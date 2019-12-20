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    OnePlus, ürünlerinde hata bulan kullanıcılara 50 ila 7 bin dolar arasında ödül verecek

    Çinli teknoloji üreticilerinden OnePlus, ürünlerinde hata bulan kullanıcılara para dağıtacağını duyurdu. Açıklanan hata programına göre ödüller 50 dolar ile 7 bin dolar arasında olacak.
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    OnePlus, ürünlerinde hata bulan kullanıcılara 50 ila 7 bin dolar arasında ödül verecek
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    Ürettiği akıllı telefonlarla adından söz ettirmeyi başaran OnePlus, 2020 yılında başta akıllı saatler olmak üzere başka ürünlerini de piyasaya sürmeye hazırlanırken, şirket bir hata ödül programı başlattığını duyurdu.

    Ayrıca Bkz. "iPhone SE 2 olduğu iddia edilen cihazın videosu yayınlandı"

    Ödül hatanın kritikliğine göre belirlenecek

    Son yıllarda birçok güvenlik sorunu yaşayan şirket, ürün ve hizmetlerinin güvenliğini artırmak amacıyla OnePlus Security Response Center (OnePlus Güvenlik Müdahale Merkezi) adlı hata ödül programını başlattı. Kısaltması OneSRC olan bu program dahilinde, şirket OnePlus ürünlerinde ve sistemlerinde keşfedilen ve bildirilen her türlü hata için kullanıcılara 50 ila 7 bin dolar ödeyecek.

    OnePlus, ürünlerinde hata bulan kullanıcılara 50 ila 7 bin dolar arasında ödül verecek
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    OnePlus ödüllerin kademesinin neye göre açıklandığını açık bir şekilde belirtmiyor ancak güvenlik açığının ciddiyetinin bu rakamı belirlemede önemli bir rol oynadığı ifade edilmiş. Şirketin açıkladığı ödül kademesi ise şu şekilde listelendi:

    Özel durumlar: 7 bin dolar
    Kritik: 750 ila 1.500 Dolar
    Yüksek: 250 ila 750 dolar
    Orta: 100 ila 250 dolar
    Düşük: 50 ila 100 dolar

    Eğer OnePlus ürünlerinden birini kullanıyorsanız ve bir hata keşfettiyseniz buraya tıklayıp şirkete göndererek şansınızı deneyebilirsiniz.



    https://forums.oneplus.com/threads/were-opening-a-new-bug-bounty-program-and-partnering-with-security-platform-hackerone.1155756/ Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    ozmenakif 2 sa.
    Oneplus 5 kullanıcısıyım. Kamerada yakınlaştırma yapınca yeterli ışık varsa anında ikinci kameraya geçiyor, yetersiz ışık varsa ana kamera ile yakınlaştırma yapıyor geçiş olmadan. Fakat bir ışık seviyesi yakaladım geçenlerde tam arada kalıyor alet. Kamera sürekli bi ona bi ona değişip duruyor. Kısır döngüye giriyor. Acaba hata olarak göndersem yer mi?
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