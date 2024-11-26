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    Anlık Bildirim

    Xiaomi, üç model için HyperOS 2.0 güncellemesi yayınladı

    Xiaomi, üç popüler modeli için Android 15 tabanlı kararlı HyperOS 2.0 güncellemesi yayımladı. Bu ayın başlarında bir düzineden fazla model güncelleme alacak. İşte detaylar...
    Xiaomi, üç model için HyperOS 2.0 güncellemesi yayınladı! Tam Boyutta Gör
    Xiaomi halihazırda birçok modeli için Android 15 tabanlı HyperOS 2.0 güncellemesini hazırlıyor. Android 15 güncellemesi ilk olarak markanın amiral gemisi telefonları Xiaomi 14 serisiiçin dağıtıma sunulacak. Hatta bu noktada ilk adım atıldı. Güncelleme ayrıca ilk etapta Çin’deki Xiaomi kullanıcılarıyla buluşuyor. 

    Xiaomi 14 ve 14 Pro HyperOS 2.0 ile buluştu

    Aktarıldığı kadarıyla HyperOS 2.0 geçtiğimiz yıl tanıtılan Xiaomi 14, 14 Pro ve 14 Ultra için tamamlandı veçok yakında global pazarda sunulmuş olacak. ''OS2.0.4.0.VNCMIXM'' yapı numarasıyla gelen yeni sürüm, 6,3 GB boyutunda ve harici ekranın işlevselliğini artıran bir dizi iyileştirme ve yeni özellik sunuyor.

    Ayrıca bunlar arasında yeni dinamik duvar kağıtları, yeni masaüstü düzeni, geliştirilmiş cihazlar arası işlevsellik ve yazma ve çeviri araçları gibi yapay zeka tabanlı özellikler de mevcut. Xiaomi cephesinde kullanıcılar en çok da HyperOS 2.0'ın ne zaman dağıtıma sunulacağını merak ediyor. Xiaomi 15 ile birlikte tanıtılan güncelleme, an itibarıyla diğer modellere de ulaşmaya başladı ve güncelleme alacak telefonlara aşağıdan göz atabilirsiniz.

    Peki HyperOS 2.0 neler sunuyor?

    Android 15 tabanlı HyperOS 2.0 diğer Xiaomi cihazlarıyla bağlantıyı iyileştirecek ve kullanıcı deneyimi odaklı birden fazla yenilik sunuyor. AI entegrasyonu, iyileştirilmiş ses tanıma, geliştirilmiş fotoğraf ve video düzenleme ve kişiselleştirilmiş uygulama önerileri de beklenen yenilikler arasında. AI özelliklerine ek olarak, HyperOS 2.0'ın yenilenmiş bir kullanıcı arayüzü sunduğunu da hatırlatalım. Dolayısıyla önceki nesilden daha akıcı animasyonlar ve çoklu görev deneyimi kullanıcıları bekliyor olacak.

    Kasım 2024'te güncelleme alacaklar Xiaomi cihazlar

    • Xiaomi MIX Flip
    • Xiaomi 13T Pro
    • Redmi Note 13 Pro+ 5G
    • Redmi Note 13 Pro 5G
    • Redmi Note 13 5G
    • Redmi Note 13
    • POCO F6 Pro
    • POCO X6 Pro
    • POCO X6
    • POCO M6 Pro
    • Xiaomi Pad 6S Pro 12.4
    • Xiaomi Smart Band 9 Pro

    Aralık 2024'te güncelleme alacaklar Xiaomi cihazlar

    • Xiaomi 13 Ultra
    • Xiaomi 13 Pro
    • Xiaomi 13
    • Xiaomi 13 Lite
    • Xiaomi 12T Pro
    • Xiaomi 12T
    • Xiaomi 12 Pro
    • Xiaomi 12
    • Mi 11 Ultra
    • Mi 11
    • Xiaomi 11 Lite 5G NE
    • Redmi K50i
    • Redmi Note 12 Pro+ 5G
    • Redmi Note 12 Pro 5G
    • Redmi Note 12 5G
    • Redmi Note 12S
    • Redmi 12 5G
    • Redmi 12
    • POCO C65
    • POCO X5 Pro 5G
    • POCO F5
    • POCO F5 Pro
    • POCO F4 GT
    • Xiaomi Pad 6
    • Redmi Pad Pro 5G
    • Redmi Pad Pro
    • Redmi Pad SE 8.7 4G
    • Redmi Pad SE 8.7
    • Redmi Pad SE
    • POCO Pad
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    R
    ru1ns 5 gün önce

    sonsua kadar sürecek o video

    Y
    yakup548 1 hafta önce

    harbiden sıktı bu video

    Profil resmi
    coraspirin 1 hafta önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 3 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 3 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 1 ay önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 2 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 2 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 2 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 3 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 8 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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