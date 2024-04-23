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    Baseus güçlü gürültü engelleme yapan kulaklığını duyurdu

    Baseus M2s Pro tam kablosuz kulaklık modeli uzun kullanım süresi, gelişmiş yapay zekâ algoritmaları, güçlü gürültü engelleme gibi özellikleri uygun bir fiyat etiketi ile sunuyor.
    Baseus M2s Pro Tam Boyutta Gör
    Kulaklık pazarında ağırlığını günden güne arttıran Baseus yeni bir ürünle karşımızda. Baseus M2s Pro tam kablosuz kulaklık modeli daha güçlü gürültü engelleme ve yüksek ses kalitesi ile tüketicilere sunuluyor.

    Baseus M2s Pro özellikleri ve fiyatı

    Baseus M2s Pro aslında orijinal modelin üzerine bazı geliştirmelerle geliyor. 10mm dinamik sürücüler aynı kalırken gürültü engelleme özelliği ise 52dB seviyesine çıkıyor ve oldukça önemli bir yükseliş yaşıyor. Firma gelişmiş bir algoritma ile 5000Hz gürültü engelleme frekansına ulaşabilmiş.

    Hi-Res sertifikası ve kayıpsız 96kHz/24bit ses yanında LHDC teknolojisi de yüksek bit oranlı aktarım sağlıyor. Firmanın BSA teknolojisi panoramik bir ses deneyimi yaşatırken rüzgar hışırtısına karşı güçlü bir yapay zekâ algoritması karşımıza çıkıyor.

    Bluetooth 5.4 ile aynı anda birden fazla cihaza bağlanabiliyor ve düşük gecikme sunuyor. Tek şarj ile 7 saate kadar kullanılabilen kulaklık kutusu ile 35 saate kadar çıkabiliyor. 10 dakikalık şarj ile 2 saatlik kullanım elde edilebiliyor. Baseus M2s Pro kulaklık modeli 45$ fiyat etiketi ile satılıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Seto-Kaiba 14 saat önce

    30 yıldır aynı şey her haberde, güncellemeyecekseniz özelliği kaldırın bence.

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage

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    Exadious 4 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 1 ay önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 2 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 3 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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