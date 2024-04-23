Baseus güçlü gürültü engelleme yapan kulaklığını duyurdu

Baseus M2s Pro özellikleri ve fiyatı
Baseus M2s Pro aslında orijinal modelin üzerine bazı geliştirmelerle geliyor. 10mm dinamik sürücüler aynı kalırken gürültü engelleme özelliği ise 52dB seviyesine çıkıyor ve oldukça önemli bir yükseliş yaşıyor. Firma gelişmiş bir algoritma ile 5000Hz gürültü engelleme frekansına ulaşabilmiş.
Hi-Res sertifikası ve kayıpsız 96kHz/24bit ses yanında LHDC teknolojisi de yüksek bit oranlı aktarım sağlıyor. Firmanın BSA teknolojisi panoramik bir ses deneyimi yaşatırken rüzgar hışırtısına karşı güçlü bir yapay zekâ algoritması karşımıza çıkıyor.
Bluetooth 5.4 ile aynı anda birden fazla cihaza bağlanabiliyor ve düşük gecikme sunuyor. Tek şarj ile 7 saate kadar kullanılabilen kulaklık kutusu ile 35 saate kadar çıkabiliyor. 10 dakikalık şarj ile 2 saatlik kullanım elde edilebiliyor. Baseus M2s Pro kulaklık modeli 45$ fiyat etiketi ile satılıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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30 yıldır aynı şey her haberde, güncellemeyecekseniz özelliği kaldırın bence.
Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.