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    AirPods’a yeni gürültü engelleme modu geliyor: Adaptif Şeffaf Mod

    Apple, bugün düzenlenen WWDC23 etkinliğinde AirPods Pro için "Adaptif Şeffaf Mod" ismindeki yeni özelliği duyurdu. Buna ek olarak üç özellik daha geliyor.       
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    AirPods’a yeni gürültü engelleme modu geliyor: Adaptif Şeffaf Mod Tam Boyutta Gör
    Apple’ın bugün düzenlediği WWDC 2023 etkinliğinde AirPods için üç yeni özellik duyuruldu. AirPods Pro 2. Nesil’e yeni gürültü engelleme modu ekleniyor.

    Adaptif Şeffaf Mod nedir?

    AirPods Pro’ya eklenecek “Adaptif Şeffaf Mod” ismindeki yeni özellik, Gürültü Engelleme ve Şeffaf modun karışımı gibi çalışıyor. Otomatik olarak kullanıcıların çevresindeki istenmeyen gürültüleri azaltırken konuşma sesi, korna sesi, uyarı sesi gibi seslerin duyulmasını sağlıyor. Bu özellik sadece AirPods Pro 2. Nesil’de çalışacak.

    Kişiselleştirilmiş Ses Yüksekliği

    Kullanıcının çeşitli ortam koşulları ve çeşitli zamanlardaki dinleme tercihleri yapay öğrenme teknolojisiyle analiz ediliyor. Müzik ve videolardaki ses yüksekliği, kullanıcının dinleme tercihine göre otomatik olarak ayarlanıyor.

    Otomatik geçiş iyileştirildi

    Otomatik Geçiş özelliğinde yapılan güncellemeler sayesinde AirPods kullanırken Apple aygıtları arasında geçiş yapmak kolaylaştı ve hızlandı.

    Mikrofonu kapatma özelliği geldi

    AirPods’a yeni gürültü engelleme modu geliyor: Adaptif Şeffaf Mod
    AirPods’unuz ile görüşme yaparken kulaklığın ucuna bir kere basarak mikrofonunuzu kapatabileceksiniz. Telefondan uzakta olsanız dahi kendinizi sessize alabileceksiniz.

    AirPods'un yeni özellikleri ne zaman gelecek?

    AirPods'un yeni özellikleri Eylül ayında yayınlanacak iOS 17, iPadOS17 ve MacOS Sonoma güncellemeleriyle birlikte kullanıma sunulacak.

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