Baseus güçlü gürültü engelleme yapan kulaklığını duyurdu

Tam Boyutta Gör Kulaklık pazarında ağırlığını günden güne arttıran Baseus yeni bir ürünle karşımızda. Baseus M2s Pro tam kablosuz kulaklık modeli daha güçlü gürültü engelleme ve yüksek ses kalitesi ile tüketicilere sunuluyor.

Baseus M2s Pro özellikleri ve fiyatı

Baseus M2s Pro aslında orijinal modelin üzerine bazı geliştirmelerle geliyor. 10mm dinamik sürücüler aynı kalırken gürültü engelleme özelliği ise 52dB seviyesine çıkıyor ve oldukça önemli bir yükseliş yaşıyor. Firma gelişmiş bir algoritma ile 5000Hz gürültü engelleme frekansına ulaşabilmiş.

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Hi-Res sertifikası ve kayıpsız 96kHz/24bit ses yanında LHDC teknolojisi de yüksek bit oranlı aktarım sağlıyor. Firmanın BSA teknolojisi panoramik bir ses deneyimi yaşatırken rüzgar hışırtısına karşı güçlü bir yapay zekâ algoritması karşımıza çıkıyor.

Bluetooth 5.4 ile aynı anda birden fazla cihaza bağlanabiliyor ve düşük gecikme sunuyor. Tek şarj ile 7 saate kadar kullanılabilen kulaklık kutusu ile 35 saate kadar çıkabiliyor. 10 dakikalık şarj ile 2 saatlik kullanım elde edilebiliyor. Baseus M2s Pro kulaklık modeli 45$ fiyat etiketi ile satılıyor.

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Baseus M2s Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı