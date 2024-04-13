Xiaomi ilk açık tasarımlı kulaklığını duyurdu

Tam Boyutta Gör Kulağın içine tam bir şekilde girerek rahatsızlık oluşturmayan ancak ses kalitesinden de ödün vermeyen açık tasarımlı kulaklıklar giderek popüler olmaya başladı. Xiaomi ilk açık tasarım kulaklığını duyurdu.

Xiaomi Open Earphones özellikleri ve fiyatı

Xiaomi Open Earphones kulaklık modeli kulağın biraz daha üst kısmına yerleşerek ergonomik bir tasarım sunuyor. Gövde içerisindeki nikel titanyum alaşım kablolar esneyerek kolay ayarlama sağlıyor.

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17mmx12mm sürücüler ve DLC diyagramları olan kulaklık LHDC kodeği sayesinde 96kHz frekansına kadar çıkabiliyor. Hi-Res Audio Wireless Gold etiketi ile kablosuz en iyi ses aktarımını sunabiliyor. Kulaklıkta ses sızıntısı için özel bir sistem de bulunuyor. Bu sistem 10mm sızıntı önleyici ses ünitesi barındırıyor.

Çift mikrofon ile çağrı esnasında arka plan gürültülerini azaltan kulaklık tek şarj ile 7.5 saat kullanılabiliyor. Kutusu ile bu süre 38.5 saate çıkıyor. Xiaomi Open Earphones kulaklık modeli 103$ fiyat etiketi ile satılıyor.

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Xiaomi Open Earphones tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı