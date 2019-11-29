Huawei Mate X, katlanabilir telefonu gerçekten alan kişilerden yüzde 99 olumlu yorum aldı

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Önceki haberlerimizde de sıklıkla duyurduğumuz üzere Huawei, Samsung ile aynı dönemde katlanabilir akıllı telefon çalışmalarına başlamış ancak rakibi gibi erken davranmayarak cihazın çıkış tarihini ertelemişti. Olası problemleri en aza indirmek için böyle bir strateji izleyen şirketin başarılı olduğunu söylemek mümkün.

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Huawei Mate X kullanıcıları memnun

Huawei Mate X, 2.420 dolarlık fiyatıyla her satışa sunulduğu anda saniyeler içinde tükenmişti. Böylesine pahalı bir cihaza gösterilen ilgi şirketi mutlu ederken, kullanıcılardan gelen geri bildirimler ve yorumlar ise gayet iyi. Şirketin resmi çevrimiçi satış sitesi Huawei Mall'un Mate X sayfasında, cihazı gerçekten satın alan kullanıcıların yorumlarının neredeyse tamamının olumlu olduğu görülüyor.

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Şimdiye kadar 209 kullanıcı değerlendirmesi ve yorumu alan Huawei Mate X'in yüzde 99'luk bir puana sahip olduğunu belirtelim. Bu değerlendirmeleri cihazı satın alan kullanıcıların yaptığını göz önüne alacak olursak, Mate X'in kullanıcı tarafında memnuniyet yaratan bir cihaz olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Akıllı telefonun piyasaya sürülmesinden sonraki geçen sürede de cihazla ilgili kronik sorun veya problemlerin haberlere yansımadığını da söyleyelim.

https://m.vmall.com/product/10086831441169.html?cid=10000089&wi=mid:140,fid:148,cid:10000089,wi:45205745