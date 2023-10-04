Tam Boyutta Gör Akıllı telefon sektörü sürekli olarak gelişiyor ve üreticiler de buna ayak uydurmak için ciddi bir çaba içerisinde. Çinli Vivo yakında piyasaya süreceği yeni akıllı telefonunda yenilikçi bir teknolojiye yer verecek. Bu konuda bazı detaylar ortaya çıktı.

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Çin'den gelen son bilgilere göre, Vivo X100 Pro serisi uydu bağlantısı desteği ile piyasaya sürülecek. Uydu iletişim özelliği, geleneksel cep telefonu şebekelerine erişimin mümkün olmadığı bölgelerde, iletişim kurma imkânı sağlıyor. Vivo'ya yakın kaynaklara göre şirket bu özellik için gerekli çipleri temin etmek amacıyla sipariş verdi.

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UNISOC çip kullanılabilir

Vivo X100 Pro ve Pro+ modelleride uydu iletişimini sağlamak için UNISOC V8821 çipine yer verileceği öne sürülüyor. Söz konusu çipin çift yönlü (hem veri gönderme hem de alma) metin, görüntü, ses ve video iletimini destekleyeceği de doğrulandı.

Başka bir deyişle Vivo'nın yeni akıllı telefonları Huawei Mate 60 serisi ile aynı uydu yeteneklerine sahip olacak. Kaynaklar ayrıca X100 Pro serisinde MediaTek Dimensity 9300 yonga seti ve 1 inç sensörlü bir ana kameranın yer alacağını da özellikle vurguluyor.

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Vivo X100 Pro uydu bağlantısı desteği ile geliyor