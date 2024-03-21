Xiaomi Civi 4 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Tam Boyutta Gör Xiaomi, her yıl olduğu gibi uygun fiyatlı akıllı telefon yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Çinli dev bugün, merakla beklenen Xiaomi Civi 4 Pro modelini duyurdu. Akıllı telefon, selefine kıyasla Snapdragon 8s Gen 3, uygun fiyat ve çok daha fazlasıyla geliyor. Xiaomi Civi 4 Pro özellikleri ile neler sunuyor bakalım.

Xioami Civi 4 Pro neler sunuyor?

Xiaomi Civi 4 Pro, geçtiğimiz yıl vitrine çıkan Xiaomi Civi 3 modelinin halefi konumunda. Selefinin şık tasarımını koruyan telefonda, ultra dar çerçevelere sahip 6,55 inç C8 12-bit OLED ekran bulunuyor. Bu panel, 2750 x 1236 piksel çözünürlük, 120Hz'e kadar yenileme hızı ve 3.000 nit tepe parlaklığa sahip. Ayrıca ekran altı parmak izi sensörü, HDR10+ ve Dolby Vision desteği de unutulmamış.

Telefonun ön yüzünde ise hap şeklinde selfie sensörü kesiği bulunuyor. Dayanıklılık konusunda Civi 4 Pro, düşme, çizilme ve darbelere karşı Gorilla Glass Victus 2 ile korunuyor. Üstelik ekran ıslakken yanlış dokunuşları ortadan kaldıran Islak Dokunma özelliğine sahip.

Tam Boyutta Gör Xiaomi Civi 4 Pro'nun arkasında üç lens ve bir LED flaş modülü barındıran yuvarlak bir kamera adası bulunuyor. 157.2×72.77×7.45mm ölçülerinde ve 179.3gr ağırlığında olan telefon, Bahar Tarlası Yeşili, Yumuşak Sis Pembesi, Esinti Mavisi ve Siyah renk seçeneklerinde satışa çıkacak. ​​​​​​

Snapdragon 8s Gen 3 ve daha fazlası

Civi 4 Pro, Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3'ten güç alan ilk akıllı telefonlardan biri konumunda. 4nm fabrikasyon süreciyle üretilen işlemcide, 3,01 GHz'de çalışan bir Cortex-X4 ana çekirdek, 2,8 GHz'de çalışan dört Cortex-A720 performans çekirdeği ve 1,84 GHz'de çalışan üç Cortex-A520 verimlilik çekirdeği bulunuyor. Bu konfigürasyon ise, 16GB'a kadar LPDDR5X RAM ve 512GB UFS 4.0 depolama alanı ile eşleştirilmiş.

Tam Boyutta Gör Xiaomi Civi 4 Pro, kamera konusunda ise hayli iddialı. Telefon, arka bölümde HyperOIS ve f/1.63 diyafram açıklığı sunan 50 MP Leica Summilux lens ile destekleniyor. Yardımcı sensörler ise, 12 MP geniş (f/2.2) ve 50 MP 2x telefoto (f/1.98, OIS, 8K kayıt). Cihazın ön yüzünde ise, görüntülü görüşmeler ve selfie çekimleri için 32MP f/2.0 (2X portre), 32MP f/2.4 100°. Ayrıca tüm bu sensörler, Leica'nın özel ayarları ve fotoğraf modları ile destekleniyor.

Xiaomi Civi 4 Pro, kutusundan Android 14 tabanlı HyperOS ve 67W hızlı şarj destekli 4.700mAh pil paketi ile çıkacak. Bu doğrultuda Xiaomi, Sıcaklıkları kontrol altında tutmak için cihaz 4184mm² buhar odası soğutma sistemi kullanıyor. Bağlantı bölümünde ise, 5G, çift bant WiFi 6 ve Bluetooth 5.4'ü destekliyor. Ayrıca NFC ve Kızılötesi özelliğine de sahip.

Xiaomi Civi 4 Pro özellikleri

Boyut ve ağırlık : 157.2×72.77×7.45mm 179.3gr

: 157.2×72.77×7.45mm 179.3gr Ekran : 6.55 inç, 2750 x 1236 piksel, 120Hz, C8 12-bit OLED, 3000 nit parlaklık, Dolby Vision

: 6.55 inç, 2750 x 1236 piksel, 120Hz, C8 12-bit OLED, 3000 nit parlaklık, Dolby Vision İşlemci : Snapdragon 8s Gen 3

: Snapdragon 8s Gen 3 Bellek : 12/16 GB LPPDDR5x RAM

: 12/16 GB LPPDDR5x RAM Depolama : 256/512 GB UFS 4.0

: 256/512 GB UFS 4.0 Yazılım : Xiaomi HyperOS

: Xiaomi HyperOS Arka kamera : 50 MP birincil, f/1.63, 1/ 1.55″, Hyper OIS, Leica Summilux lens

12 MP geniş, f/2.2,

50 MP 2x telefoto, f/1.98, OIS, 8K

: 50 MP birincil, f/1.63, 1/ 1.55″, Hyper OIS, Leica Summilux lens 12 MP geniş, f/2.2, 50 MP 2x telefoto, f/1.98, OIS, 8K Ön kamera : 32MP f/2.0, 32MP f/2.4 100°

: 32MP f/2.0, 32MP f/2.4 100° Bağlantı : 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 be, Bluetooth 5.4, Beidou, Galileo, GLONASS, GPS (L1 + L5), NavIC, USB Type-C 3.2 Gen 1, NFC

: 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 be, Bluetooth 5.4, Beidou, Galileo, GLONASS, GPS (L1 + L5), NavIC, USB Type-C 3.2 Gen 1, NFC Batarya : 4700mAh, 67W kablolu

: 4700mAh, 67W kablolu Diğer:IP68 sertifikası, ekran altı parmak izi okuyucu (optik), stereo hoparlör

Xiaomi Civi 4 Pro fiyatı:

Xiaomi Civi 4 Pro, 26 Mart tarihinden itibaren Çin'de satışa çıkacak. Fiyatlar ise 12GB+256GB sürümde 417 dolar, 12GB+512GB sürümde 458 dolar, 16GB+512GB sürümde ise 500 dolar olacak. Telefonun Türkiye pazarına giriş yapıp yapmacağı ise henüz açıklanmadı.

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Xiaomi Civi 4 Pro tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı