Xiaomi CIVI 4 Pro ön satış rekoru kırdı: CIVI 3'ü katladı

Xiaomi CIVI 4 Pro ön satış rekoru kırdı
Yeni paylaştığı teaser görüntüsünde Xiaomi, Xiaomi CIVI 4 Pro'nun yeni bir rekor kırdığını duyurdu. Xiaomi'ye göre CIVI serisinin son üyesi, Civi 3'ün ilk satış gününün tamamına kıyasla ilk 10 dakikada iki kat daha fazla sattı. Bu arada toplam satış rakamları veya ilk parti satışlarının ise miktarı henüz açıklanmadı. Ancak büyük ilgi gördüğü açık.
Xiaomi CIVI 4 Pro neler sunuyor?
Kaçıranlar için Xiaomi CIVI 4 Pro, yukarıda da belirttiğimiz gibi Snapdragon 8s Gen 3 platformlarından güç alıyor. Telefonun ön yüzüne 120Hz yenileme hızı ve 3.000 nit parlaklık sunan AMOLED ekran eşlik ediyor. Bu panel, Dolby Vision ve HDR10+ desteğine ek olarak 1236 x 2750 piksel çözünürlüğe ve 6,55 inç boyutlara sahip.
Xiaomi CIVI 4 Pro'daki en büyük yükseltme ise kamera bölümünde. arka bölümde HyperOIS ve f/1.63 diyafram açıklığı sunan 50 MP Leica Summilux lens ile destekleniyor. Yardımcı sensörler ise, 12 MP geniş (f/2.2) ve 50 MP 2x telefoto (f/1.98, OIS, 8K kayıt). Cihazın ön yüzünde ise, görüntülü görüşmeler ve selfie çekimleri için 32MP f/2.0 (2X portre), 32MP f/2.4 100°.
Ayrıca CIVI 4 Pro, Android 14, 4.700 mAh pil ve 67 Watt hızlı şarj desteğine sahip. Akıllı telefonun global çıkış tarihi ise henüz açıklanmadı. Lansman fiyatları ise şu şekilde;
- Xiaomi CIVI 4 Pro 256GB+12GB RAM: 417 dolar
- Xiaomi CIVI 4 Pro 512GB+12GB RAM: 500 dolar
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...