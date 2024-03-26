Tam Boyutta Gör Xiaomi, yakın tarihte tanıtılan Xiaomi CIVI 4 Pro modelini nihayet kullanıcılarla buluşturdu. Bildiğiniz gibi rekabetçi fiyat, Snapdragon 8s Gen 3 işlemci ve kamera tasarımıyla dikkat çeken model, orta segment içerisinde ses getirmeyi başarmıştı. Geçtiğimiz saatlerde ise Xiaomi, akıllı telefonun satış rekoru kırdığını duyurdu.

Xiaomi CIVI 4 Pro ön satış rekoru kırdı

Yeni paylaştığı teaser görüntüsünde Xiaomi, Xiaomi CIVI 4 Pro'nun yeni bir rekor kırdığını duyurdu. Xiaomi'ye göre CIVI serisinin son üyesi, Civi 3'ün ilk satış gününün tamamına kıyasla ilk 10 dakikada iki kat daha fazla sattı. Bu arada toplam satış rakamları veya ilk parti satışlarının ise miktarı henüz açıklanmadı. Ancak büyük ilgi gördüğü açık.

Xiaomi CIVI 4 Pro neler sunuyor?

Kaçıranlar için Xiaomi CIVI 4 Pro, yukarıda da belirttiğimiz gibi Snapdragon 8s Gen 3 platformlarından güç alıyor. Telefonun ön yüzüne 120Hz yenileme hızı ve 3.000 nit parlaklık sunan AMOLED ekran eşlik ediyor. Bu panel, Dolby Vision ve HDR10+ desteğine ek olarak 1236 x 2750 piksel çözünürlüğe ve 6,55 inç boyutlara sahip.

Xiaomi CIVI 4 Pro'daki en büyük yükseltme ise kamera bölümünde. arka bölümde HyperOIS ve f/1.63 diyafram açıklığı sunan 50 MP Leica Summilux lens ile destekleniyor. Yardımcı sensörler ise, 12 MP geniş (f/2.2) ve 50 MP 2x telefoto (f/1.98, OIS, 8K kayıt). Cihazın ön yüzünde ise, görüntülü görüşmeler ve selfie çekimleri için 32MP f/2.0 (2X portre), 32MP f/2.4 100°.

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Ayrıca CIVI 4 Pro, Android 14, 4.700 mAh pil ve 67 Watt hızlı şarj desteğine sahip. Akıllı telefonun global çıkış tarihi ise henüz açıklanmadı. Lansman fiyatları ise şu şekilde;

Xiaomi CIVI 4 Pro 256GB+12GB RAM: 417 dolar

Xiaomi CIVI 4 Pro 512GB+12GB RAM: 500 dolar

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Xiaomi CIVI 4 Pro ön satış rekoru kırdı: CIVI 3'ü katladı