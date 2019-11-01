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    Xiaomi Mi Note 10 kamera özellikleri netleşti

    Yakın zamanda tanıtılacak olan Xiaomi Mi Note 10 modelinin kamera özellikleri ortaya çıktı. 5 arka kameralı Xiaomi Mi Note 10, 108 MP çözünürlüklü kamerasıyla dikkat çekiyor.
    3 hf. (Son Güncelleme: 3 hf.)
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    Cep Telefonları
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    Xiaomi Mi Note 10 kamera özellikleri netleşti
    Tam Boyutta Gör

    Xiaomi Mi Note 10, nam-ı diğer Xiomi CC9 (Çin pazarındaki adı) tanıtımına birkaç gün kala kamera özelliklerinin yer aldığı bir görsel ile tekrardan belirdi. Dünyanın ilk 108 MP çözünürlüğe ve beş kamera sensörüne sahip akıllı telefonu olma özelliği taşıyacak olan Xiomi Mi Note 10, kamera özellikleriyle çok ses getirecek. 

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    Xiaomi Mi Note 10 kamera özellikleriyle dikkat çekiyor

    Adeta bir kamera cumhuriyetine ev sahipliği yapan modelde, Xiaomi ve Samsung ortaklığıyla geliştirilen 108 MP çözünürlüğündeki ana kamera sensörü yer alıyor. Yüksek çözünürlüklü fotoğraflara imza atacak olan bu kamera sensörüne; portre çekimleri için 12 MP kamera, 5x optik zoom, 10x hibrit zoom ve 50 kata kadar da dijital zoom detseği sunan 5 MP telefoto, 20 MP ultra geniş açı ve süper macro çekimler için de 2 MP çözünürlüğündeki kamera sensörleri eşlik ediyor. 

    Xiaomi, çekimler esnasında ortaya çıkabilecek sarsıntıları önlemek adına ana ve telefoto kamerada 4 eksenli OIS desteğine yer vermeyi de unutumamış. Tüm bunların yanı sıra düşük ışıklı ortamlarda yardımcısı olması adına kamera paketine iki adet çift LED flaş modülü de eklenmiş.

    Ön tarafta ise geniş açı ve portre modu desteği bulunan 32 MP çözünürlüklü kameraya ev sahipliği yapacak Xiaomi Mi Note 10 modelinin bilinen diğer özellikleri ise şöyle: 6.47 inç FHD+ OLED ekran, ekrandan parmak izi okuma, Snapdragon 730G yonga seti ve 30W hızlı şarj destekli 5260 mAh batarya.

    14 Kasım'da Avrupa lansmanı yapılacak olan Xiaomi Mi Note 10 modelinin ülkemizde de satışa sunulması bekleniyor. 



    https://twitter.com/Xiaomi/status/1189980357665284096 Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    1 Avatar
    muxo 3 hf.
    Adamlar gofret gibi seri üretime geçti. Ayda bir telefon çıkarıyor. Bence bu konuda biraz Apple örnek almalılar
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    Start Again 2 hf. yeni yorumcu muxo
    Xiaomi her ne kadar Apple'ı taklit etse de aslında Samsung'u tehdit ediyor bu haliyle. Apple'a uzun süre rakip olamaz Çinli firmalar çünkü Apple'ın elinde privacy kartı var. Daha geçen hafta Huawei CEO'su havalimanında çantasını kontrol geçirirken iPad kullandığı ortaya çıktı. Güvenlik gittikçe önemsenmeye başlanıyor. Yakında ciddi bir ürün olacak.
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    Askaparta 3 hf.
    Kim bilir, belki de ilk note telefonumuz olur.
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    xpugur 3 hf.
    şu çentik kamerayı icad eden tasarımcının beynini s*** .. en saçma sapan fikir .. samsungun yeni patenti gibi çentiği ekrana doğru deği lyuakrı doğru bi çıkıntı yapsalar daha iyi, ekranın içinde güzel olmuyor arkadaş tüm ekranın içine ediyor bunu idrak edemiyor mu bu tasarımcılar !! ayrıca herkes selfie mi çekiyor, aç kapa tarzında bişi olmalı ... şu telefonu tam alıcam diyorum çentik kamera ortaya çıkıyor :@

    çentik kamerayı gerçekten sevip alan var mı? yani başka bi seçenek olsa tercih etmez misiniz?
    1 Yanıt Yanıtla
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    AwesomeTALHAwx 3 hf. yeni yorumcu xpugur
    aslında bunun sebebi sağlamlık belki de. Açılır kapanır mekanizmalar veya ekran üstüne çıkıntı yapan tasarımlarda, biri suya ve toza karşı dayanıklılık ve mekanik sistem aksaklıkları, diğeri çıkıntılık yapması ve o kameranın fiziksel güvensizliği vs, firmaları, daha standart, derli toplu, düzgün çalışan tasarımlara itiyor. Özellikle samsung'un A80 de dönen kamera vs kullanıp, note 10 serisinde pop-up veya dönen kamera gibi şeyler kullanmama sebebi de bu, sağlamlık.
    Yanıtla +3
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    damn2u 3 hf.
    Çok kalın ve ağır bir cihaz. Bir de orta sınıf telefonlar da plastiğe dönüş yapmalarına rağmen nedir bu olay ben anlam veremiyorum.
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    TearsForFears 3 hf.
    Telefon güzel ama bu kadar özellik olunca en az 350 dolar olur. 400 ü geçmez belki ama 350-400 civarında gelse bile tr şartlarında 4000 liralara gelir
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    Wjéasz 3 hf.
    xiaomi artık şu kamera uygulamanı bi düzeltsen keşke xiaomi gcam ile mükemmel oluyor artık şu arayüzü güncellesen gözümdeki değeri git gide düşüyor
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    WmGMD 3 hf.
    Mi 9t den geçmeyi düşünüyorum bakalım Bi tanitilsin.
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    DokuzKuyrukluTilki 3 hf.
    Note 8 Pro'daki gibi belirli bir mesafede 108 mp kamerayı yada 5 mp zoom kullanabilceksek 2 mp makro sırf göz boyama olarak kalır. Madem koydun onu da 5 falan koy biraz daha detay olsun.
    Yanıtla +2
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    Led Zeppelin 3 hf.
    Snapdragon 730G yerine 790G yazılmış

    1 Yanıt Yanıtla +2
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    antoffensive 3 hf. Led Zeppelin
    Uyarınız için teşekkür ederim, düzelttim.
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