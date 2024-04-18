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    Yeni Nothing Ear & Ear (a) kulaklık, ChatGPT entegrasyonuyla geliyor

    Nothing, yeni kablosuz kulak içi kulaklıklarını duyurdu. Popüler yapay zeka ChatGPT entegrasyonuna sahip Nothing Ear ve Nothing Ear (a), şeffaf tasarımı sürdürüyor.
    Nothing Ear & Ear (a) kulaklık tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Nothing, yeni gerçek kablosuz kulaklık (TWS) modelleri Nothing Ear ve Ear (a)’yı tanıttı. Nothing Ear, geçen yılın Ear (2) modelinin devamı olarak gelen üst seviye kulaklık olurken, Ear (a) daha uygun fiyatlı giriş seviye kulaklık modelleri arasına konumlanıyor. Yeni Nothing Ear kulaklıklar, bilgiye doğrudan anında erişim sağlamak için çift parmakla etkinleştirilen ChatGPT entegrasyonuyla geliyor.

    Nothing Ear özellikleri

    Nothing Ear kulaklık özellikleri Tam Boyutta Gör
    Nothing Ear, daha zengin ve daha canlı tizler için seramik diyaframlı 11mm dinamik sürücülerin yanı sıra daha net ses için hava akışını iyileştiren iki ek havalandırma deliğine sahip. Nothing, yüksek bit hızlı akış için LHDC 5.0 ve LDAC codec desteği ve gürültü sızıntısını otomatik olarak kontrol eden ve buna göre aktif gürültü engellemeyi ayarlayan gelişmiş Akıllı ANC algoritması sunuyor. Kullanıcılar, Nothing X uygulamasında gelişmiş ekolayzır seçeneğiyle daha fazla ses kontrolüne sahip.

    Nothing Ear, Bluetooth 5.3 bağlantısıyla telefona bağlanıyor; çift cihaz eşleştirme, Google Fast Pair ve Microsoft Swift Pair desteği mevcut. Daha iyi ses alımı ve daha net telefon görüşmeleri için Clear Voice teknolojisine sahip yeni konuşma mikrofonları eklenmiş. Pil ömrü açısından, ANC kapalıyken 8.5 saate kadar, ANC açıkken 5.2 saate kadar, şarj kutusuyla birlikte 40.5 saate kadar dayanabiliyor. USB-C kabloyla veya uyumlu Qi şarj cihazlarıyla 2.5w hıza kadar kablosuz şarj olabiliyor.

    Nothing Ear, beyaz ve siyah renk seçeneğiyle geliyor. Nothing, bugün ön siparişi açtı, 22 Nisan’da satışa sunacak.

    Nothing Ear (a) özellikleri

    Nothing Ear (a) kulaklık özellikleri Tam Boyutta Gör
    Nothing Ear (a), 11mm dinamik sürücü, ANC, LDAC desteğiyle yüksek fiyatlı Nothing Ear’ın temel özelliklerinin çoğunu koruyor. Nothing Ear (a), dikdörtgen kasalı, hafif değiştirilmiş bir tasarıma sahip ve beyaz, siyah dışında parlak sarı renkte geliyor. Daha şık seramik diyafram ve özel ekolayzır dışında daha pahalı olan Nothing Ear ile aynı teknik özelliklere sahip. Pil ömrü olarak, ANC kapalıyken 9.5 saat, ANC açıkken 5.5 saat, şarj kutusuyla birlikte 42.5 saate kadar kullanım sunuyor. Uygun fiyatlı bu model, USB-C kablosuyla şarj oluyor, kablosuz şarj yok.

    Nothing Ear & Ear (a) fiyatı

    Nothing Ear fiyatı ne kadar Tam Boyutta Gör
    Nothing Ear kulaklık 99 dolar/99 euro fiyat etiketiyle satışta. Nothing Ear (a) fiyatı ise; 149 dolar/149 euro.
    Kaynakça https://intl.nothing.tech/products/ear-a https://intl.nothing.tech/products/ear
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 5 gün önce

    Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage

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    Exadious 3 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 3 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 3 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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