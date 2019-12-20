OnePlus, ürünlerinde hata bulan kullanıcılara 50 ila 7 bin dolar arasında ödül verecek

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Ürettiği akıllı telefonlarla adından söz ettirmeyi başaran OnePlus, 2020 yılında başta akıllı saatler olmak üzere başka ürünlerini de piyasaya sürmeye hazırlanırken, şirket bir hata ödül programı başlattığını duyurdu.

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Ödül hatanın kritikliğine göre belirlenecek

Son yıllarda birçok güvenlik sorunu yaşayan şirket, ürün ve hizmetlerinin güvenliğini artırmak amacıyla OnePlus Security Response Center (OnePlus Güvenlik Müdahale Merkezi) adlı hata ödül programını başlattı. Kısaltması OneSRC olan bu program dahilinde, şirket OnePlus ürünlerinde ve sistemlerinde keşfedilen ve bildirilen her türlü hata için kullanıcılara 50 ila 7 bin dolar ödeyecek.

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OnePlus ödüllerin kademesinin neye göre açıklandığını açık bir şekilde belirtmiyor ancak güvenlik açığının ciddiyetinin bu rakamı belirlemede önemli bir rol oynadığı ifade edilmiş. Şirketin açıkladığı ödül kademesi ise şu şekilde listelendi:

Özel durumlar: 7 bin dolar

Kritik: 750 ila 1.500 Dolar

Yüksek: 250 ila 750 dolar

Orta: 100 ila 250 dolar

Düşük: 50 ila 100 dolar

Eğer OnePlus ürünlerinden birini kullanıyorsanız ve bir hata keşfettiyseniz buraya tıklayıp şirkete göndererek şansınızı deneyebilirsiniz.

https://forums.oneplus.com/threads/were-opening-a-new-bug-bounty-program-and-partnering-with-security-platform-hackerone.1155756/