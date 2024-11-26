Xiaomi, üç model için HyperOS 2.0 güncellemesi yayınladı

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Xiaomi halihazırda birçok modeli için Android 15 tabanlı HyperOS 2.0 güncellemesini hazırlıyor. Android 15 güncellemesi ilk olarak markanın amiral gemisi telefonları Xiaomi 14 serisiiçin dağıtıma sunulacak. Hatta bu noktada ilk adım atıldı. Güncelleme ayrıca ilk etapta Çin’deki Xiaomi kullanıcılarıyla buluşuyor.

Xiaomi 14 ve 14 Pro HyperOS 2.0 ile buluştu

Aktarıldığı kadarıyla HyperOS 2.0 geçtiğimiz yıl tanıtılan Xiaomi 14, 14 Pro ve 14 Ultra için tamamlandı veçok yakında global pazarda sunulmuş olacak. ''OS2.0.4.0.VNCMIXM'' yapı numarasıyla gelen yeni sürüm, 6,3 GB boyutunda ve harici ekranın işlevselliğini artıran bir dizi iyileştirme ve yeni özellik sunuyor.

Xiaomi Türkiye, HyperOS 2 güncelleme takvimi paylaştı! 3 gün önce eklendi

Ayrıca bunlar arasında yeni dinamik duvar kağıtları, yeni masaüstü düzeni, geliştirilmiş cihazlar arası işlevsellik ve yazma ve çeviri araçları gibi yapay zeka tabanlı özellikler de mevcut. Xiaomi cephesinde kullanıcılar en çok da HyperOS 2.0'ın ne zaman dağıtıma sunulacağını merak ediyor. Xiaomi 15 ile birlikte tanıtılan güncelleme, an itibarıyla diğer modellere de ulaşmaya başladı ve güncelleme alacak telefonlara aşağıdan göz atabilirsiniz.

Peki HyperOS 2.0 neler sunuyor?

Android 15 tabanlı HyperOS 2.0 diğer Xiaomi cihazlarıyla bağlantıyı iyileştirecek ve kullanıcı deneyimi odaklı birden fazla yenilik sunuyor. AI entegrasyonu, iyileştirilmiş ses tanıma, geliştirilmiş fotoğraf ve video düzenleme ve kişiselleştirilmiş uygulama önerileri de beklenen yenilikler arasında. AI özelliklerine ek olarak, HyperOS 2.0'ın yenilenmiş bir kullanıcı arayüzü sunduğunu da hatırlatalım. Dolayısıyla önceki nesilden daha akıcı animasyonlar ve çoklu görev deneyimi kullanıcıları bekliyor olacak.

Kasım 2024'te güncelleme alacaklar Xiaomi cihazlar

Xiaomi MIX Flip

Xiaomi 13T Pro

Redmi Note 13 Pro+ 5G

Redmi Note 13 Pro 5G

Redmi Note 13 5G

Redmi Note 13

POCO F6 Pro

POCO X6 Pro

POCO X6

POCO M6 Pro

Xiaomi Pad 6S Pro 12.4

Xiaomi Smart Band 9 Pro

Aralık 2024'te güncelleme alacaklar Xiaomi cihazlar

Xiaomi 13 Ultra

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13

Xiaomi 13 Lite

Xiaomi 12T Pro

Xiaomi 12T

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12

Mi 11 Ultra

Mi 11

Xiaomi 11 Lite 5G NE

Redmi K50i

Redmi Note 12 Pro+ 5G

Redmi Note 12 Pro 5G

Redmi Note 12 5G

Redmi Note 12S

Redmi 12 5G

Redmi 12

POCO C65

POCO X5 Pro 5G

POCO F5

POCO F5 Pro

POCO F4 GT

Xiaomi Pad 6

Redmi Pad Pro 5G

Redmi Pad Pro

Redmi Pad SE 8.7 4G

Redmi Pad SE 8.7

Redmi Pad SE

POCO Pad

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.