Xiaomi'den iki yeni elektrikli moped: A1 ve A1 Pro

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Xiaomi’yi daha çok ülkemizde de resmi olarak satılan akıllı telefonlarıyla tanıyoruz. Fakat şirket Youpin isimli kitlesel fonlama platformu üzerinden elektrikli bisiklet ve scooter dahil pek çok ürün satıyor. Şimdi bu ürünlere A1 ve A1 Pro isimli iki yeni elektrikli moped eklendi.

70mai isimli Çinli bir şirket tarafından üretilen elektrikli moped’ler sadece 52 kg ağırlığa sahip. 16 inç çaplı tekerleklere sahip moped’lerin motoru arka tekerleğin göbeğinde bulunuyor. 48V elektrik sistemi kullanan moped’lerden A1’in menzili 60 kilometre, A1 Pro’nun menzili ise 70 kilometre olarak açıklandı. Aradaki bu fark, bataryalarının sırasıyla 768 Wh ve 960 Wh olmasından kaynaklanıyor.

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Elektrikli moped’lerin bataryası çıkarılıp araçtan ayrı bir şekilde şarj edilebiliyor. Bunun yanı sıra ön ve arka süspansiyona sahip A1 ve A1 Pro’nun ön tekerleğinde hidrolik disk fren, arka tekerleğinde ise kampanalı fren kullanılmış. Elektrikli moped’lerin çıkabileceği hız da Çin’deki kurallar gereği 25 km/s ile sınırlandırılmış.

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Elektrikli moped’lerin ikisinde de renkli ekran mevcut, fakat yalnızca A1 Pro’daki ekran dokunmatik olarak kullanılabiliyor. Söz konusu sistemde bulunan dahili GPS ve sesli komut gibi özellikler de altı çizilen detaylardan. Söz konusu araçları dikkat çekici kılan bir diğer özellik de sürüş videoları çekebileceğiniz 130 derece geniş açı lense sahip 1080p kamera bulunması. A1 Pro modelinde dahili hafıza bulunuyor, A1’de ayrıca satın alınması gerekiyor.

Youpin platformunda satılan A1, kampanya kapsamında 425 dolar fiyat etiketine sahip. A1 Pro’nun fiyatı ise 566 dolar. Söz konusu modellerin diğer pazarlarda satılıp satılmayacağı henüz belli değil.

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