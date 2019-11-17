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    Xiaomi Mi TV 5'in lansmanda açıklanmayan yeni bir özelliği duyuruldu

    Kısa bir süre önce tanıtılan Xiaomi Mi TV 5'in satışları başladı. Çinli şirket akıllı televizyonun "ses dalgası tanıma" özelliğine de sahip olduğunu resmen açıkladı.
    5 gün (Son Güncelleme: 4 gün)
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    Televizyonlar
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Xiaomi Mi TV 5'in lansmanda açıklanmayan yeni bir özelliği duyuruldu
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    Geçtiğimiz günlerde tanıtılan Xiaomi Mi TV 5'in satışları başladı. Şimdilik sadece Çin'de piyasaya sürülen akıllı televizyonun 55 ve 65 inçlik versiyonları sırasıyla 430 ve 570 dolar fiyat etiketi taşıyor.

    Ayrıca Bkz. "Samsung, LG ve Motorola telefonları, Qualcomm güvenlik açığı riski altında"

    75 inç Mi TV 5 ve Mi TV 5 Pro ise Aralık ayında satışa çıkacak. Çinli şirket Mi TV 5'in ses dalgası tanıma özelliğini duyurdu. Xiaomi lansman etkinliğinde bu özellikten hiç bahsetmemişti.

    Xiaomi Mi TV 5'in lansmanda açıklanmayan yeni bir özelliği duyuruldu
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    Özellik listesine dahil edilecek

    Henüz test aşamasında olan ses tanıma fonksiyonu çok yakında akıllı televizyonun özellik listesine eklenecek. Çinli şirketin TV departmanından sorumlu ismi Li Xiaoshuang bu özelliğin nasıl çalıştığını açıkladı.

    Xiaomi Mi TV 5, ses dalgası tanıma desteği sayesinde ailedeki tüm bireyleri seslerinden tanıyacak. Bu sayede kişilerin önceki izleme geçmişini gözden geçirerek onlar için kişiselleştirilmiş öneriler sunabilecek.



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    Rachsuchtig 5 gün en beğenilen
    Çin hükümeti bunu beğendi
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    koyunsayar 5 gün
    Alanlara geçmiş olsun amaç belli
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    Askaparta 3 gün
    Kamerayla tamamlanır.
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    mesci_663 3 gün
    Şu haberi mobilde iki defa yayınlanmış olarak görüyorum
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    Rising_Sun 4 gün
    Ses dinleme olayını tüm kamera-mikrofona sahip olup internete bağlı cihazlar yapıyor zaten..Tedirgin edici ama malesef tüm hayatımızı çoktan ifşa ettik zaten seneler önce bu aletlerle, facebook vs ile..
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    Musty3535123 4 gün
    şu tv ler tr deki mağazalarında neden satılmıyor ya ?
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    Rachsuchtig 4 gün
    Tekrar düşününce aklıma 1984 romanı geldi. Okuyanlar anlayacaktır.
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    interwap 5 gün
    "
    ooo Chai Moo neler konuşuyor...
    Oooo VPN'den bahsediyor.
    Şifrelerini söylüyor not edin.
    "
    Yanıtla +1
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    koyunsayar 5 gün
    Alanlara geçmiş olsun amaç belli
    Yanıtla +5
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    Rachsuchtig 5 gün en beğenilen
    Çin hükümeti bunu beğendi
    Yanıtla +14
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