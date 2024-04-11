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Realme, uygun fiyatlı yeni TWS Bluetooth kulaklığı Realme Buds T110'u tanıttı. Kulaklık neler sunuyor hep birlikte bakalım.

Realme Buds T110 özellikleri

Buds T110 siyah, beyaz, yeşil ve mavi olmak üzere dört renk seçeneğiyle geliyor. Yalnızca 4,09 gram ağırlığa sahip kulaklık uzun dinleme sürelerinde kullanıcılara yüksek konfor sunuyor.

Kulaklık, 10 mm'lik dinamik sürücüye ve titanyum kaplı kompozit diyaframa sahip. Yapay zeka destekli çağrı gürültü engelleme özelliği bulunan Buds T110, aynı zamanda 88 ms düşük gecikme sunan oyun modunu da barındırıyor.

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Realme Buds T110, tek şarj ile 7 saate kadar pil ömrü sunabiliyor. Bu süre kutusuyla beraber ise 38 saate kadar çıkabiliyor. Bunun yanında hızlı şarj özelliğiyle 10 dakikalık şarj ile 20 dakika dinleme süresi elde edilebiliyor.

Kulaklık, en yeni sürüm olan Bluetooth 5.4'ü destekliyor. Kulaklık ayrıca, gelişmiş ses senkronizasyonu için her bir kulaklığa bağımsız ses aktarımına izin veren çift sesli eşzamanlı iletim teknolojisini de destekliyor. Son olarak, kulaklıklar IPX5 suya dayanıklılık özelliğini de barındırıyor.

Realme Buds T110 fiyatı

Realme Buds T110, 18 dolar fiyatıyla uygun fiyatlı ve yeni nesil bir TWS kulaklık arayanlar için cazip bir seçenek olarak Çin'de satışa sunuldu.

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Realme, uygun fiyatlı TWS kulaklığı Buds T110'u tanıttı