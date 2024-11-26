Xiaomi, üç model için HyperOS 2.0 güncellemesi yayınladı

- Xiaomi 14 ve 14 Pro HyperOS 2.0 ile buluştu
- Peki HyperOS 2.0 neler sunuyor?
- Kasım 2024'te güncelleme alacaklar Xiaomi cihazlar
- Aralık 2024'te güncelleme alacaklar Xiaomi cihazlar
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Xiaomi 14 ve 14 Pro HyperOS 2.0 ile buluştu
Aktarıldığı kadarıyla HyperOS 2.0 geçtiğimiz yıl tanıtılan Xiaomi 14, 14 Pro ve 14 Ultra için tamamlandı veçok yakında global pazarda sunulmuş olacak. ''OS2.0.4.0.VNCMIXM'' yapı numarasıyla gelen yeni sürüm, 6,3 GB boyutunda ve harici ekranın işlevselliğini artıran bir dizi iyileştirme ve yeni özellik sunuyor.
Ayrıca bunlar arasında yeni dinamik duvar kağıtları, yeni masaüstü düzeni, geliştirilmiş cihazlar arası işlevsellik ve yazma ve çeviri araçları gibi yapay zeka tabanlı özellikler de mevcut. Xiaomi cephesinde kullanıcılar en çok da HyperOS 2.0'ın ne zaman dağıtıma sunulacağını merak ediyor. Xiaomi 15 ile birlikte tanıtılan güncelleme, an itibarıyla diğer modellere de ulaşmaya başladı ve güncelleme alacak telefonlara aşağıdan göz atabilirsiniz.
Peki HyperOS 2.0 neler sunuyor?
Android 15 tabanlı HyperOS 2.0 diğer Xiaomi cihazlarıyla bağlantıyı iyileştirecek ve kullanıcı deneyimi odaklı birden fazla yenilik sunuyor. AI entegrasyonu, iyileştirilmiş ses tanıma, geliştirilmiş fotoğraf ve video düzenleme ve kişiselleştirilmiş uygulama önerileri de beklenen yenilikler arasında. AI özelliklerine ek olarak, HyperOS 2.0'ın yenilenmiş bir kullanıcı arayüzü sunduğunu da hatırlatalım. Dolayısıyla önceki nesilden daha akıcı animasyonlar ve çoklu görev deneyimi kullanıcıları bekliyor olacak.
Kasım 2024'te güncelleme alacaklar Xiaomi cihazlar
- Xiaomi MIX Flip
- Xiaomi 13T Pro
- Redmi Note 13 Pro+ 5G
- Redmi Note 13 Pro 5G
- Redmi Note 13 5G
- Redmi Note 13
- POCO F6 Pro
- POCO X6 Pro
- POCO X6
- POCO M6 Pro
- Xiaomi Pad 6S Pro 12.4
- Xiaomi Smart Band 9 Pro
Aralık 2024'te güncelleme alacaklar Xiaomi cihazlar
- Xiaomi 13 Ultra
- Xiaomi 13 Pro
- Xiaomi 13
- Xiaomi 13 Lite
- Xiaomi 12T Pro
- Xiaomi 12T
- Xiaomi 12 Pro
- Xiaomi 12
- Mi 11 Ultra
- Mi 11
- Xiaomi 11 Lite 5G NE
- Redmi K50i
- Redmi Note 12 Pro+ 5G
- Redmi Note 12 Pro 5G
- Redmi Note 12 5G
- Redmi Note 12S
- Redmi 12 5G
- Redmi 12
- POCO C65
- POCO X5 Pro 5G
- POCO F5
- POCO F5 Pro
- POCO F4 GT
- Xiaomi Pad 6
- Redmi Pad Pro 5G
- Redmi Pad Pro
- Redmi Pad SE 8.7 4G
- Redmi Pad SE 8.7
- Redmi Pad SE
- POCO Pad
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
sonsua kadar sürecek o video
harbiden sıktı bu video
ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.