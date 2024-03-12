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    Anlık Bildirim

    Xiaomi Smart Band 9 ve Band 9 NFC doğrulandı: Neler bekleniyor?

    Xiaomi'nin sevilen giyilebilir ürünlerinden Xiaomi Mi Band 9, ilk resmi onayını aldı. Peki Smart Band 9 ve Band 9 NFC neler sunacak? İşte tüm bildiklerimiz...     
    Xiaomi Smart Band 9 ve Band 9 NFC doğrulandı: Neler bekleniyor? Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, geçtiğimiz yıl vitrine çıkan Xiaomi Smart Band 8 serisinin halefi üzerinde hazırlıklara başladı. Bu doğrultuda Smart Band 9 ve 9 NFC modellerinin çok yakında tanıtılması bekleniyor. Geçtiğimiz saatlerde ise, her iki model, ilk resmi onayını aldı. Peki neler bekleniyor? Gelin hep birlikte göz atalım.

    Xiaomi Smart Band 9 ve Band 9 NFC doğrulandı

    Kaçıranlar için Smart Band 8, hem uygun fiyatı, hem de tasarımı ve yetenekleri ile ses getirmeyi başardı. Hatırlatma açısından akıllı bileklik, hap şeklindeki tasarımı korurken, 1,6 inç AMOLED ekran, 60Hz yenileme hızı, 600 nit tepe parlaklık, AOD modu ve çeşitli saat yüzleri ile tanıtıldı. Band 8 aynı zamanda 16 günlük pil ömrü ve 50 metreye kadar da suya dayanıklı yapıda geliyor.

    Xiaomi Smart Band 9 ve Band 9 NFC doğrulandı: Neler bekleniyor? Tam Boyutta Gör
    Xiaomi Smart Band 9/9 NFC'ye gelirsek, ayrıntılar hâlâ sınırlı ancak her iki model ''M2345B1'' ve ''M2346B1'' model numarası ile resmi olarak doğrulandı. Bu da çok yakında vitrine çıkacağı anlamına geliyor.  Smart Band 9'u 2024'te göreceğimiz neredeyse kesin, ancak özellikle Mi Band 8'in bu kadar geç piyasaya sürüldüğü göz önüne alındığında, bu yıl içinde ne zaman geleceğini söylemek biraz zor. 
    • Mi Band 8 - 26 Ekim 2023
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    • Mi Band 6 - 30 Nisan 2021

    Aktarılan bilgilere göre Xiaomi Smart Ban 9, geçen yılki modele kıyasla biraz daha büyük ekran içerecek. Ayrıca daha uzun pil ömrü sağlayacağına yönelik bilgiler de var.  Bunun dışında kalp atış hızı monitörü, SpO2 sensörü, uyku izleyici ve adet döngüsü gibi sensörler bu modelde de korunacak. En büyük yeniliklerden biri ise, NFC ve GPS desteği olacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    alex59 1 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

    Profil resmi
    Dr. X 2 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 4 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 7 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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