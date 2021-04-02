Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Akıllı telefon olmadan arama yapabilen akıllı saat Amazfit GTR 2 eSIM tanıtıldı

    Çinli teknoloji üreticilerinden Huami, telefona ihtiyaç duymadan arama yapılabilen Amazfit GTR 2 eSIM akıllı saatini tanıttı. Cihaz Amazfit GTR 2'nin gelişmiş bir modeli.
    02 Nisan 2021, 17:30 (1 hf.)
    8b
    1
    16
    Cep Tel Aksesuarları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Akıllı telefon olmadan arama yapabilen akıllı saat Amazfit GTR 2 eSIM tanıtıldı
    Tam Boyutta Gör

    Xiaomi giyilebilir cihazların sözleşmeli üreticisi Huami Technology, Amazfit GTR 2 eSIM akıllı saatini tanıttı. Yeni akıllı saat, hücresel destekli yerleşik bir modül alan geçen yılki Amazfit GTR 2 saatinin geliştirilmiş bir versiyonu.

    Ayrıca Bkz. "Apple parmak izi verisi toplayan uygulamaları reddetmeye başladı"

    İlginizi Çekebilir Avatar 45 güne kadar pil ömrü sunan Amazfit GTR 2e ve GTS 2e akıllı saat modelleri tanıtıldı

    Amazfit GTR 2 eSIM, 4G ağlarında aramalar yapmanıza, ayrıca bir akıllı telefona bağlanmanıza gerek kalmadan SMS mesajlarını gönderip almanıza olanak tanıyor. Bunun çok kullanışlı olacağı söylenebilir. Zira akıllı telefonunuzu evde bırakabilir ve yine de çevrenizdeki insanlarla iletişim halinde olabilirsiniz.

    Tasarım açısından Amazfit GTR 2 eSIM, cihazın temel modelinden farklı değil. Saat, serinin çerçevesiz yuvarlak kadranla gelen tasarımına sahip. Akıllı saatte, 454 × 454 piksel çözünürlüğe, 326 ppi yoğunluğa, maksimum 450 nit parlaklığa ve yüzde 100 NTSC renk gamına sahip 1,39 inç AMOLED ekran mevcut. Amazfit GTR 2 eSIM, bir akıllı telefona bağlanmadan izlemeye izin veren yerleşik bir yüksek hassasiyetli GPS + GLONASS konumlandırma sistemine ve Alipay sistemi aracılığıyla temassız ödemeler için bir NFC modülüne sahip.

    Akıllı telefon olmadan arama yapabilen akıllı saat Amazfit GTR 2 eSIM tanıtıldı
    Tam Boyutta Gör

    300 dolardan satılacak

    Aygıt, NetEase Bulut Müzik hizmetiyle entegre bir şekilde çalışıyor. Böylece kullanıcılar yerleşik hoparlör veya kablosuz kulaklıklar aracılığıyla doğrudan saatte oturum açabilecek ve müzik dinleyebilecekler. Günlük kullanımda Amazfit GTR 2 eSIM, 96 saate kadar veya sadece temel işlevlerle 14 güne kadar çalışabiliyor.

    Fitness işlevleri açısından Amazfit GTR 2 eSIM, 90 spor modu sunar ve ExerSense teknolojisi sayesinde altı tür egzersizi tanıyabilir ve verileri otomatik olarak kaydedebilir. Saat, 7/24 kalp atış hızı izlemeyi destekleyen Huami'nin BioTracker 2 PPG sensörü ile donatılmış. Cihaz ayrıca kandaki oksijen seviyesini ölçebiliyor, uykuyu izleyebiliyor ve kişisel aktivite PAI göstergesini görüntüleyebiliyor.

    Amazfit GTR 2 eSIM için ön siparişler şimdiden açıldı. 300 dolardan satılacak olan akıllı saat resmi olarak 9 Nisan'da satışa sunulacak.



    https://www.gizmochina.com/2021/03/30/huami-amazfit-gtr-2-esim-imminent-launch/
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Akıllı tarım robotu: Farmbot Genesis

    Bloodin 1 gün önce

    Daha çok tarıma değil de hobi bahçesine otomasyon getirmiş, benim yerime robot ekecekse "hobi bahçesi" olmuyor zaten adı da...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    Canon aynasız fotoğraf makinesi EOS R3'ü duyurdu
    2 sa.
    Sony yeni amiral gemisi Xperia 1 III'ü tanıttı: Snapdragon 888, 4K ekran ve gelişmiş kamera
    2 sa.
    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    M mavitonunda 1 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Saat teknolojisinin bu kadar gelişeceğini düşünmezdim
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    S siyasiyabend (uğur kaya) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Telefonu ortadan kaldıran saatler artık çoğalmalı kesinlikle,kullanışlı bir model çıkarsa telefonu sadece evde küçük tablet olarak kullanırım
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Askaparta 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Akıl akıldan üstündür diyor.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    M mehmet_clk (mehmet çelik) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Band yapısını akıllı telefon şekline sokunca satacaklarına inançları yüksek. akıllı telefon formatı buysa gıcık olduğumuz apple samsung'un ürünleri hangi teknolojik eksikle bataryaları 4 gün dahi dayanmıyor.
    Ya 300$ nedir arkadaş.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    astegon (astegon CF) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Sonunda e-sim'li modeller geliyor.

