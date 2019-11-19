Xiaomi Mi Smart Band geliyor

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Bu yıl en beğenilen fitness bilekliklerinden birisi şüphesiz Mi Band 4 oldu. Adeta peynir ekmek gibi satan Mi Band 4 yeni bir konfigürasyonlar tekrar piyasaya çıkmaya hazırlanıyor. Haber Xiaomi Hindistan tarafından verildi.

Mi Smart Band neler sunacak?

Sadece bir ipucu olarak yapılan tanıtımda Mi Band 4 modeline oldukça benzeyen Mi Smart Band adında yeni bir ürün gösteriliyor. Xiaomi Hindistan tarafından gelecek ay düzenlenecek maratonda her katılımcıya Mi Smart Band hediye edilecek.

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Bu bakımdan Mi Smart Band kısa süre sonra tanıtılacak diyebiliriz. Erdi Özüağ’ın geçmiş dönemdeki paylaşımlarında özellikleri biraz kırpılmış bir Mi Band 4C modeli gündeme gelmişti. Muhtemelen Mi Smart Band bu bahse konu cihaz.

Maratona katılımın 11$ civarında olduğu düşünüldüğünde Mi Smart Band modelinin oldukça düşük bir fiyattan satılacağını tahmin edebiliriz. 15$-20$ arası bir fiyat şaşırtıcı olmayacaktır.

https://www.gizmochina.com/2019/11/19/xiaomi-india-teases-new-mi-smart-band-coming-on-nov-21/