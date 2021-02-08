Xiaomi Mi 11 global tanıtımı gerçekleşti

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Aralık ayı sonlarında Xiaomi’nin Çin pazarı için duyurusunu yaptığı Mi 11 amiral gemisi bu hafta da global pazara çıktı. Avrupa tüketici yasaları gereği Xiaomi kutu içerisine şarj adaptörünü koymuş durumda.

Xiaomi Mi 11 özellikleri ve fiyatı

Xiaomi Mi 11 modelinde 3200x1440 piksel çözünürlüğe sahip 6.81 inçlik kavisli AMOLED ekran yer alırken darbelere karşı çok daha dayanıklı Corning Gorilla Victus ile kaplanmış. 120Hz tazeleme hızına ulaşabilen ekranda 480Hz dokunmatik tarama hızı yer alıyor. Nokta çentikli ekran DisplayMate tarafından A+ kategorisinde değerlendiriliyor ve piyasadaki en iyi ekranlardan birisi olarak gösteriliyor.

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ARM Cortex-X1+Cortex-A78+Cortex-A55 çekirdeklerinden oluşan Snapdragon 888 yonga setinin güç verdiği telefonda LPDDR5 RAM ve UFS 3.1 bellek teknolojileri yer alıyor. 4600mAh kapasiteli batarya 55W hızlı şarj, 50W kablosuz şarj de 10W tersine şarj ile desteklenmiş. Ayrıca Quick Charge 4+, Quick Charge 3+ ve USB Power Delivery 3.0 da destekleniyor.

Telefonun arka kısmında 108MP çözünürlüğünde f/1.85 aralığında ve 1/1.33” ölçeğinde büyük bir sensör yer alıyor. Sensör 7 katmanlı lens ile desteklenmiş. 1.6 mikron piksel boyutu daha iyi ışık almasını sağlıyor. 13MP çözünürlüğünde 123 derece açılı sensör ve 5MP çözünürlüğünde 50mm telefoto/makro sensör onu tamamlıyor. Ön kamera ise 20MP çözünürlüğünde.

8K video kaydı yapabilen kamera paketi süper gece modu, profesyonel mod, video log modu, sinematik lens gibi pek çok yapay zeka özelliği ile destekleniyor. HEIF desteği ve gökyüzü filtresi de unutulmamış. 55W GaN şarj adaptörü kutuya dahil edilen Xiaomi Mi 11 için Avrupa fiyatları şu şekilde.

Xiaomi Mi 11 8GB+128GB – 749 Avro

Xiaomi Mi 11 8GB+256GB – 799 Avro

Xiaomi Mi 11 12GB+256GB – sonraki tarihte

https://www.gizmochina.com/2021/02/08/xiaomi-mi-11-goes-global-with-a-55w-gan-charger-in-the-box-and-e749-price-tag/

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