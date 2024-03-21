Xiaomi Civi 4 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

- Xioami Civi 4 Pro neler sunuyor?
- Snapdragon 8s Gen 3 ve daha fazlası
- Xiaomi Civi 4 Pro özellikleri
- Xiaomi Civi 4 Pro fiyatı:
- Yorumlar
Xioami Civi 4 Pro neler sunuyor?
Xiaomi Civi 4 Pro, geçtiğimiz yıl vitrine çıkan Xiaomi Civi 3 modelinin halefi konumunda. Selefinin şık tasarımını koruyan telefonda, ultra dar çerçevelere sahip 6,55 inç C8 12-bit OLED ekran bulunuyor. Bu panel, 2750 x 1236 piksel çözünürlük, 120Hz'e kadar yenileme hızı ve 3.000 nit tepe parlaklığa sahip. Ayrıca ekran altı parmak izi sensörü, HDR10+ ve Dolby Vision desteği de unutulmamış.
Telefonun ön yüzünde ise hap şeklinde selfie sensörü kesiği bulunuyor. Dayanıklılık konusunda Civi 4 Pro, düşme, çizilme ve darbelere karşı Gorilla Glass Victus 2 ile korunuyor. Üstelik ekran ıslakken yanlış dokunuşları ortadan kaldıran Islak Dokunma özelliğine sahip.
Snapdragon 8s Gen 3 ve daha fazlası
Civi 4 Pro, Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3'ten güç alan ilk akıllı telefonlardan biri konumunda. 4nm fabrikasyon süreciyle üretilen işlemcide, 3,01 GHz'de çalışan bir Cortex-X4 ana çekirdek, 2,8 GHz'de çalışan dört Cortex-A720 performans çekirdeği ve 1,84 GHz'de çalışan üç Cortex-A520 verimlilik çekirdeği bulunuyor. Bu konfigürasyon ise, 16GB'a kadar LPDDR5X RAM ve 512GB UFS 4.0 depolama alanı ile eşleştirilmiş.
Xiaomi Civi 4 Pro, kutusundan Android 14 tabanlı HyperOS ve 67W hızlı şarj destekli 4.700mAh pil paketi ile çıkacak. Bu doğrultuda Xiaomi, Sıcaklıkları kontrol altında tutmak için cihaz 4184mm² buhar odası soğutma sistemi kullanıyor. Bağlantı bölümünde ise, 5G, çift bant WiFi 6 ve Bluetooth 5.4'ü destekliyor. Ayrıca NFC ve Kızılötesi özelliğine de sahip.
Xiaomi Civi 4 Pro özellikleri
- Boyut ve ağırlık: 157.2×72.77×7.45mm 179.3gr
- Ekran: 6.55 inç, 2750 x 1236 piksel, 120Hz, C8 12-bit OLED, 3000 nit parlaklık, Dolby Vision
- İşlemci: Snapdragon 8s Gen 3
- Bellek: 12/16 GB LPPDDR5x RAM
- Depolama: 256/512 GB UFS 4.0
- Yazılım: Xiaomi HyperOS
- Arka kamera: 50 MP birincil, f/1.63, 1/ 1.55″, Hyper OIS, Leica Summilux lens
12 MP geniş, f/2.2,
50 MP 2x telefoto, f/1.98, OIS, 8K
- Ön kamera: 32MP f/2.0, 32MP f/2.4 100°
- Bağlantı: 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 be, Bluetooth 5.4, Beidou, Galileo, GLONASS, GPS (L1 + L5), NavIC, USB Type-C 3.2 Gen 1, NFC
- Batarya: 4700mAh, 67W kablolu
- Diğer:IP68 sertifikası, ekran altı parmak izi okuyucu (optik), stereo hoparlör
Xiaomi Civi 4 Pro fiyatı:
Xiaomi Civi 4 Pro, 26 Mart tarihinden itibaren Çin'de satışa çıkacak. Fiyatlar ise 12GB+256GB sürümde 417 dolar, 12GB+512GB sürümde 458 dolar, 16GB+512GB sürümde ise 500 dolar olacak. Telefonun Türkiye pazarına giriş yapıp yapmacağı ise henüz açıklanmadı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.