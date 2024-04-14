Nothing Ear ve Nothing Ear (a)’nın görüntüleri ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör OnePlus’ın kurucu ortaklarından olan Carl Pei, geçtiğimiz yıllarda yeni bir teknoloji firması olan Nothing’i kurmuştu. Eşsiz tasarım anlayışı ile kısa sürede akıllara kazınan firma, yeni nesil kablosuz kulaklarını duyurmaya hazırlanıyor. Bir süredir sızıntılara konu olan ürünlerin render görüntüleri ortaya çıktı.

Huawei Mate 70 serisi için geri sayım başladı 5 sa. önce eklendi

Nothing Ear ve Nothing Ear (a) detaylanıyor

X platformunda Ishan Agarwal, Nothing’in yeni kulaklarının render görüntülerini paylaştı. Gönderiye göre 3. Nesil Nothing Ear, siyah ve beyaz seçenekleriyle gelecek. Nothing’in benzersiz tasarım öğelerini barındıracak olan ürün, 149€ fiyat etiketine sahip olacak ve aktif gürültü engelleme teknolojisi sunacak. Cihazın 33 saatlik batarya ömrüne sahip olacağı da gelen bilgiler arasında.

Tam Boyutta Gör Firmanın fiyat performans odaklı kablosuz kulaklığı olacak olan Nothing Ear (a), görsellerde görüldüğü üzere siyah, beyaz ve sarı renk seçeneklerine sahip olacak. Ear (a), Nothing’in tasarım anlayışını ve firmanın alt markası olan CMF’nin tasarım anlayışını tek bir üründe toplayacak. Aktif gürültü engelleme teknolojisine sahip olacak olan cihazın 38 saatlik bir pil ömrüne sahip olacağı belirtiliyor. Nothing Ear(a)’nın tahmin edilen fiyatı ise 99€ bandında. Her iki kulaklık da 18 Nisan’da tanıtılacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Kulaklık Haberleri

Nothing Ear (a)'nın görüntüleri ortaya çıktı