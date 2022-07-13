Bluetooth Auracast devrim yapmaya geliyor

İlk yıllarında sadece veri aktarımı ve mono kablosuz görüşme için kullanılan Bluetooth teknolojisi bugün hiç olmadığı kadar yetenekli. Birden fazla cihaza aynı anda bağlanma, yüksek kaliteli ses aktarımı, nesne bulma yardımı, düşük gecikmeli çevre ekipmanları gibi pek çok avantaj sunan Bluetooth teknolojisi şimdi de Auracast çözümünü geliştirdi

Bluetooth Auracast nedir?

Bluetooth Auracast teknolojisi Bluetooth ses yeteneklerini bir adım öteye götürüyor ve artık yayıncılık benzeri ögeler de dahil ediliyor. Böylece hem son kullanıcı hem işletmeler için yeni potansiyeller oluşuyor.

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Geçmiş yıllarda bir kulaklığı iki kişinin paylaşması konusu artık tarihe karışıyor diyebiliriz. Kullanıcı Bluetooth üzerinden bir Auracast hotspot açarak arkadaşlarının da aynı müziği dinlemesini sağlıyor. Ya da havalimanlarında Auracast noktalarına bağlanarak çeşitli bilgiler ve anonslar alabiliyorsunuz. Yine açık alan televizyonlarına bağlanarak sesler karışmadan izleyebilmek de mümkün.

Tam Boyutta Gör

Diğer bir avantaj ise işitme cihazlarının geliştirilmesi. Böylece kullanıcılar çok daha yüksek ve berrak sesler duyarak yaşam kalitelerini arttırabilecekler. Bluetooth Auracast kısa süre içerisinde cihazlardaki yerini alacak.

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