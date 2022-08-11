Tam Boyutta Gör

Çinli Xiaomi şirketi bugün düzenlediği büyük etkinlikte, tamamen kablosuz kulaklık modeli Xiaomi Buds 4 Pro'yu tanıttı. Cihaz, yüksek çözünürlüklü ses ve etkileyici pil ömrü sunuyor.

Xiaomi en ince katlanabilir akıllı telefonu Mix Fold 2'yi tanıttı 32 dk. önce eklendi

Kulaklıklar üç mikrofonla donatılmış. 11 mm dinamik sürücülere ve 48 dB'ye kadar aktif gürültü önleme özelliğine sahip. Ayrıca cihazda yer alan akıllı bir teknoloji de özellikle bisiklet sürerken veya koşarken rüzgar sesini algılamayı ve kesmeyi sağlıyor. Cihazda LHDC 4.0 codec bileşeni ile 360 derece ses desteği mevcut.

Tam Boyutta Gör

Xiaomi Buds 4 Pro fiyatı

Pil ömrü açısından, üretici, şarj kutusu olmadan 9 saate kadar, şarj kutusu ile de 38 saate kadar çalışma süresi vaat ediyor. Tüm bunların enerji tasarruflu 12 nm çip sayesinde mümkün olduğuna dikkat çekilmiş. Cihazın kasasının IP54 standardına toza ve su sıçramalarına karşı dayanıklı olduğunu da belirtelim.

Tam Boyutta Gör

Xiaomi Buds 4 Pro'nun altın ve siyah versiyonları 163 dolar fiyatla satışa sunuldu. Ön siparişler ise 148 dolarlık fiyatla şimdiden başlamış durumda.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Kulaklık Haberleri

Xiaomi Buds 4 Pro kablosuz kulaklık tanıtıldı