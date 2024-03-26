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    Xiaomi CIVI 4 Pro ön satış rekoru kırdı: CIVI 3'ü katladı

    Xiaomi CIVI 4 Pro, satışa sunulduğu ilk günde büyük ilgi gördü. Telefon, satışa çıktığı ilk 10 dakikada selefini ikiye katladı. Peki Xiaomi CIVI 4 Pro neler sunuyor? İşte detaylar...
    Xiaomi CIVI 4 Pro ön satış rekoru kırdı: CIVI 3'ü katladı Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, yakın tarihte tanıtılan Xiaomi CIVI 4 Pro modelini nihayet kullanıcılarla buluşturdu. Bildiğiniz gibi rekabetçi fiyat, Snapdragon 8s Gen 3 işlemci ve kamera tasarımıyla dikkat çeken model, orta segment içerisinde ses getirmeyi başarmıştı. Geçtiğimiz saatlerde ise Xiaomi, akıllı telefonun satış rekoru kırdığını duyurdu. 

    Xiaomi CIVI 4 Pro ön satış rekoru kırdı

    Yeni paylaştığı teaser görüntüsünde Xiaomi, Xiaomi CIVI 4 Pro'nun yeni bir rekor kırdığını duyurdu. Xiaomi'ye göre CIVI serisinin son üyesi, Civi 3'ün ilk satış gününün tamamına kıyasla ilk 10 dakikada iki kat daha fazla sattı. Bu arada toplam satış rakamları veya ilk parti satışlarının ise miktarı henüz açıklanmadı. Ancak büyük ilgi gördüğü açık.

    Xiaomi CIVI 4 Pro neler sunuyor?

    Kaçıranlar için Xiaomi CIVI 4 Pro, yukarıda da belirttiğimiz gibi Snapdragon 8s Gen 3 platformlarından güç alıyor. Telefonun ön yüzüne 120Hz yenileme hızı ve 3.000 nit parlaklık sunan AMOLED ekran eşlik ediyor. Bu panel, Dolby Vision ve HDR10+ desteğine ek olarak 1236 x 2750 piksel çözünürlüğe ve 6,55 inç boyutlara sahip.

    Xiaomi CIVI 4 Pro'daki en büyük yükseltme ise kamera bölümünde. arka bölümde HyperOIS ve f/1.63 diyafram açıklığı sunan 50 MP Leica Summilux lens ile destekleniyor. Yardımcı sensörler ise, 12 MP geniş (f/2.2) ve 50 MP 2x telefoto (f/1.98, OIS, 8K kayıt). Cihazın ön yüzünde ise, görüntülü görüşmeler ve selfie çekimleri için 32MP f/2.0 (2X portre), 32MP f/2.4 100°.

    Ayrıca CIVI 4 Pro, Android 14, 4.700 mAh pil ve 67 Watt hızlı şarj desteğine sahip. Akıllı telefonun global çıkış tarihi ise henüz açıklanmadı. Lansman fiyatları ise şu şekilde;

    • Xiaomi CIVI 4 Pro 256GB+12GB RAM: 417 dolar
    • Xiaomi CIVI 4 Pro 512GB+12GB RAM: 500 dolar
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 gün önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 4 gün önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 gün önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 3 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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