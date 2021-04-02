Xiaomi Mi Band 6 ilk satış gününde yeni bir güncelleme aldı

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Xiaomi, Mi Band 6 akıllı bilekliğini bugün ilk bölge olan Çin'de satmaya başladı. Ardından da yeni cihaz için, yalnızca hataları düzeltmek ve kararlılığı artırmak için değil, aynı zamanda yeni işlevler de sunan bir güncelleme yayınlandı.

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Cihaza yeni bir işlev eklendi

Çin dışında bilek Xiaomi Mi Smart Band 6 olarak adlandırılıyor. Bugün Xiaomi Mi Smart Band 6'ın özellik ve işlevlerini kontrol etmek için akıllı telefonlara yüklenen Mi Fit güncellendi. Bu güncelleme ile birlikte Mi Band 6'ya uyku sırasında nefes alma kalitesini izleme işlevi geliyor.

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Nefes takibinin, uyku kalitesi düşük olan kullanıcıların doğru bilgi almasına ve harekete geçmesine olanak sağlayacağı belirtilmekte. Şirket duyuru sırasındabu özellikten bahsetti, ancak yalnızca güncelleme yüklendikten sonra etkinleştirildi. Çin dışındaki kullanıcılar güncellemeyi, cihazı satın aldıktan hemen sonra yükleyebilecekler. Mi Smart Band 6, Avrupa'da 45 euro fiyatla satılacak.

https://www.gsmarena.com/xiaomi_mi_smart_band_6_sleep_breathing_quality_update-news-48490.php

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