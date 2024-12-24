Xiaomi'den bir modele daha HyperOS 2.0 sürprizi

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Tam Boyutta Gör Android 15 güncellemesi konusunda elini hızlandıran Xiaomi, HyperOS 2.0 güncellemesine hızla devam ediyor. Bildiğiniz gibi MIUI arayüzünün yerini alan HyperOS, ilk etapta Xiaomi 14 ve Xiaomi Pad 6 serisine sunulmuştu. Şimdi ise HyperOS 2.0, bir modele daha geliyor. Yeni sürüm güncellemesi POCO X6 Pro için hazır.

HyperOS 2.0 bir modele daha geliyor

HyperOS 2.0 güncellemesi şu anda POCO X6 Pro için tamamlandı.Avrupa pazarında erişime açılan güncelleme, çok yakında global pazarda olacak.''12.0.2.0.VNLEUXM'' yapı numarasıyla gelen yeni sürüm, tam 5.7 GB boyutunda ve birden fazla iyileştirme içeriyor. Ayrıca Aralık 2024 güvenlik yaması da buna dahil.

Kaçıranlar için HyperOS 2.0 takvimi genişlemeye devam ediyor. Yeni sürüm yakın tarihte Xiaomi 13 Ultra, Xiaomi 13 Pro, Xiaomi13, Xiaomi Civi 4 Pro, Redmi K60 Ultra ve Redmi Turbo3 modellerine ulaşmıştı. Detaylara ve güncelleme alacak tüm Xiaomi telefonlara ise hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz..

HyperOS 2 güncellemesini alacak Xiaomi modelleri belli oldu 2 gün önce eklendi

HyperOS 2.0 neler sunuyor?

HyperOS 2 güncellemesi, birçok özellik ve iyileştirmeyi beraberinde getiriyor. Xiaomi, yeni sürümde uygulama gecikmelerini önemli ölçüde azaltarak ve çoklu görev yeteneklerini iyileştirdiğini söylüyor. Ayrıca, AI destekli bir kilit ekranı, yenilenmiş bir masaüstü düzeni, AI sihirli boyama ve 3D gerçek zamanlı hava durumu sistemi gibi özellikler de var.

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