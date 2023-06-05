AirPods’a yeni gürültü engelleme modu geliyor: Adaptif Şeffaf Mod

- Adaptif Şeffaf Mod nedir?
- Kişiselleştirilmiş Ses Yüksekliği
- Otomatik geçiş iyileştirildi
- Mikrofonu kapatma özelliği geldi
- AirPods'un yeni özellikleri ne zaman gelecek?
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Adaptif Şeffaf Mod nedir?
AirPods Pro’ya eklenecek “Adaptif Şeffaf Mod” ismindeki yeni özellik, Gürültü Engelleme ve Şeffaf modun karışımı gibi çalışıyor. Otomatik olarak kullanıcıların çevresindeki istenmeyen gürültüleri azaltırken konuşma sesi, korna sesi, uyarı sesi gibi seslerin duyulmasını sağlıyor. Bu özellik sadece AirPods Pro 2. Nesil’de çalışacak.
Kişiselleştirilmiş Ses Yüksekliği
Kullanıcının çeşitli ortam koşulları ve çeşitli zamanlardaki dinleme tercihleri yapay öğrenme teknolojisiyle analiz ediliyor. Müzik ve videolardaki ses yüksekliği, kullanıcının dinleme tercihine göre otomatik olarak ayarlanıyor.
Otomatik geçiş iyileştirildi
Otomatik Geçiş özelliğinde yapılan güncellemeler sayesinde AirPods kullanırken Apple aygıtları arasında geçiş yapmak kolaylaştı ve hızlandı.
Mikrofonu kapatma özelliği geldi
AirPods'un yeni özellikleri ne zaman gelecek?
AirPods'un yeni özellikleri Eylül ayında yayınlanacak iOS 17, iPadOS17 ve MacOS Sonoma güncellemeleriyle birlikte kullanıma sunulacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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