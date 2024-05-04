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    Bose, en büyük Bluetooth hoparlörünü tanıttı: SoundLink Max neler sunuyor?

    Bose, SoundLink Max isimli yeni ve büyük bir Bluetooth hoparlör tanıttı. Yüksek ses kalitesi vadeden hoparlörün fiyatı ve özellikleri neler?                    
    Bose, en büyük Bluetooth hoparlörünü tanıttı: SoundLink Max
    Ses sistemleri konusunda uzman şirket Bose, SoundLink Max adı verilen yeni ve büyük bir Bluetooth hoparlör tanıttı. SoundLink Max, Bose'nin bugüne kadarki en büyük Bluetooth hoparlörü olma özelliğine sahip.

    26 cm uzunluğa ve 2,27 kg ağırlığa sahip olan hoparlör, IP67 sertifikasıyla toza ve suya dayanıklılık özelliğini de barındırıyor. Bağlantı için ise en son sürüm Bluetooth 5.3 standardına destek sunuyor.

    Bose, en büyük Bluetooth hoparlörünü tanıttı: SoundLink Max Tam Boyutta Gör
    SoundLink Max, üç dönüştürücü ve iki özel pasif radyatörle yüksek kaliteli ses vadediyor. AptX Adaptive codec desteği de bulunan hoparlör, yüksek kaliteli ses ve dinamik bit hızı ayarı için Qualcomm Snapdragon Sound ile uyumlu olarak çalışabiliyor. 

    Hoparlör, kolay taşınması için çıkarılabilir bir halat kulp birlikte geliyor ve ilave bir omuz askısı seçeneği de bulunuyor. 20 saat pil ömrü vadeden SoundLink Max, powerbank olarak da kullanılabiliyor. Hoparlörde hem USB-C girişi hem de AUX ses jakı bulunuyor. Son olarak, cihazda yer alan bir düğme ile Spotify Tap'a erişim sağlanabiliyor, istenirse aux girişindeki kaynağa geçiş yapılabiliyor.

    Bose, en büyük Bluetooth hoparlörünü tanıttı: SoundLink Max Tam Boyutta Gör
    Bose, SoundLink Max'in geniş bir stereo deneyimi ve boyutunun çok ötesinde bas performansı sunduğunu iddia ediyor. Mavi ve siyah renk seçeneklerine sahip olan hoparlör, 16 Mayıs'ta 399 dolar fiyat etiketiyle resmi olarak piyasaya sürülecek.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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