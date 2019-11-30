Xiaomi Mi 10, Şubat 2020'de 100W hızlı şarj ile gelebilir

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2020 yılı yaklaşırken, akıllı telefon üreticilerinin yeni amiral gemisi modelleriyle ilgili bilgiler de su yüzüne çıkmaya başladı. Bunlardan en merak edileni ise hiç kuşku yok ki Xaiomi Mi 10.

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Samsung Galaxy S11'le yarışacak

Yeni sızan bilgilere göre şirketin uzun bir süredir üzerinde çalıştığı Xiaomi Mi 10, önümüzdeki Şubat ayında resmen tanıtılacak. Xiaomi'nin en büyük rakiplerinden Samsung'un yeni amiral gemisi modeli Galaxy S11'in de aynı tarihlerde tanıtılması beklenirken, Xaiomi Mi 10'un Snapdragon 865 yonga seti ile gelen piyasaya çıkacak olan ilk akıllı telefon olması bekleniyor.



Buna ek olarak 100W hızlı şarj teknolojisinin kullanılacağı ilk Xiaomi modelinin de Mi 10'un olacağı söyleniyor. Zira şirket daha önce 100W şarj desteği olan cihazlarını 2020 yılında piyasaya süreceğini onaylamıştı. Önceki haberlerimizde de duyurduğumuz üzere 100W hızlı şarj teknolojisi, 4.000 mAh kapasiteli tamamen boş bir pili, 17 dakikada doldurabiliyor. Ayrıca Xiaomi Mi 10 modelinde, Galaxy S11 ile yarışacak bir kamera teknolojisinin yer alacağı da sızan diğer bilgiler arasında.

https://twitter.com/stufflistings/status/1200448426258788352