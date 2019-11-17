Xiaomi Mi TV 5'in lansmanda açıklanmayan yeni bir özelliği duyuruldu

Tam Boyutta Gör

Geçtiğimiz günlerde tanıtılan Xiaomi Mi TV 5'in satışları başladı. Şimdilik sadece Çin'de piyasaya sürülen akıllı televizyonun 55 ve 65 inçlik versiyonları sırasıyla 430 ve 570 dolar fiyat etiketi taşıyor.

Ayrıca Bkz. "Samsung, LG ve Motorola telefonları, Qualcomm güvenlik açığı riski altında"

75 inç Mi TV 5 ve Mi TV 5 Pro ise Aralık ayında satışa çıkacak. Çinli şirket Mi TV 5'in ses dalgası tanıma özelliğini duyurdu. Xiaomi lansman etkinliğinde bu özellikten hiç bahsetmemişti.

Tam Boyutta Gör

Özellik listesine dahil edilecek

Henüz test aşamasında olan ses tanıma fonksiyonu çok yakında akıllı televizyonun özellik listesine eklenecek. Çinli şirketin TV departmanından sorumlu ismi Li Xiaoshuang bu özelliğin nasıl çalıştığını açıkladı.

Xiaomi Mi TV 5, ses dalgası tanıma desteği sayesinde ailedeki tüm bireyleri seslerinden tanıyacak. Bu sayede kişilerin önceki izleme geçmişini gözden geçirerek onlar için kişiselleştirilmiş öneriler sunabilecek.