Pili kolayca değiştirilebilen Bluetooth kulaklık Fairphone Fairbuds tanıtıldı

Tam Boyutta Gör Tamir edilebilir modüler telefonlarıyla dikkat çeken FairPhone, yeni Bluetooth kulaklığını tanıttı. Fairbuds olarak adlandırılan kablosuz kulak içi kulaklığın pili tamamen tükendiğinde atmak yerine hem kulaklık hem de şarj kutusunun bataryasını değiştirerek kullanmaya devam edebiliyorsunuz.

Fairphone 5 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 7 ay önce eklendi

Kulaklığın pillerini değiştirmenin yanı sıra sol veya sağ kulaklığı, silikon halkayı, kulaklık uçlarını, şarj kutusunu (dışını ve içini) onarabiliyor veya değiştirebiliyorsunuz. Fairbuds, standart 2 yıl garantiyle geliyor ancak online olarak kaydederseniz bir yıl daha uzatabiliyorsunuz.

Fairbuds, telefon görüşmelerinin daha net olmasını sağlayan 11mm titanyum kaplama sürücüler, aktif gürültü engelleme, IP54 sertifikası, çift noktalı bağlantı ve çevresel gürültü engelleme özelliklerine sahip. Pil ömrü açısından, şarj kutusu olmadan 6 saate kadar, şarj kutusuyla birlikte 20 saate kadar dayanabiliyor. Fairbuds uygulaması üzerinden ses ayarlarını yapabiliyorsunuz.

Fairbuds fiyatı

Fairbuds, beyaz ve siyah renk seçeneğiyle geliyor. Kulaklık, 149 euro fiyat etiketiyle Avrupa’da satışta.

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Fairbuds özellikleri

Kontroller: Kapasitif dokunmatik kontroller

Bağlanabilirlik: Bluetooth 5.3

Bağlantı noktası ve şarj: USB-C

Batarya: 45 mAh (kulaklık), 500 mAh (şarj kutusu)

Sürücü çapı :11 mm

Mikrofon: 6 (3 solda, 3 sağda)

Dayanıklılık: IP54 (hafif yağmur ve ter)

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Pili değiştirilebilen Bluetooth kulaklık: Fairphone Fairbuds