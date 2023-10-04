Vivo X100 Pro uydu bağlantısı desteği ile geliyor

Çin'den gelen son bilgilere göre, Vivo X100 Pro serisi uydu bağlantısı desteği ile piyasaya sürülecek. Uydu iletişim özelliği, geleneksel cep telefonu şebekelerine erişimin mümkün olmadığı bölgelerde, iletişim kurma imkânı sağlıyor. Vivo'ya yakın kaynaklara göre şirket bu özellik için gerekli çipleri temin etmek amacıyla sipariş verdi.
UNISOC çip kullanılabilir
Vivo X100 Pro ve Pro+ modelleride uydu iletişimini sağlamak için UNISOC V8821 çipine yer verileceği öne sürülüyor. Söz konusu çipin çift yönlü (hem veri gönderme hem de alma) metin, görüntü, ses ve video iletimini destekleyeceği de doğrulandı.
Başka bir deyişle Vivo'nın yeni akıllı telefonları Huawei Mate 60 serisi ile aynı uydu yeteneklerine sahip olacak. Kaynaklar ayrıca X100 Pro serisinde MediaTek Dimensity 9300 yonga seti ve 1 inç sensörlü bir ana kameranın yer alacağını da özellikle vurguluyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.