaomi 14 modelinde 1 Hz-120Hz değişken yenileme hızı ve 1200 x 2670 piksel çözünürlük sunan 6,36 inç boyutlarında LTPO AMOLED ekran, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, 50 MP f/1.16 diyafram açıklığında ana kamera, 4.610mAh batarya, 90W hızlı şarj gibi özellikler yer alıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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