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    İşte karşınızda en gelişmiş robot süpürge Xiaomi Robot Vacuum X10+

    Xiaomi Robot Vacuum X10+ tanıtıldı. İşte en iyi robot süpürge olma iddiasıyla gelen Xiaomi Robot Vacuum X10 Plus özellikleri ve fiyatı:                          
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    Xiaomi Robot Vacuum X10+ özellikleri Tam Boyutta Gör

    Xiaomi Robot Vacuum X10+ robot süpürge firmanın bugüne kadar geliştirdiği en iyi model olduğu iddiasında. Sınıfında dikkat çekecek pek çok önemli özelliği de beraberinde getiriyor.

    Xiaomi Robot Vacuum X10+ özellikleri ile neler sunuyor?

    Xiaomi Robot Vacuum X10+ robot süpürge firmanın en gelişmiş robot süpürgesi olarak karşımıza çıkıyor. Diğer robotlardan farklı olarak Xiaomi Robot Vacuum X10+ modelinde çift paspas yer alıyor. Çok hızlı dönen paspaslar ayrıca baskı uygulayarak zeminleri çok daha iyi bir şekilde temizliyor. 4000Pa seviyesine kadar fan gücü ile çok daha etkili toplama yapabiliyor.

    Robotun ana şarj istasyonu otomatik toz boşaltma yanında su tankını da otomatik boşaltabiliyor. Ayrıca paspaslarını temizleme ve kurulama yaparak hazır hale getiriyor. Böylece kullanıcıya çok az iş bırakıyor. Robotun toz tankı 350ml iken su tankı da 80ml.

    Diğer bir önemli özellik ise S-cross AI oluyor. Bu özellik LDS lazer navigasyon teknolojisi ile evinizin 360 derecelik 3D haritalamasını yapıyor. Zeminde yer alan engelleri tanımlıyor ve çok verimli bir şekilde temizlik yapabiliyor. Ayrıca otomatik olarak halıları da tanımlayarak kendisini yükseltebiliyor.

    5200mAh bataryası sayesinde 120 dakikaya kadar temizlik yapabiliyor ve neredeyse 2+1 veya 3+1 evlerinizi tek şarj ile tamamlayabiliyor. Robotun kontrolü Xiaomi Home uygulamasından sağlanıyor. Ayrıca Google Home ve Amazon Alexa ile de uyumluluk güncellemesi sunulacak. Xiaomi Robot Vacuum X10+ için 900 Avro fiyat etiketi belirlenmiş ve Xiaomi Smart Air Fryer 3.5 L de hediye olarak sunulacak.

    Xiaomi Robot Vacuum X10+ teknik özellikleri

    Xiaomi Robot Vacuum X10 Plus tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyat Tam Boyutta Gör

    • 4000Pa emiş gücü
    • 180rpm çift paspas
    • 350ml toz tankı
    • 80ml su tankı
    • S-cross AI gelişmiş 3D haritalama
    • LDS lazer navigasyon
    • 5200mAh batarya, 120 dakika kullanım

    Xiaomi Robot Vacuum X10+ fiyatı ve çıkış tarihi

    Xiaomi Robot Vacuum X10+ için 900 Avro fiyat etiketi belirlenmiş. 11 Ekim itibariyle Amazon üzerinden Xiaomi Smart Air Fryer 3.5 L hediyesi ile satışa sunulacak. 15 Kasım tarihinde ise standart olarak satışa çıkacak.

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    E
    Emirhan1978 6 saat önce

    Metaverse nedir anlamak için oyun projelerine bakın derim. Hepsi yüksek arttırılmış gerçeklik sağlıyor. Özellikle metaVmars projesini sevdim. inceleyin derim.

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