Bose, en büyük Bluetooth hoparlörünü tanıttı: SoundLink Max neler sunuyor?

26 cm uzunluğa ve 2,27 kg ağırlığa sahip olan hoparlör, IP67 sertifikasıyla toza ve suya dayanıklılık özelliğini de barındırıyor. Bağlantı için ise en son sürüm Bluetooth 5.3 standardına destek sunuyor.
Hoparlör, kolay taşınması için çıkarılabilir bir halat kulp birlikte geliyor ve ilave bir omuz askısı seçeneği de bulunuyor. 20 saat pil ömrü vadeden SoundLink Max, powerbank olarak da kullanılabiliyor. Hoparlörde hem USB-C girişi hem de AUX ses jakı bulunuyor. Son olarak, cihazda yer alan bir düğme ile Spotify Tap'a erişim sağlanabiliyor, istenirse aux girişindeki kaynağa geçiş yapılabiliyor.
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.