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    Xiaomi Civi 4 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Xiaomi Civi 4 Pro, çok sayıda sızıntının ardından resmi olarak tanıtıldı. Akıllı telefon, uygun fiyat, Snapdragon 8s Gen 3 ve daha fazlasıyla geliyor. İşte Xiaomi Civi 4 Pro özellikleri ve fiyatı...
    Xiaomi Civi 4 Pro tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, her yıl olduğu gibi uygun fiyatlı akıllı telefon yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Çinli dev bugün, merakla beklenen Xiaomi Civi 4 Pro modelini duyurdu. Akıllı telefon, selefine kıyasla Snapdragon 8s Gen 3, uygun fiyat ve çok daha fazlasıyla geliyor. Xiaomi Civi 4 Pro özellikleri ile neler sunuyor bakalım.

    Xioami Civi 4 Pro neler sunuyor?

    Xiaomi Civi 4 Pro, geçtiğimiz yıl vitrine çıkan Xiaomi Civi 3 modelinin halefi konumunda. Selefinin şık tasarımını koruyan telefonda, ultra dar çerçevelere sahip 6,55 inç C8 12-bit OLED ekran bulunuyor. Bu panel, 2750 x 1236 piksel çözünürlük, 120Hz'e kadar yenileme hızı ve 3.000 nit tepe parlaklığa sahip. Ayrıca ekran altı parmak izi sensörü, HDR10+ ve Dolby Vision desteği de unutulmamış.

    Telefonun ön yüzünde ise hap şeklinde selfie sensörü kesiği bulunuyor. Dayanıklılık konusunda Civi 4 Pro, düşme, çizilme ve darbelere karşı Gorilla Glass Victus 2 ile korunuyor. Üstelik ekran ıslakken yanlış dokunuşları ortadan kaldıran Islak Dokunma özelliğine sahip.

    Xiaomi Civi 4 Pro tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Xiaomi Civi 4 Pro'nun arkasında üç lens ve bir LED flaş modülü barındıran yuvarlak bir kamera adası bulunuyor. 157.2×72.77×7.45mm ölçülerinde ve 179.3gr ağırlığında olan telefon, Bahar Tarlası Yeşili, Yumuşak Sis Pembesi, Esinti Mavisi ve Siyah renk seçeneklerinde satışa çıkacak. ​​​​​​

    Snapdragon 8s Gen 3 ve daha fazlası

    Civi 4 Pro, Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3'ten güç alan ilk akıllı telefonlardan biri konumunda. 4nm fabrikasyon süreciyle üretilen işlemcide, 3,01 GHz'de çalışan bir Cortex-X4 ana çekirdek, 2,8 GHz'de çalışan dört Cortex-A720 performans çekirdeği ve 1,84 GHz'de çalışan üç Cortex-A520 verimlilik çekirdeği bulunuyor. Bu konfigürasyon ise, 16GB'a kadar LPDDR5X RAM ve 512GB UFS 4.0 depolama alanı ile eşleştirilmiş.

    Xiaomi Civi 4 Pro tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Xiaomi Civi 4 Pro, kamera konusunda ise hayli iddialı. Telefon, arka bölümde HyperOIS ve f/1.63 diyafram açıklığı sunan 50 MP Leica Summilux lens ile destekleniyor. Yardımcı sensörler ise, 12 MP geniş (f/2.2) ve 50 MP 2x telefoto (f/1.98, OIS, 8K kayıt). Cihazın ön yüzünde ise, görüntülü görüşmeler ve selfie çekimleri için 32MP f/2.0 (2X portre), 32MP f/2.4 100°. Ayrıca tüm bu sensörler, Leica'nın özel ayarları ve fotoğraf modları ile destekleniyor. 

    Xiaomi Civi 4 Pro, kutusundan Android 14 tabanlı HyperOS ve 67W hızlı şarj destekli 4.700mAh pil paketi ile çıkacak. Bu doğrultuda Xiaomi, Sıcaklıkları kontrol altında tutmak için cihaz 4184mm² buhar odası soğutma sistemi kullanıyor. Bağlantı bölümünde ise, 5G, çift bant WiFi 6 ve Bluetooth 5.4'ü destekliyor. Ayrıca NFC ve Kızılötesi özelliğine de sahip.

    Xiaomi Civi 4 Pro özellikleri

    • Boyut ve ağırlık: 157.2×72.77×7.45mm 179.3gr
    • Ekran: 6.55 inç, 2750 x 1236 piksel, 120Hz, C8 12-bit OLED, 3000 nit parlaklık, Dolby Vision
    • İşlemci: Snapdragon 8s Gen 3
    • Bellek: 12/16 GB LPPDDR5x RAM
    • Depolama: 256/512 GB UFS 4.0
    • Yazılım: Xiaomi HyperOS
    • Arka kamera: 50 MP birincil, f/1.63, 1/ 1.55″, Hyper OIS, Leica Summilux lens
      12 MP geniş, f/2.2,
      50 MP 2x telefoto, f/1.98, OIS, 8K
    • Ön kamera: 32MP f/2.0, 32MP f/2.4 100°
    • Bağlantı: 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 be, Bluetooth 5.4, Beidou, Galileo, GLONASS, GPS (L1 + L5), NavIC, USB Type-C 3.2 Gen 1, NFC
    • Batarya: 4700mAh, 67W kablolu
    • Diğer:IP68 sertifikası, ekran altı parmak izi okuyucu (optik), stereo hoparlör

    Xiaomi Civi 4 Pro fiyatı:

    Xiaomi Civi 4 Pro, 26 Mart tarihinden itibaren Çin'de satışa çıkacak. Fiyatlar ise 12GB+256GB sürümde 417 dolar, 12GB+512GB sürümde 458 dolar, 16GB+512GB sürümde ise 500 dolar olacak. Telefonun Türkiye pazarına giriş yapıp yapmacağı ise henüz açıklanmadı. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 34 dakika önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    alex59 2 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 4 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 7 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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