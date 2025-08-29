Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy A17 5G Türkiye'de satışta: 6 yıl güncelleme alacak

    Samsung, uygun fiyatlı telefonu Galaxy A17 5G modelini Türkiye'de de satışa sundu. Galaxy A serisinin yeni üyesi, 6 büyük Android sürümü ve 6 yıl güvenlik güncellemesi alacak.

    Uygun fiyatlı telefon Samsung Galaxy A17 5G tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Samsung, yeni, ince ve hafif Galaxy Book 5'in yanı sıra popüler Galaxy A serisinin yeni üyesini satışa sundu. Yeni Galaxy A17 5G, giriş seviye Galaxy A07’den daha iyi donanıma sahip.

    Samsung Galaxy A17 5G neler sunuyor?

    Samsung Galaxy A17 5G ekran, işlemci, batarya, kamera özellikleri Tam Boyutta Gör
    Galaxy A17 5G, FHD+ çözünürlük, 90Hz yenileme hızı sağlayan 6.7 inç Super AMOLED ekranla geliyor. Panel, Corning Gorilla Glass Victus ile korunuyor. Önde 13 megapiksel, arkada 50 megapiksel (birincil), 5 megapiksel (ultra geniş açılı) ve 2 megapiksel (makro) kamera ile donatılan telefonun kalbinde Exynos 1330 işlemci yer alıyor.

    Galaxy A17 5G, 25W kablolu hızlı şarjı destekleyen 5000 mAh bataryadan güç alıyor. Telefon, Android 15 tabanlı One UI 7 ile geliyor ancak Samsung, cihazın 6 nesle kadar işletim sistemi yükseltmesi ve  6 yıl güvenlik güncellemesi alacağını söylüyor.

    Samsung Galaxy A17 5G fiyatı ne kadar?

    Samsung Galaxy A17 5G, gri, mavi ve siyah olmak üzere üç renk seçeneğiyle geliyor. Telefon, 8 GB RAM ve 128GB, 256GB depolama alanı seçeneğiyle Türkiye’de satışa sunuldu. Başlangıç fiyatı 12.999 TL.

    • Samsung Galaxy A17 5G 128 GB: 12.999 TL
    • Samsung Galaxy A17 5G 256 GB: 14.999 TL

    Samsung Galaxy A17 5G özellikleri

    Samsung Galaxy A17 5G teknik özellikleri Tam Boyutta Gör

    • Ekran: 6.7 inç, 1080x2340 (FHD+), 90Hz, Super AMOLED
    • İşlemci: Exynos 1330
    • Bellek: 8 GB RAM
    • Depolama: 128GB, 256GB (microSD ile 2TB’a kadar)
    • Arka kamera: 50MP + 5MP + 2MP
    • Ön kamera: 13MP
    • Batarya: 5000 mAh
    • Bağlantı: WiFi 5, Bluetooth 5.3, NFC, USB-C
    • İşletim sistemi: Android 15, One UI 7
    • Boyut ve ağırlık: 164.4 x 77.9 x 7.5 mm, 192 g
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yenilenen Peugeot 308 resmen tanıtıldı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    arçelik klima ch 38 hatası roaccutane kullananlar asian m ne demek etek traşı için makine atacand 16 mg yorumlar

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    OnePlus 12R
    OnePlus 12R
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    HP Victus 16-S1011NT
    HP Victus 16-S1011NT
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum