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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xiaomi Mi Smart Band geliyor

    Xiaomi’nin popüler Mi Band 4 akıllı bilekliğini biraz daha kırparak Mi Smart Band adıyla piyasaya süreceği konuşuluyor. Hindistan’da reklamlar dönmeye başladı bile.
    3 gün
    4,3b
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    Cep Tel Aksesuarları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Xiaomi Mi Smart Band geliyor
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    Bu yıl en beğenilen fitness bilekliklerinden birisi şüphesiz Mi Band 4 oldu. Adeta peynir ekmek gibi satan Mi Band 4 yeni bir konfigürasyonlar tekrar piyasaya çıkmaya hazırlanıyor. Haber Xiaomi Hindistan tarafından verildi.

    Mi Smart Band neler sunacak?

    Sadece bir ipucu olarak yapılan tanıtımda Mi Band 4 modeline oldukça benzeyen Mi Smart Band adında yeni bir ürün gösteriliyor. Xiaomi Hindistan tarafından gelecek ay düzenlenecek maratonda her katılımcıya Mi Smart Band hediye edilecek.

    Ayrıca Bkz. "Seul, çatı üzeri güneş enerji sistemleriyle ile 1 GW elektrik üretmeyi planlıyor"

    Bu bakımdan Mi Smart Band kısa süre sonra tanıtılacak diyebiliriz. Erdi Özüağ’ın geçmiş dönemdeki paylaşımlarında özellikleri biraz kırpılmış bir Mi Band 4C modeli gündeme gelmişti. Muhtemelen Mi Smart Band bu bahse konu cihaz.

    Maratona katılımın 11$ civarında olduğu düşünüldüğünde Mi Smart Band modelinin oldukça düşük bir fiyattan satılacağını tahmin edebiliriz. 15$-20$ arası bir fiyat şaşırtıcı olmayacaktır.



    https://www.gizmochina.com/2019/11/19/xiaomi-india-teases-new-mi-smart-band-coming-on-nov-21/ Yorum Yaz
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    TITAN 3 gün en beğenilen
    ankaralılar hindistana bilet bakmaya başlamıştır
    1 Yanıt Yanıtla +23
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    Musty3535123 3 gün
    mi band 4 ün neyini kısacan, en minimal akıllı saat tarzı bu zaten.
    Yanıtla +13
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    tahir40 3 gün
    Mi band 4 var, arabadayım adımsayar çalışıyor, işe gidene kadar 2000 adım sayıyor arabada :)
    Yanıtla +6
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    AL3lMA 1 gün
    Türkçe desteği bile yok neden bukadar popüler anlamış değilim honor band 5 e bakın birde sarj da kötü değil 8-10 gün arası gidiyor
    Yanıtla +1
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    tahir40 3 gün
    Mi band 4 var, arabadayım adımsayar çalışıyor, işe gidene kadar 2000 adım sayıyor arabada :)
    Yanıtla +6
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Raphaël 3 gün
    Mi band 1-2-3-4 diye devam ediyordu ne güzel. Anlaşılan Xiaomi telefonlardaki gibi yine bunlarin de isimlerinin sonuna ne bulursa ekleyip her hafta bir model çıkaracak.
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    alemburda34 3 gün
    Magazin haberi okuyorum sandım

    "Erdi Özüağ’ın geçmiş dönemdeki paylaşımlarında özellikleri biraz kırpılmış bir Mi Band 4C modeli gündeme gelmişti."
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    TITAN 3 gün en beğenilen
    ankaralılar hindistana bilet bakmaya başlamıştır
    1 Yanıt Yanıtla +23
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    V4LKyR 3 gün TITAN
    Böhöhöhöh :D
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    dragons4 3 gün
    Zaten f/p ürünü
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    Askaparta 3 gün
    Xiaomi topla gel koçum.
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    Musty3535123 3 gün
    mi band 4 ün neyini kısacan, en minimal akıllı saat tarzı bu zaten.
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    Ussuz 3 gün
    Hindistanda yaşayan ölücüler varsa duyurulur :D
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    xiaomi, mi smart band ve
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