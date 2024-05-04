Bose, en büyük Bluetooth hoparlörünü tanıttı: SoundLink Max neler sunuyor?

Ses sistemleri konusunda uzman şirket Bose, SoundLink Max adı verilen yeni ve büyük bir Bluetooth hoparlör tanıttı. SoundLink Max, Bose'nin bugüne kadarki en büyük Bluetooth hoparlörü olma özelliğine sahip.

Bose SoundLink Max neler sunuyor?

26 cm uzunluğa ve 2,27 kg ağırlığa sahip olan hoparlör, IP67 sertifikasıyla toza ve suya dayanıklılık özelliğini de barındırıyor. Bağlantı için ise en son sürüm Bluetooth 5.3 standardına destek sunuyor.

Tam Boyutta Gör SoundLink Max, üç dönüştürücü ve iki özel pasif radyatörle yüksek kaliteli ses vadediyor. AptX Adaptive codec desteği de bulunan hoparlör, yüksek kaliteli ses ve dinamik bit hızı ayarı için Qualcomm Snapdragon Sound ile uyumlu olarak çalışabiliyor.

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Hoparlör, kolay taşınması için çıkarılabilir bir halat kulp birlikte geliyor ve ilave bir omuz askısı seçeneği de bulunuyor. 20 saat pil ömrü vadeden SoundLink Max, powerbank olarak da kullanılabiliyor. Hoparlörde hem USB-C girişi hem de AUX ses jakı bulunuyor. Son olarak, cihazda yer alan bir düğme ile Spotify Tap'a erişim sağlanabiliyor, istenirse aux girişindeki kaynağa geçiş yapılabiliyor.

Tam Boyutta Gör Bose, SoundLink Max'in geniş bir stereo deneyimi ve boyutunun çok ötesinde bas performansı sunduğunu iddia ediyor. Mavi ve siyah renk seçeneklerine sahip olan hoparlör, 16 Mayıs'ta 399 dolar fiyat etiketiyle resmi olarak piyasaya sürülecek.

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Bose, en büyük Bluetooth hoparlörünü tanıttı: SoundLink Max