    Oh be...
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    VideSupra (Vahdettin ) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) astegon
    bizim ülkede çalışmaz hocam o özellik.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ScarletOverKiLL (Ahmet Çorakçıoğlu) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    En ucuz 3000 TL olur artık.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ssbrutality (Okan Günaydın) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Hee Atıyoz
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    basartenk (basar tenk) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Telefonları atıyor muyuz şimdi?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 hf. Intel DG1 test edildi: RX 550’den yavaş 1 hf. Haftaya A101 marketlerde uygun fiyata TCL 10 SE var 1 hf. Intel Tiger Lake-U ve H35 serilerini yenilemeye hazırlanıyor 1 hf. 2 boyutlu aksiyon oyunu Steel Rats, Steam'de kısa süreliğine ücretsiz 1 hf. Sony Xperia 1 III detayları açığa çıktı 1 hf. Paris Hilton’dan Bitcoin yorumu: “Beni heyecanlandırıyor” 1 hf. The Witcher'ın 2. sezonundan Geralt'ın bulunduğu bir görsel yayınlandı 1 hf. Microsoft, sanal asistanı Cortana'yı Android ve iOS platformlarından kaldırdı 1 hf. Huawei Band 6'nın görselleri ve özellikleri ortaya çıktı 1 hf. Xiaomi Mi Band 6 ilk satış gününde yeni bir güncelleme aldı 1 hf. Vivo X60t tanıtıldı: 120 Hz AMOLED ekran ve Zeiss imzalı kamera sistemi 1 hf. Twitter yakında Spaces'ın masaüstü sürümünü tanıtacak 1 hf. Haftalık Film Önerisi 19: High Life 1 hf. Microsoft, Windows 10'da üçüncü parti sürücüleri izole edecek: Peki ama neden? 1 hf. LG önümüzdeki hafta mobil bölümünü kapattığını duyurabilir 1 hf. Çin Merkez Bankası’ndan Bitcoin ve Dijital Yuan açıklaması 1 hf. Huawei Sound akıllı hoparlör nihayet Avrupa’da satışa çıkıyor 1 hf. Sony Xperia etkinliği 14 Nisan tarihinde 1 hf. Türkiye’de BioNTech/Pfizer koronavirüs aşısı uygulanmaya başladı 1 hf. Lenovo Legion 2 Pro özellikleri detaylanıyor 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN Akıllı telefon olmadan arama yapabilen akıllı saat Amazfit GTR 2 eSIM tanıtıldı Sonraki Apple Arcade sistemine 30'dan fazla yeni oyun eklendi: NBA 2K21, Don't Starve ve daha fazlası 1 hf. Yeni nesilde tercihiniz hangisi? PS5 vs Xbox Series vs PC 1 hf. Yeni görseller BMW CE 04 elektrikli motosikletin üretime yaklaştığını gösteriyor 1 hf. realme X7 Pro Extreme Edition tanıtıldı: İşte fiyatı 1 hf. Hem şık hem de kaliteli akıllı saat | Huawei Watch GT2 Pro inceleme 1 hf. Huawei Mobil Servisleri, en büyük üçüncü mobil uygulama ekosistemi oldu 1 hf. The Last of Us dizisinin çekimleri Temmuz 2021'de başlıyor 1 hf. 2021 Mart otomobil satışlarında Volkswagen zirvede 1 hf. Apple sağlık odaklı ürünleri için deneyimli kardiyolog arıyor 1 hf. Apple parmak izi verisi toplayan uygulamaları reddetmeye başladı 1 hf. Xbox oyunlarında Bahar İndirimi başladı! %70'e varan fırsatlar 1 hf. Bilim insanları kurbağa kök hücrelerini, hafızası olan canlı robota dönüştürdü 1 hf. Türkiye otomotiv pazarı mart ayında son 10 yılın rekorunu kırdı 1 hf. Merakla beklenen The Suicide Squad filminden bir fragman daha paylaşıldı 1 hf. iPhone SE 2022 modeli 5G desteği ile gelebilir 1 hf. Dying Light 2, PS5 ve Xbox Series X’te 4K, 60 FPS ve ışın izleme modları hedefliyor 1 hf. Opera, M1 işlemcili Mac'ler için yerel destek aldı: 2 kat daha hızlı Opera deneyimi 1 hf. Xiaomi Surge C1 görüntü işlemcisi neler sunuyor? 1 hf. Uncharted filmi bir kez daha ertelendi 1 hf. Eski SEC Başkanı'ndan Bitcoin açıklaması Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız