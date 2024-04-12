Sony, “bass” odaklı yeni kulaklık ve hoparlörlerini duyurdu

Tam Boyutta Gör Sony, ana akım kablosuz kulaklık ve hoparlörleriyle ilgili stratejisinde önemli bir değişikliğe giderek ULT Power Sound adında yeni bir marka oluşturuyor. Firma, isimlendirme süreçlerindeki karmaşayı azaltmayı hedeflerken yeni seriyi Extra Bass ve XE Series ürünlerinin yeni halleri olarak düşünebilirsiniz. Her iki seri de ULT Power Sound markası altında toplanırken Sony, üç hoparlör ve bir çift kulaklık ile piyasaya adımını atıyor.

ULT Power Sound markası altında tanıtılan yeni ürünlerin hepsi, markanın adından da anlaşılabileceği üzere, yüksek “bass” seviyesine odaklanıyor. Bu temelde yeni ürünlerde özel bir ULT butonu bulunuyor. ULT1 modu daha derin, düşük frekanslı bass sağlarken, ULT2 ise güçlü, vurucu bass sunuyor.

Sony ULT Tower 10, ULT Field 7, ULT Field 1 ve ULT Wear

Tam Boyutta Gör Yukarıda dediğimiz gibi Sony, ULT Power Sound markasının altında üç yeni hoparlör sunuyor. Kule tipi 64 kiloluk devasa parti hoparlörü ULT Tower 10, senkronize ışıklar, karaoke için dahili mikrofon, çok yönlü ses ve yukarıda bahsettiğimiz ULT1 ve ULT2 ses modlarına sahip. Sony ULT Tower 10’un fiyatı ise 1.199 dolar.

Tam Boyutta Gör Sony aynı zamanda 499 dolarlık fiyata sahip ULT Field 7 ile yeni ve en büyük Bluetooth hoparlörünü de tanıttı. Sony, SRS-XG500'ün yerini alan yeni ürün, 50 santimetrelik genişliğiyle küçük olmaktan çok uzak olsa da ekstra tutacaklara sahip. 30 saate kadar pil ömrü vadeden ürün ULT modlarıyla 25 saatlik kullanım sunuyor. IP67 ile toza ve suya karşı dayanıklı olan ULT Field 7, müzikle senkronize LED aydınlatma ve karaoke için dahili mikrofon desteğine de sahip. Sony ayrıca bunlardan 100 tanesini birbirine bağlayabileceğinizi de söylüyor.

Tam Boyutta Gör Sony’nin son hoparlörü ise son derece kompakt ULT Field 1 oluyor. 129 dolarlık ULT Field 1, birkaç farklı renkte (siyah, gri, yeşil ve turuncu) geliyor ve yine de güçlü baslar çıkarabiliyor. Bu üründe yalnızca tek bir ULT ses modu bulunuyor ve 12 saate kadar pil ömrü sunabiliyor. IP67 suya, toza ve darbeye dayanıklı olan ULT Field 1, eller serbest görüşme için dahili bir mikrofona da sahip.

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Tam Boyutta Gör Kulaklık tarafındaysa Sony ULT Wear bulunuyor. Orta seviyeye hitap eden Sony ULT Wear, gürültü engelleme (ANC) özelliğiyle birlikte geliyor. Sony'nin WH-XB910 modelinin yerini alan ULT Wear, kulak üstü algılama, kafa takipli uzamsal ses teknolojisi ve hızlı şarj özelliklerine sahip. 40mm sürücüler, 30 saatlik pil ömrü, ULT1 ve ULT2 modlarını da sunan Sony ULT Wear, 199 dolarlık fiyat etiketiyle kullanıcılarını arayacak.

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Sony, “bass” odaklı yeni kulaklık ve hoparlörlerini duyurdu