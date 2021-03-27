Xiaomi bu ayı rekor satışlarla kapattı

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Sadece kendi markasıyla girdiği akıllı telefon pazarında Xiaomi bugün 3 farklı koldan mücadele veriyor. Xiaomi, Redmi ve Poco markaları kendi alanlarında yüz güldürmeye devam ediyor. Bu ay 3 farklı rekor geldi.

Redmi K40 rekor kırdı

İlk müjdeli haber Redmi K40 serisinden geldi. 3 farklı versiyonu olan Redmi K40 serisinde Snapdragon 870/888 yonga seti, E4 AMOLED ekran, 48MP/64MP/108MP kamera, LPDDR5 RAM, hızlı şarj gibi detaylar yer alıyordu.

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310$ başlangıç fiyatı olan Redmi K40 serisi sadece 23 günde Çin’de 1 milyon satışa imza attı. Yurt dışında farklı isimler altına girdiği için global çapta tam bir rakam mevcut değil ancak ülkede ilgi büyük.

Diğer bir ilgi gören telefon Black Shark 4. Standart ve Pro versiyonlarla piyasaya çıkan oyuncu telefonu Black Shark 4 sadece 5 dakikada 30 milyon dolarlık satış yaptı. OnePlus 9 ise 50 dakikada 15 milyon dolarlık satış yapmıştı. Özellikle Huawei’nin geri planda kalması Xiaomi’nin işine geldi.

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Hindistan’da yine üçüncü çevrim içi telefon markası olan Poco da M3 modeli ile sadece 45 günde 500 bin satış yaptı. İlk dalga satış 150 bini geçmişti. Telefon sadece Flipkart üzerinden satılmasına rağmen bu rakamlara ulaşabildi.

Xiaomi hali hazırda Redmi K40 ve Black Shark 4 serisinin dağıtımına devam ediyor. Yeni Poco X3 Pro ve F3 telefonları da yarışa katılınca Xiaomi için Nisan ayı da rekorlarla geçecektir.

https://www.gizchina.com/2021/03/26/redmi-k40-series-sells-over-1-million-units-in-23-days/

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