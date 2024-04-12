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    Anlık Bildirim

    Sony, “bass” odaklı yeni kulaklık ve hoparlörlerini duyurdu

    Sony, ULT Power Sound adında yeni bir marka tanıtıyor. Bu bağlamda teknoloji devi Sony, “bass” odaklı üç yeni hoparlör ve bir çift kulaklık modelini piyasaya sürüyor.
    Sony, “bass” odaklı yeni kulaklık ve hoparlörlerini duyurdu Tam Boyutta Gör
    Sony, ana akım kablosuz kulaklık ve hoparlörleriyle ilgili stratejisinde önemli bir değişikliğe giderek ULT Power Sound adında yeni bir marka oluşturuyor. Firma, isimlendirme süreçlerindeki karmaşayı azaltmayı hedeflerken yeni seriyi Extra Bass ve XE Series ürünlerinin yeni halleri olarak düşünebilirsiniz. Her iki seri de ULT Power Sound markası altında toplanırken Sony, üç hoparlör ve bir çift kulaklık ile piyasaya adımını atıyor.

    ULT Power Sound markası altında tanıtılan yeni ürünlerin hepsi, markanın adından da anlaşılabileceği üzere, yüksek “bass” seviyesine odaklanıyor. Bu temelde yeni ürünlerde özel bir ULT butonu bulunuyor. ULT1 modu daha derin, düşük frekanslı bass sağlarken, ULT2 ise güçlü, vurucu bass sunuyor.

    Sony ULT Tower 10, ULT Field 7, ULT Field 1 ve ULT Wear

    Sony ULT Tower 10 özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Yukarıda dediğimiz gibi Sony, ULT Power Sound markasının altında üç yeni hoparlör sunuyor. Kule tipi 64 kiloluk devasa parti hoparlörü ULT Tower 10, senkronize ışıklar, karaoke için dahili mikrofon, çok yönlü ses ve yukarıda bahsettiğimiz ULT1 ve ULT2 ses modlarına sahip. Sony ULT Tower 10’un fiyatı ise 1.199 dolar.
    Sony ULT Field 7 fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Sony aynı zamanda 499 dolarlık fiyata sahip ULT Field 7 ile yeni ve en büyük Bluetooth hoparlörünü de tanıttı. Sony, SRS-XG500'ün yerini alan yeni ürün, 50 santimetrelik genişliğiyle küçük olmaktan çok uzak olsa da ekstra tutacaklara sahip. 30 saate kadar pil ömrü vadeden ürün ULT modlarıyla 25 saatlik kullanım sunuyor. IP67 ile toza ve suya karşı dayanıklı olan ULT Field 7, müzikle senkronize LED aydınlatma ve karaoke için dahili mikrofon desteğine de sahip. Sony ayrıca bunlardan 100 tanesini birbirine bağlayabileceğinizi de söylüyor.
    Sony ULT Field 1 fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Sony’nin son hoparlörü ise son derece kompakt ULT Field 1 oluyor. 129 dolarlık ULT Field 1, birkaç farklı renkte (siyah, gri, yeşil ve turuncu) geliyor ve yine de güçlü baslar çıkarabiliyor. Bu üründe yalnızca tek bir ULT ses modu bulunuyor ve 12 saate kadar pil ömrü sunabiliyor. IP67 suya, toza ve darbeye dayanıklı olan ULT Field 1, eller serbest görüşme için dahili bir mikrofona da sahip.

     

    Sony ULT Wear fiyatı özellikleri Tam Boyutta Gör
    Kulaklık tarafındaysa Sony ULT Wear bulunuyor. Orta seviyeye hitap eden Sony ULT Wear, gürültü engelleme (ANC) özelliğiyle birlikte geliyor. Sony'nin WH-XB910 modelinin yerini alan ULT Wear, kulak üstü algılama, kafa takipli uzamsal ses teknolojisi ve hızlı şarj özelliklerine sahip. 40mm sürücüler, 30 saatlik pil ömrü, ULT1 ve ULT2 modlarını da sunan Sony ULT Wear, 199 dolarlık fiyat etiketiyle kullanıcılarını arayacak.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 3 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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