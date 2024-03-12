Xiaomi Smart Band 9 ve Band 9 NFC doğrulandı: Neler bekleniyor?

Xiaomi Smart Band 9 ve Band 9 NFC doğrulandı
Kaçıranlar için Smart Band 8, hem uygun fiyatı, hem de tasarımı ve yetenekleri ile ses getirmeyi başardı. Hatırlatma açısından akıllı bileklik, hap şeklindeki tasarımı korurken, 1,6 inç AMOLED ekran, 60Hz yenileme hızı, 600 nit tepe parlaklık, AOD modu ve çeşitli saat yüzleri ile tanıtıldı. Band 8 aynı zamanda 16 günlük pil ömrü ve 50 metreye kadar da suya dayanıklı yapıda geliyor.
- Mi Band 8 - 26 Ekim 2023
- Mi Band 7 - 21 Haziran 2022
- Mi Band 6 - 30 Nisan 2021
Aktarılan bilgilere göre Xiaomi Smart Ban 9, geçen yılki modele kıyasla biraz daha büyük ekran içerecek. Ayrıca daha uzun pil ömrü sağlayacağına yönelik bilgiler de var. Bunun dışında kalp atış hızı monitörü, SpO2 sensörü, uyku izleyici ve adet döngüsü gibi sensörler bu modelde de korunacak. En büyük yeniliklerden biri ise, NFC ve GPS desteği olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.