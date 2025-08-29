Samsung Galaxy A17 5G Türkiye'de satışta: 6 yıl güncelleme alacak

Samsung Galaxy A17 5G neler sunuyor?
Galaxy A17 5G, 25W kablolu hızlı şarjı destekleyen 5000 mAh bataryadan güç alıyor. Telefon, Android 15 tabanlı One UI 7 ile geliyor ancak Samsung, cihazın 6 nesle kadar işletim sistemi yükseltmesi ve 6 yıl güvenlik güncellemesi alacağını söylüyor.
Samsung Galaxy A17 5G fiyatı ne kadar?
Samsung Galaxy A17 5G, gri, mavi ve siyah olmak üzere üç renk seçeneğiyle geliyor. Telefon, 8 GB RAM ve 128GB, 256GB depolama alanı seçeneğiyle Türkiye’de satışa sunuldu. Başlangıç fiyatı 12.999 TL.
- Samsung Galaxy A17 5G 128 GB: 12.999 TL
- Samsung Galaxy A17 5G 256 GB: 14.999 TL
Samsung Galaxy A17 5G özellikleri
- Ekran: 6.7 inç, 1080x2340 (FHD+), 90Hz, Super AMOLED
- İşlemci: Exynos 1330
- Bellek: 8 GB RAM
- Depolama: 128GB, 256GB (microSD ile 2TB’a kadar)
- Arka kamera: 50MP + 5MP + 2MP
- Ön kamera: 13MP
- Batarya: 5000 mAh
- Bağlantı: WiFi 5, Bluetooth 5.3, NFC, USB-C
- İşletim sistemi: Android 15, One UI 7
- Boyut ve ağırlık: 164.4 x 77.9 x 7.5 mm, 192 g