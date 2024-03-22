OnePlus Buds V duyuruldu: Bütçe dostu

Tam Boyutta Gör OnePlus markası kulaklık pazarındaki faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Firma biraz daha bütçesini düşünen kullanıcılar için OnePlus Buds V tam kablosuz kulaklığını satışa sunuyor. Gelin kulaklık neler sunuyor bir bakalım.

OnePlus Buds V özellikleri ve fiyatı

OnePlus Buds V modeli 12.4mm titanyum kaplama sürücüler ile geliyor. Sürücüler derin bass ve berrak bir ses vadediyor. Çift mikrofon ve yapay zekâ ile görüşmelerde arka plan gürültüsü en aza indiriliyor.

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OnePlus telefonlarında Dolby Atmos olan kullanıcılar Dolby Panoramic Sound ile daha yoğun bir tecrübe yaşayabiliyor. 3 farklı ekolayzır profili olan kulaklığa uygulama ile kişisel profiller ekleyebiliyorsunuz.

Tek şarj ile 8 saate kadar kullanılabilen kulaklık, kutusu ile 38 saate çıkabiliyor. 1 saatlik hızlı şarj ile 5 saatlik kullanım elde edilebiliyor. Dış kısım dokunmatik kontrol alanına sahip. Bluetooth 5.3 sayesinde 94ms gecikme süresi sunan kulaklık 20$ civarında fiyat etiketi ile satışa sunulacak.

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OnePlus Buds V tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı