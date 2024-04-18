Yeni Nothing Ear & Ear (a) kulaklık, ChatGPT entegrasyonuyla geliyor

Tam Boyutta Gör Nothing, yeni gerçek kablosuz kulaklık (TWS) modelleri Nothing Ear ve Ear (a)’yı tanıttı. Nothing Ear, geçen yılın Ear (2) modelinin devamı olarak gelen üst seviye kulaklık olurken, Ear (a) daha uygun fiyatlı giriş seviye kulaklık modelleri arasına konumlanıyor. Yeni Nothing Ear kulaklıklar, bilgiye doğrudan anında erişim sağlamak için çift parmakla etkinleştirilen ChatGPT entegrasyonuyla geliyor.

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Nothing Ear özellikleri

Tam Boyutta Gör Nothing Ear, daha zengin ve daha canlı tizler için seramik diyaframlı 11mm dinamik sürücülerin yanı sıra daha net ses için hava akışını iyileştiren iki ek havalandırma deliğine sahip. Nothing, yüksek bit hızlı akış için LHDC 5.0 ve LDAC codec desteği ve gürültü sızıntısını otomatik olarak kontrol eden ve buna göre aktif gürültü engellemeyi ayarlayan gelişmiş Akıllı ANC algoritması sunuyor. Kullanıcılar, Nothing X uygulamasında gelişmiş ekolayzır seçeneğiyle daha fazla ses kontrolüne sahip.

Nothing Ear, Bluetooth 5.3 bağlantısıyla telefona bağlanıyor; çift cihaz eşleştirme, Google Fast Pair ve Microsoft Swift Pair desteği mevcut. Daha iyi ses alımı ve daha net telefon görüşmeleri için Clear Voice teknolojisine sahip yeni konuşma mikrofonları eklenmiş. Pil ömrü açısından, ANC kapalıyken 8.5 saate kadar, ANC açıkken 5.2 saate kadar, şarj kutusuyla birlikte 40.5 saate kadar dayanabiliyor. USB-C kabloyla veya uyumlu Qi şarj cihazlarıyla 2.5w hıza kadar kablosuz şarj olabiliyor.

Nothing Ear, beyaz ve siyah renk seçeneğiyle geliyor. Nothing, bugün ön siparişi açtı, 22 Nisan’da satışa sunacak.

Nothing Ear (a) özellikleri

Tam Boyutta Gör Nothing Ear (a), 11mm dinamik sürücü, ANC, LDAC desteğiyle yüksek fiyatlı Nothing Ear’ın temel özelliklerinin çoğunu koruyor. Nothing Ear (a), dikdörtgen kasalı, hafif değiştirilmiş bir tasarıma sahip ve beyaz, siyah dışında parlak sarı renkte geliyor. Daha şık seramik diyafram ve özel ekolayzır dışında daha pahalı olan Nothing Ear ile aynı teknik özelliklere sahip. Pil ömrü olarak, ANC kapalıyken 9.5 saat, ANC açıkken 5.5 saat, şarj kutusuyla birlikte 42.5 saate kadar kullanım sunuyor. Uygun fiyatlı bu model, USB-C kablosuyla şarj oluyor, kablosuz şarj yok.

Nothing Ear & Ear (a) fiyatı

Tam Boyutta Gör Nothing Ear kulaklık 99 dolar/99 euro fiyat etiketiyle satışta. Nothing Ear (a) fiyatı ise; 149 dolar/149 euro.

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