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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Huawei Mate X, katlanabilir telefonu gerçekten alan kişilerden yüzde 99 olumlu yorum aldı

    Çinli teknoloji üreticisi Huawei'nin geçtiğimiz haftalarda satışa sunduğu ve satış rekorları kıran katlanabilir akıllı telefon modeli Mate X, kullanıcılar tarafından çok beğenildi.
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Huawei Mate X, katlanabilir telefonu gerçekten alan kişilerden yüzde 99 olumlu yorum aldı
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    Önceki haberlerimizde de sıklıkla duyurduğumuz üzere Huawei, Samsung ile aynı dönemde katlanabilir akıllı telefon çalışmalarına başlamış ancak rakibi gibi erken davranmayarak cihazın çıkış tarihini ertelemişti. Olası problemleri en aza indirmek için böyle bir strateji izleyen şirketin başarılı olduğunu söylemek mümkün.

    Ayrıca Bkz. "WhatsApp kendini imha eden mesaj özelliğini test etmeye başladı"

    Huawei Mate X kullanıcıları memnun

    Huawei Mate X, 2.420 dolarlık fiyatıyla her satışa sunulduğu anda saniyeler içinde tükenmişti. Böylesine pahalı bir cihaza gösterilen ilgi şirketi mutlu ederken, kullanıcılardan gelen geri bildirimler ve yorumlar ise gayet iyi. Şirketin resmi çevrimiçi satış sitesi Huawei Mall'un Mate X sayfasında, cihazı gerçekten satın alan kullanıcıların yorumlarının neredeyse tamamının olumlu olduğu görülüyor.

    Huawei Mate X, katlanabilir telefonu gerçekten alan kişilerden yüzde 99 olumlu yorum aldı
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    Şimdiye kadar 209 kullanıcı değerlendirmesi ve yorumu alan Huawei Mate X'in yüzde 99'luk bir puana sahip olduğunu belirtelim. Bu değerlendirmeleri cihazı satın alan kullanıcıların yaptığını göz önüne alacak olursak, Mate X'in kullanıcı tarafında memnuniyet yaratan bir cihaz olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Akıllı telefonun piyasaya sürülmesinden sonraki geçen sürede de cihazla ilgili kronik sorun veya problemlerin haberlere yansımadığını da söyleyelim.



    https://m.vmall.com/product/10086831441169.html?cid=10000089&wi=mid:140,fid:148,cid:10000089,wi:45205745 Yorum Yaz
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    interwap 1 dk.
    Acaba Huawei yorumları kendi mi yazıyor/yazdırıyor?
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    DH Misafiri 18 dk.
    Henüz almak için çok erken. Katlanabilir teknoloji henüz çok yeni ve bunlar daha ilk örnekler. Biraz daha zaman geçsin, ilk örneklerde yaptılları hataları ve eksiklikleri yeni çıkacak modellerde gidersinler ve hepsinden önce fiyatları ulaşılabilir seviyelere insin, anca öyle. Şu an pek mantıklı değil, 25 bin liraya denek olmaya niyetim yok.
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    smart1978 56 dk.
    209 kisi uzerinden %99 demek cok sagliksizdir :/


    Sonucta ekrani yirtilan turden plastik! Kirilma catlama derdine bu sefer de yirtilan ekran potansiyelli urunleri fazla ciddiye almamak gerek. Bilhassa disa katlanan ekranli olmasi cok riskli. Keske ice katlanan olsaymis... Meraktan alanlar olacaktir ama pek te talep olmayacaktir yani milyonlarca satis filan imkansizdir ...
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    FatihAsl 59 dk.
    Huawei bir an önce ülkemizde yasaklanmalı, ABD haklıymış bunlarla başa çıkılamaz :)
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    Rachsuchtig 30 dk. FatihAsl
    Bu haberin neresinden böyle bir sonuca vardın?
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    khytr89 1 sa.
    Samsung Galaxy Fold'a bin basar, işte gerçek katlanabilen telefon bu üstelik büyük ekranında da şekilsiz şemalsiz kamera çıkıntısı bulunmuyor. Huawei'yi tebrik ediyorum. Birde Mate P30 Pro reklamı çok güzeldi, kültür bakanlığından daha güzel tanıtmışlardı ülkemizi. Açıkçası markaya ısınıyorum, yakında fanboy seviyesine gelebilirim :)
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