Artık daha akıllı: Karşınızda Xiaomi Watch 2 Pro ve fiyatı

Tam Boyutta Gör Xiaomi, yeni Xiaomi 13T ve 13T Pro'nun yanı sıra yeni Watch 2 Pro'yu da tanıttı. Yeni akıllı saat bazı önemli özellikler getiriyor. Bunlardan en önemlisi cihazın, yazılım cephesinde Google'ın Wear OS işletim sistemiyle birlikte geliyor olması. Xiaomi aynı zamanda Smart Band 8'in global versiyonunu da kullanıcılarla buluşturdu. Gelin şimdi Xiaomi Watch 2 Pro fiyatı ve özelliklerine bakalım.

Her yönden daha akıllı: Xiaomi Watch 2 Pro

Watch 2 Pro, indirilebilecek çok çeşitli üçüncü taraf uygulamalara sahip tam teşekküllü bir Google Wear OS akıllı saati olarak karşımıza çıkıyor. Saatin yalnızca Bluetooth veya LTE modelleri mevcut olup, ikincisi eşleştirilmiş bir akıllı telefon olmadan da arama, mesaj alma ve bağlantıda kalmanıza olanak tanıyor.

Tam Boyutta Gör Xiaomi Watch 2 Pro, 466 x 466 piksel çözünürlüğe ve 600 nit'e kadar en yüksek parlaklığa sahip 1,43 inç AMOLED ekran ile geliyor. Saat, Always on Display ve önceden yüklenmiş 20 saat kadranı ile birlikte kutusundan çıkıyor. Qualcomm'un Snapdragon W5+Gen1 giyilebilir platformundan gücünü alan Watch 2 Pro’da 2GB RAM ve 32GB depolama alanı bulunuyor. Ayrıca çift bant GNSS konumlandırma, Wi-Fi, Bluetooth 5.2 ve NFC bağlantı özelliklerine de sahip. WearOS sayesinde NFC üzerinden ödeme işlemi gerçekleştirilebiliyor. Watch 2 Pro ayrıca 5ATM dayanıklılığına da sahip.

Tam Boyutta Gör Xiaomi, Watch 2 Pro'da 7/24 kalp atış hızı ve kandaki oksijen seviyesi takibinin yanı sıra uyku ve stres takibi de sunuyor. Watch 2 Pro ayrıca 150'den fazla spor modu için aktivite takibini desteklerken vücut yağ yüzdesi ve kas kütlesi gibi vücut kompozisyonu ölçümlerini tahmin etmek için bir Biyoelektrik empedans sensörüne sahip.

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Watch 2 Pro'da Bluetooth'lu modelde 65 saate kadar, LTE modelinde ise 55 saate kadar kullanım sağlayan 495 mAh pil bulunuyor. Dolayısıyla her iki cihazda da rahatlıkla iki günlük pil ömrü elde edilebilecek. Şarj işlemi ise tescilli iki pimli manyetik şarj cihazı aracılığıyla gerçekleştiriliyor.

Xiaomi Watch 2 Pro fiyatı ne kadar?

Xiaomi Watch 2 Pro şimdilik Türkiye pazarında satışa sunulmadı. Cihaz hâlihazırda global raflarda yerini almış durumda. Xiaomi Watch 2 Pro’nun Bluetooth versiyonu 269 euro fiyat etiketine sahipken eSIM temelli LTE versiyonu ise 349 euro fiyata sahip.

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