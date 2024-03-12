Tam Boyutta Gör Xiaomi, geçtiğimiz yıl vitrine çıkan Xiaomi Smart Band 8 serisinin halefi üzerinde hazırlıklara başladı. Bu doğrultuda Smart Band 9 ve 9 NFC modellerinin çok yakında tanıtılması bekleniyor. Geçtiğimiz saatlerde ise, her iki model, ilk resmi onayını aldı. Peki neler bekleniyor? Gelin hep birlikte göz atalım.

Xiaomi Smart Band 9 ve Band 9 NFC doğrulandı

Kaçıranlar için Smart Band 8, hem uygun fiyatı, hem de tasarımı ve yetenekleri ile ses getirmeyi başardı. Hatırlatma açısından akıllı bileklik, hap şeklindeki tasarımı korurken, 1,6 inç AMOLED ekran, 60Hz yenileme hızı, 600 nit tepe parlaklık, AOD modu ve çeşitli saat yüzleri ile tanıtıldı. Band 8 aynı zamanda 16 günlük pil ömrü ve 50 metreye kadar da suya dayanıklı yapıda geliyor.

Tam Boyutta Gör Xiaomi Smart Band 9/9 NFC'ye gelirsek, ayrıntılar hâlâ sınırlı ancak her iki model ''M2345B1'' ve ''M2346B1'' model numarası ile resmi olarak doğrulandı. Bu da çok yakında vitrine çıkacağı anlamına geliyor. Smart Band 9'u 2024'te göreceğimiz neredeyse kesin, ancak özellikle Mi Band 8'in bu kadar geç piyasaya sürüldüğü göz önüne alındığında, bu yıl içinde ne zaman geleceğini söylemek biraz zor.

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Aktarılan bilgilere göre Xiaomi Smart Ban 9, geçen yılki modele kıyasla biraz daha büyük ekran içerecek. Ayrıca daha uzun pil ömrü sağlayacağına yönelik bilgiler de var. Bunun dışında kalp atış hızı monitörü, SpO2 sensörü, uyku izleyici ve adet döngüsü gibi sensörler bu modelde de korunacak. En büyük yeniliklerden biri ise, NFC ve GPS desteği olacak.

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Xiaomi Smart Band 9 ve Band 9 NFC doğrulandı: Neler bekleniyor?