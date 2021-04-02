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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xiaomi Mi Band 6 ilk satış gününde yeni bir güncelleme aldı

    Teknoloji devi Xiaomi'nin geçtiğimiz günlerde tanıttığı ve bugün Çin'de satışa çıkan akıllı bileklik modeli Mi Band 6 aldığı güncelleme ile yeni bir işleve sahip oldu.
    02 Nisan 2021, 22:00 (1 hf.)
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    Cep Tel Aksesuarları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Xiaomi Mi Band 6 ilk satış gününde yeni bir güncelleme aldı
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    Xiaomi, Mi Band 6 akıllı bilekliğini bugün ilk bölge olan Çin'de satmaya başladı. Ardından da yeni cihaz için, yalnızca hataları düzeltmek ve kararlılığı artırmak için değil, aynı zamanda yeni işlevler de sunan bir güncelleme yayınlandı.

    Ayrıca Bkz. "Akıllı telefon olmadan arama yapabilen akıllı saat Amazfit GTR 2 eSIM tanıtıldı"

    Cihaza yeni bir işlev eklendi

    Çin dışında bilek Xiaomi Mi Smart Band 6 olarak adlandırılıyor. Bugün Xiaomi Mi Smart Band 6'ın özellik ve işlevlerini kontrol etmek için akıllı telefonlara yüklenen Mi Fit güncellendi. Bu güncelleme ile birlikte Mi Band 6'ya uyku sırasında nefes alma kalitesini izleme işlevi geliyor.

    Xiaomi Mi Band 6 ilk satış gününde yeni bir güncelleme aldı
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    Nefes takibinin, uyku kalitesi düşük olan kullanıcıların doğru bilgi almasına ve harekete geçmesine olanak sağlayacağı belirtilmekte. Şirket duyuru sırasındabu özellikten bahsetti, ancak yalnızca güncelleme yüklendikten sonra etkinleştirildi. Çin dışındaki kullanıcılar güncellemeyi, cihazı satın aldıktan hemen sonra yükleyebilecekler. Mi Smart Band 6, Avrupa'da 45 euro fiyatla satılacak.



    https://www.gsmarena.com/xiaomi_mi_smart_band_6_sleep_breathing_quality_update-news-48490.php
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    elLbufFer (selçuk dabak) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Saat konusunda tavsiye var mı beyler ?
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    ARAGORNyeg 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Avrupadaki satış fiyatına göre ülkemizde satış fiyatını düşünmeyin. Akıllı bilekliklerin çoğu ülkemizde daha uygun fiyata satılıyor
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    Aref6 (Arif Yıldızbakan) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Mi babd3 teyim para bulursam saate geçicem
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    SaB0 (M KSKN) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ülkemizde Vergisiz 450 lira.

    Miband5 devamke
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    Askaparta 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    3'ü kullanıyorum çıktığından beri. Evet hoş görünüyor ama akıllı saat mi alsak diye düşünüyorum artık.
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    G Grkwnxs (Grkwn Nxs) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    İlk defa tasarımını beğendiğim bir akıllı bileklik oldu
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    mert1907 (Mert Karakoç) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Grkwnxs
    Tasarım zaten kaç nesildir böyle sadece uçtan uca ekran gelmiş.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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