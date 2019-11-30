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    Xiaomi Mi 10, Şubat 2020'de 100W hızlı şarj ile gelebilir

    Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi'nin önümüzdeki yıl piyasaya süreceği Xiaomi Mi 10 modeli, aynı tarihlerde tanıtılacak olan Samsung Galaxy S11'in önüne geçebilir.
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Xiaomi Mi 10, Şubat 2020'de 100W hızlı şarj ile gelebilir
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    2020 yılı yaklaşırken, akıllı telefon üreticilerinin yeni amiral gemisi modelleriyle ilgili bilgiler de su yüzüne çıkmaya başladı. Bunlardan en merak edileni ise hiç kuşku yok ki Xaiomi Mi 10.

    Ayrıca Bkz. "Huawei Mate X, katlanabilir telefonu gerçekten alan kişilerden yüzde 99 olumlu yorum aldı"

    Samsung Galaxy S11'le yarışacak

    Yeni sızan bilgilere göre şirketin uzun bir süredir üzerinde çalıştığı Xiaomi Mi 10, önümüzdeki Şubat ayında resmen tanıtılacak. Xiaomi'nin en büyük rakiplerinden Samsung'un yeni amiral gemisi modeli Galaxy S11'in de aynı tarihlerde tanıtılması beklenirken, Xaiomi Mi 10'un Snapdragon 865 yonga seti ile gelen piyasaya çıkacak olan ilk akıllı telefon olması bekleniyor.

    Buna ek olarak 100W hızlı şarj teknolojisinin kullanılacağı ilk Xiaomi modelinin de Mi 10'un olacağı söyleniyor. Zira şirket daha önce 100W şarj desteği olan cihazlarını 2020 yılında piyasaya süreceğini onaylamıştı. Önceki haberlerimizde de duyurduğumuz üzere 100W hızlı şarj teknolojisi, 4.000 mAh kapasiteli tamamen boş bir pili, 17 dakikada doldurabiliyor. Ayrıca Xiaomi Mi 10 modelinde, Galaxy S11 ile yarışacak bir kamera teknolojisinin yer alacağı da sızan diğer bilgiler arasında.



    https://twitter.com/stufflistings/status/1200448426258788352 Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    mustafabarakli23 1 sa.
    Xiomi mi 10 eğer edge ekran ve damla çentik ile gelirse; yılın en iyi telefonu olur.
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    Bloodin 2 sa.
    Beklediğim cihaz, emektar Mi 5S'imi bununla değişmeyi düşünüyorum :) Bir de hem stereo hoparlör, hem IR (kızılötesi), hem de suya dayanıklılık barındırırsa tadından yenmez, şu an Huawei hariç bu üçünü bir arada sunabilen amiral gemisi üreten firma yok, pek dikkat edilen özellikler değil, bazısına gereksizdir bile ama üçü de benim için önemli...
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    canavan06 2 sa.
    3300 mah bataryayla gelmesin de
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