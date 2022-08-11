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    Xiaomi Buds 4 Pro kablosuz kulaklık tanıtıldı

    Teknoloji üreticisi Xiaomi, bugün düzenlediği etkinlikte uzun kullanım ömrü ve yüksek kalitede ses sunan Xiaomi Buds 4 Pro kablosuz kulak modelini duyurdu.      
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    Xiaomi Buds 4 Pro kablosuz kulaklık tanıtıldı
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    Çinli Xiaomi şirketi bugün düzenlediği büyük etkinlikte, tamamen kablosuz kulaklık modeli Xiaomi Buds 4 Pro'yu tanıttı. Cihaz, yüksek çözünürlüklü ses ve etkileyici pil ömrü sunuyor.

    Kulaklıklar üç mikrofonla donatılmış. 11 mm dinamik sürücülere ve 48 dB'ye kadar aktif gürültü önleme özelliğine sahip. Ayrıca cihazda yer alan akıllı bir teknoloji de özellikle bisiklet sürerken veya koşarken rüzgar sesini algılamayı ve kesmeyi sağlıyor. Cihazda LHDC 4.0 codec bileşeni ile 360 derece ses desteği mevcut.

    Xiaomi Buds 4 Pro fiyatı

    Pil ömrü açısından, üretici, şarj kutusu olmadan 9 saate kadar, şarj kutusu ile de 38 saate kadar çalışma süresi vaat ediyor. Tüm bunların enerji tasarruflu 12 nm çip sayesinde mümkün olduğuna dikkat çekilmiş. Cihazın kasasının IP54 standardına toza ve su sıçramalarına karşı dayanıklı olduğunu da belirtelim.

    Xiaomi Buds 4 Pro'nun altın ve siyah versiyonları 163 dolar fiyatla satışa sunuldu. Ön siparişler ise 148 dolarlık fiyatla şimdiden başlamış durumda.

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