Xiaomi Mi 11 global tanıtımı gerçekleşti

Aralık ayı sonlarında Xiaomi’nin Çin pazarı için duyurusunu yaptığı Mi 11 amiral gemisi bu hafta da global pazara çıktı. Avrupa tüketici yasaları gereği Xiaomi kutu içerisine şarj adaptörünü koymuş durumda.
Xiaomi Mi 11 özellikleri ve fiyatı
Xiaomi Mi 11 modelinde 3200x1440 piksel çözünürlüğe sahip 6.81 inçlik kavisli AMOLED ekran yer alırken darbelere karşı çok daha dayanıklı Corning Gorilla Victus ile kaplanmış. 120Hz tazeleme hızına ulaşabilen ekranda 480Hz dokunmatik tarama hızı yer alıyor. Nokta çentikli ekran DisplayMate tarafından A+ kategorisinde değerlendiriliyor ve piyasadaki en iyi ekranlardan birisi olarak gösteriliyor.
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ARM Cortex-X1+Cortex-A78+Cortex-A55 çekirdeklerinden oluşan Snapdragon 888 yonga setinin güç verdiği telefonda LPDDR5 RAM ve UFS 3.1 bellek teknolojileri yer alıyor. 4600mAh kapasiteli batarya 55W hızlı şarj, 50W kablosuz şarj de 10W tersine şarj ile desteklenmiş. Ayrıca Quick Charge 4+, Quick Charge 3+ ve USB Power Delivery 3.0 da destekleniyor.
Telefonun arka kısmında 108MP çözünürlüğünde f/1.85 aralığında ve 1/1.33” ölçeğinde büyük bir sensör yer alıyor. Sensör 7 katmanlı lens ile desteklenmiş. 1.6 mikron piksel boyutu daha iyi ışık almasını sağlıyor. 13MP çözünürlüğünde 123 derece açılı sensör ve 5MP çözünürlüğünde 50mm telefoto/makro sensör onu tamamlıyor. Ön kamera ise 20MP çözünürlüğünde.
8K video kaydı yapabilen kamera paketi süper gece modu, profesyonel mod, video log modu, sinematik lens gibi pek çok yapay zeka özelliği ile destekleniyor. HEIF desteği ve gökyüzü filtresi de unutulmamış. 55W GaN şarj adaptörü kutuya dahil edilen Xiaomi Mi 11 için Avrupa fiyatları şu şekilde.
Xiaomi Mi 11 8GB+128GB – 749 Avro
Xiaomi Mi 11 8GB+256GB – 799 Avro
Xiaomi Mi 11 12GB+256GB – sonraki tarihte
https://www.gizmochina.com/2021/02/08/xiaomi-mi-11-goes-global-with-a-55w-gan-charger-in-the-box-and-e749-price-tag/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Zaman nasıl da hızlı geçiyor.
Mi 11 Pro ilk önce Çin'de tanıtılacak. Sonra global olup olmayacağını göreceğiz. Örneğin Mi 10 Ultra sadece Çin'de kaldı.
Evofone'un son hareketlerine bakacak olursak Mi 11 Türkiye'ye Çin fiyat tarifesi üzerinden gelir, Avrupa fiyat tarifesinden değil. O yüzden bu fiyatlara çok takılmamak lazım.
Mi 11 Pro'nun global sürümü olsa bile Türkiye'ye gelme ihtimali oldukça zayıf. Örneğin Mi 10 Pro gelmedi. Dahası gelse bile fiyat farkı olacağı da açık. O yüzden bütçesi Mi 11'e yetecek biri için siz onu değil Pro'yu alın demek abesle iştigaldir.
Dahası Sony'den dem vurmak biraz ezbercilik gibi duruyor. Mi 10 Ultra şu anda en iyi kameraya sahip telefonlardan birisi ve Omnivision sensörü kullanıyor. Kaç kişi bu markayı ezbere biliyor? Markadan ziyade sensörün kompozisyonu ile alakalı bir durum var. Samsung'un 50MP sensörü de kendisinin 108MP sensöründen genel anlamda daha iyi sonuç verecektir.
Xiaomi alımda fiyat kırmak için komponentleri herhangi bir model telefonun ihtiyacından çok daha fazla alıp farklı modellerde kullanıyor. Elinde arta kalan yüksek miktarda Omnivision sensörleri olduğu neredeyse kesin. Kullanırsa bunu kullanacaktır.
Çözünürlüğün bir işlevi vardır. Örneğin 8K videonun yaygınlaştığı günümüzde 12MP bir sensör ile 8K video çekme imkanınız teknik olarak yok. Piyasadaki sensörler içerisnde minimum 48MP'lik sensörler bu işi yapabilir. Örneğin 108MP veya 64MP sensörler bu işi pek iyi yapamaz.
108MP sensör var diye 108MP modunda fotoğraf çekmeye çalışan tabi ki kötü sonuç alır. Ancak iki değişik konfigürasyon ile gelen 108 MP sensörler modeline göre 12MP veya 27MP modlarında iyi performans verirler.
128/8 modeli 7500TL seviyesinde 256/8 modelise 8000TL'den alınabilecek bir telefon olur iç pazarda. Pro modeli Çin tarifesi uygulansa bile minimum 10.000TL'yi bulacaktır. O zaman da bu paraya iPhone 12 alırım düşüncesi devreye girecektir.
Zaomi nin benelux ülkeleri için açıkladığı fiyat 8gb ram 256gb 850 euro .başka versiyon yok sadece 8gb ram 256gb depo ile satılacak.
https://tweakers.net/nieuws/177796/xiaomi-brengt-mi-11-smartphone-volgende-maand-uit-in-benelux-voor-849-euro.html
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