Xiaomi Mi Note 10 kamera özellikleri netleşti

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Xiaomi Mi Note 10, nam-ı diğer Xiomi CC9 (Çin pazarındaki adı) tanıtımına birkaç gün kala kamera özelliklerinin yer aldığı bir görsel ile tekrardan belirdi. Dünyanın ilk 108 MP çözünürlüğe ve beş kamera sensörüne sahip akıllı telefonu olma özelliği taşıyacak olan Xiomi Mi Note 10, kamera özellikleriyle çok ses getirecek.

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Xiaomi Mi Note 10 kamera özellikleriyle dikkat çekiyor

Adeta bir kamera cumhuriyetine ev sahipliği yapan modelde, Xiaomi ve Samsung ortaklığıyla geliştirilen 108 MP çözünürlüğündeki ana kamera sensörü yer alıyor. Yüksek çözünürlüklü fotoğraflara imza atacak olan bu kamera sensörüne; portre çekimleri için 12 MP kamera, 5x optik zoom, 10x hibrit zoom ve 50 kata kadar da dijital zoom detseği sunan 5 MP telefoto, 20 MP ultra geniş açı ve süper macro çekimler için de 2 MP çözünürlüğündeki kamera sensörleri eşlik ediyor.

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Xiaomi, çekimler esnasında ortaya çıkabilecek sarsıntıları önlemek adına ana ve telefoto kamerada 4 eksenli OIS desteğine yer vermeyi de unutumamış. Tüm bunların yanı sıra düşük ışıklı ortamlarda yardımcısı olması adına kamera paketine iki adet çift LED flaş modülü de eklenmiş.

Ön tarafta ise geniş açı ve portre modu desteği bulunan 32 MP çözünürlüklü kameraya ev sahipliği yapacak Xiaomi Mi Note 10 modelinin bilinen diğer özellikleri ise şöyle: 6.47 inç FHD+ OLED ekran, ekrandan parmak izi okuma, Snapdragon 730G yonga seti ve 30W hızlı şarj destekli 5260 mAh batarya.

14 Kasım'da Avrupa lansmanı yapılacak olan Xiaomi Mi Note 10 modelinin ülkemizde de satışa sunulması bekleniyor.

https://twitter.com/Xiaomi/status/1189980357665284096