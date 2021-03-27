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    Xiaomi bu ayı rekor satışlarla kapattı

    Bir taraftan Redmi K40 serisi Çin’de 1 milyon satış rakamını aşarken Black Shark 4 serisi de 30 milyon doların üzerine çıktı. Poco serisi ise Hindistan’da şov yapıyor.
    27 Mart 2021, 13:00 (4 sa.)
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Xiaomi bu ayı rekor satışlarla kapattı
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    Sadece kendi markasıyla girdiği akıllı telefon pazarında Xiaomi bugün 3 farklı koldan mücadele veriyor. Xiaomi, Redmi ve Poco markaları kendi alanlarında yüz güldürmeye devam ediyor. Bu ay 3 farklı rekor geldi.

    Redmi K40 rekor kırdı

    İlk müjdeli haber Redmi K40 serisinden geldi. 3 farklı versiyonu olan Redmi K40 serisinde Snapdragon 870/888 yonga seti, E4 AMOLED ekran, 48MP/64MP/108MP kamera, LPDDR5 RAM, hızlı şarj gibi detaylar yer alıyordu.

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    310$ başlangıç fiyatı olan Redmi K40 serisi sadece 23 günde Çin’de 1 milyon satışa imza attı. Yurt dışında farklı isimler altına girdiği için global çapta tam bir rakam mevcut değil ancak ülkede ilgi büyük.

    Diğer bir ilgi gören telefon Black Shark 4. Standart ve Pro versiyonlarla piyasaya çıkan oyuncu telefonu Black Shark 4 sadece 5 dakikada 30 milyon dolarlık satış yaptı. OnePlus 9 ise 50 dakikada 15 milyon dolarlık satış yapmıştı. Özellikle Huawei’nin geri planda kalması Xiaomi’nin işine geldi.

    Xiaomi bu ayı rekor satışlarla kapattı
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    Hindistan’da yine üçüncü çevrim içi telefon markası olan Poco da M3 modeli ile sadece 45 günde 500 bin satış yaptı. İlk dalga satış 150 bini geçmişti. Telefon sadece Flipkart üzerinden satılmasına rağmen bu rakamlara ulaşabildi.

    Xiaomi hali hazırda Redmi K40 ve Black Shark 4 serisinin dağıtımına devam ediyor. Yeni Poco X3 Pro ve F3 telefonları da yarışa katılınca Xiaomi için Nisan ayı da rekorlarla geçecektir.



    https://www.gizchina.com/2021/03/26/redmi-k40-series-sells-over-1-million-units-in-23-days/
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    M matrixss (S V) 4 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen El Fuego
    Hep ABD'ye verme birazda Çinlilere ver
    Yanıtla +6
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    El Fuego 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Cepteki spyware: şayomi
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    2
    Fortune 4 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    bana xiaomi bölümünden tam 4 ay uzaklastırma vermissiniz.. xiaomi cöptür spydır ajan telefondur dedigim icin.. aksini ispat edebilir misiniz? edemezsiniz..
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    yenfiz (Yenfiz Yenfiz) 3 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Abi spyware vs anlamam cok ozel kullanimin varsa apple ama devlet sırlarını telefonunda saklamiyorsan xiaomi alican, android abd ye veri iletecek donanim yazılım tarafı izinleride Çin e veri iletecek, 3ncu parti yazilimlar ise artik menşei neresiyse oraya iletecek...
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    El Fuego 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Cepteki spyware: şayomi
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    M matrixss (S V) 4 sa. ( Mesaj Silindi ) El Fuego
    Hep ABD'ye verme birazda Çinlilere ver
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