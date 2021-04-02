Akıllı telefon olmadan arama yapabilen akıllı saat Amazfit GTR 2 eSIM tanıtıldı

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Xiaomi giyilebilir cihazların sözleşmeli üreticisi Huami Technology, Amazfit GTR 2 eSIM akıllı saatini tanıttı. Yeni akıllı saat, hücresel destekli yerleşik bir modül alan geçen yılki Amazfit GTR 2 saatinin geliştirilmiş bir versiyonu.

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Amazfit GTR 2 eSIM, 4G ağlarında aramalar yapmanıza, ayrıca bir akıllı telefona bağlanmanıza gerek kalmadan SMS mesajlarını gönderip almanıza olanak tanıyor. Bunun çok kullanışlı olacağı söylenebilir. Zira akıllı telefonunuzu evde bırakabilir ve yine de çevrenizdeki insanlarla iletişim halinde olabilirsiniz.

Tasarım açısından Amazfit GTR 2 eSIM, cihazın temel modelinden farklı değil. Saat, serinin çerçevesiz yuvarlak kadranla gelen tasarımına sahip. Akıllı saatte, 454 × 454 piksel çözünürlüğe, 326 ppi yoğunluğa, maksimum 450 nit parlaklığa ve yüzde 100 NTSC renk gamına sahip 1,39 inç AMOLED ekran mevcut. Amazfit GTR 2 eSIM, bir akıllı telefona bağlanmadan izlemeye izin veren yerleşik bir yüksek hassasiyetli GPS + GLONASS konumlandırma sistemine ve Alipay sistemi aracılığıyla temassız ödemeler için bir NFC modülüne sahip.

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300 dolardan satılacak

Aygıt, NetEase Bulut Müzik hizmetiyle entegre bir şekilde çalışıyor. Böylece kullanıcılar yerleşik hoparlör veya kablosuz kulaklıklar aracılığıyla doğrudan saatte oturum açabilecek ve müzik dinleyebilecekler. Günlük kullanımda Amazfit GTR 2 eSIM, 96 saate kadar veya sadece temel işlevlerle 14 güne kadar çalışabiliyor.

Fitness işlevleri açısından Amazfit GTR 2 eSIM, 90 spor modu sunar ve ExerSense teknolojisi sayesinde altı tür egzersizi tanıyabilir ve verileri otomatik olarak kaydedebilir. Saat, 7/24 kalp atış hızı izlemeyi destekleyen Huami'nin BioTracker 2 PPG sensörü ile donatılmış. Cihaz ayrıca kandaki oksijen seviyesini ölçebiliyor, uykuyu izleyebiliyor ve kişisel aktivite PAI göstergesini görüntüleyebiliyor.

Amazfit GTR 2 eSIM için ön siparişler şimdiden açıldı. 300 dolardan satılacak olan akıllı saat resmi olarak 9 Nisan'da satışa sunulacak.

https://www.gizmochina.com/2021/03/30/huami-amazfit-gtr-2-esim-imminent-launch/

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