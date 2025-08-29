Samsung Galaxy A17 5G Türkiye'de satışta: 6 yıl güncelleme alacak

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Samsung, yeni, ince ve hafif Galaxy Book 5'in yanı sıra popüler Galaxy A serisinin yeni üyesini satışa sundu. Yeni Galaxy A17 5G, giriş seviye Galaxy A07’den daha iyi donanıma sahip.

Samsung Galaxy A17 5G neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Galaxy A17 5G, FHD+ çözünürlük, 90Hz yenileme hızı sağlayan 6.7 inç Super AMOLED ekranla geliyor. Panel, Corning Gorilla Glass Victus ile korunuyor. Önde 13 megapiksel, arkada 50 megapiksel (birincil), 5 megapiksel (ultra geniş açılı) ve 2 megapiksel (makro) kamera ile donatılan telefonun kalbinde Exynos 1330 işlemci yer alıyor.

Galaxy A17 5G, 25W kablolu hızlı şarjı destekleyen 5000 mAh bataryadan güç alıyor. Telefon, Android 15 tabanlı One UI 7 ile geliyor ancak Samsung, cihazın 6 nesle kadar işletim sistemi yükseltmesi ve 6 yıl güvenlik güncellemesi alacağını söylüyor.

Samsung Galaxy A17 5G fiyatı ne kadar?

Samsung Galaxy A17 5G, gri, mavi ve siyah olmak üzere üç renk seçeneğiyle geliyor. Telefon, 8 GB RAM ve 128GB, 256GB depolama alanı seçeneğiyle Türkiye’de satışa sunuldu. Başlangıç fiyatı 12.999 TL.

Samsung Galaxy A17 5G 128 GB: 12.999 TL

Samsung Galaxy A17 5G 256 GB: 14.999 TL

Samsung Galaxy A17 5G özellikleri

Tam Boyutta Gör

Ekran : 6.7 inç, 1080x2340 (FHD+), 90Hz, Super AMOLED

: 6.7 inç, 1080x2340 (FHD+), 90Hz, Super AMOLED İşlemci : Exynos 1330

: Exynos 1330 Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Depolama : 128GB, 256GB (microSD ile 2TB’a kadar)

: 128GB, 256GB (microSD ile 2TB’a kadar) Arka kamera : 50MP + 5MP + 2MP

: 50MP + 5MP + 2MP Ön kamera : 13MP

: 13MP Batarya : 5000 mAh

: 5000 mAh Bağlantı : WiFi 5, Bluetooth 5.3, NFC, USB-C

: WiFi 5, Bluetooth 5.3, NFC, USB-C İşletim sistemi : Android 15, One UI 7

: Android 15, One UI 7 Boyut ve ağırlık: 164.4 x 77.9 x 7.5 mm, 192 g

