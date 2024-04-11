Realme, uygun fiyatlı TWS kulaklığı Buds T110'u tanıttı

Realme, uygun fiyatlı yeni TWS Bluetooth kulaklığı Realme Buds T110'u tanıttı. Kulaklık neler sunuyor hep birlikte bakalım.
Realme Buds T110 özellikleri
Buds T110 siyah, beyaz, yeşil ve mavi olmak üzere dört renk seçeneğiyle geliyor. Yalnızca 4,09 gram ağırlığa sahip kulaklık uzun dinleme sürelerinde kullanıcılara yüksek konfor sunuyor.
Kulaklık, 10 mm'lik dinamik sürücüye ve titanyum kaplı kompozit diyaframa sahip. Yapay zeka destekli çağrı gürültü engelleme özelliği bulunan Buds T110, aynı zamanda 88 ms düşük gecikme sunan oyun modunu da barındırıyor.
Realme Buds T110, tek şarj ile 7 saate kadar pil ömrü sunabiliyor. Bu süre kutusuyla beraber ise 38 saate kadar çıkabiliyor. Bunun yanında hızlı şarj özelliğiyle 10 dakikalık şarj ile 20 dakika dinleme süresi elde edilebiliyor.
Kulaklık, en yeni sürüm olan Bluetooth 5.4'ü destekliyor. Kulaklık ayrıca, gelişmiş ses senkronizasyonu için her bir kulaklığa bağımsız ses aktarımına izin veren çift sesli eşzamanlı iletim teknolojisini de destekliyor. Son olarak, kulaklıklar IPX5 suya dayanıklılık özelliğini de barındırıyor.
Realme Buds T110 fiyatı
Realme Buds T110, 18 dolar fiyatıyla uygun fiyatlı ve yeni nesil bir TWS kulaklık arayanlar için cazip bir seçenek olarak Çin'de satışa sunuldu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...