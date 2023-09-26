Artık daha akıllı: Karşınızda Xiaomi Watch 2 Pro ve fiyatı

Watch 2 Pro, indirilebilecek çok çeşitli üçüncü taraf uygulamalara sahip tam teşekküllü bir Google Wear OS akıllı saati olarak karşımıza çıkıyor. Saatin yalnızca Bluetooth veya LTE modelleri mevcut olup, ikincisi eşleştirilmiş bir akıllı telefon olmadan da arama, mesaj alma ve bağlantıda kalmanıza olanak tanıyor.
Watch 2 Pro'da Bluetooth'lu modelde 65 saate kadar, LTE modelinde ise 55 saate kadar kullanım sağlayan 495 mAh pil bulunuyor. Dolayısıyla her iki cihazda da rahatlıkla iki günlük pil ömrü elde edilebilecek. Şarj işlemi ise tescilli iki pimli manyetik şarj cihazı aracılığıyla gerçekleştiriliyor.
Xiaomi Watch 2 Pro fiyatı ne kadar?
Xiaomi Watch 2 Pro şimdilik Türkiye pazarında satışa sunulmadı. Cihaz hâlihazırda global raflarda yerini almış durumda. Xiaomi Watch 2 Pro’nun Bluetooth versiyonu 269 euro fiyat etiketine sahipken eSIM temelli LTE versiyonu ise 349 euro fiyata sahip.
istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...
zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P
yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.