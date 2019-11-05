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    Diğer Ev Elektroniği ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xiaomi sessiz akıllı klimalarını tanıttı

    Bugün akıllı telefondan, akıllı saate kadar bir çok yeni ürün tanıtarak gövde gösterisi yapan Xiaomi aynı zamanda son derece sessiz çalışan iki akıllı klima da duyurdu.
    2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
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    Diğer Ev Elektroniği
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Xiaomi sessiz akıllı klimalarını tanıttı
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    Xiaomi bugün düzenlediği etkinlikte Mi CC9 Pro, Mi Watch ve Mi TV 5 serisinin yanında yeni klimalarını da tanıttı. Çinli şirket duvara monte edilen İnternet Klima ve yerde kullanılan İnternet Dikey Klima adlı iki model duyurdu.

    Ayrıca Bkz. "108 MP kamerası olan Xiaomi Mi CC9 Pro'dan ilk fotoğraf örneği geldi"

    Yeni klimalar enerji tasarrufuna odaklanırken, bulundukları odayı çok iyi soğutarak ana görevlerini başarı ile yerine getiriyorlar. Aynı zamanda en yüksek verimi elde edebilmek için yeni bir enerji dönüştürme teknolojisi kullandıklarını belirtelim.

    Xiaomi sessiz akıllı klimalarını tanıttı
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    Her iki model de şirketin minimalist tasarım dilini yansıtıyor ve sadece beyaz renk seçenekleri var. Ayrıca üzerlerinde gerekli bilgilerin görüntülendiği mini ekranlar bulunuyor. Yeni klimalar en yüksek seviyede bile maksimum 23 dB gürültü ürettikleri için son derece sessiz çalışıyorlar.

    Akıllı ev sistemlerine entegre olabiliyorlar

    Otomatik temizliği destekleyen klimalar aynı zamanda IoT (Nesnelerin İnterneti) cihazları oldukları için akıllı ev sistemlerine entegre edilebildikleri gibi akıllı telefon üzerinden de kontrol edilebiliyorlar.

    Xiaomi sessiz akıllı klimalarını tanıttı
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    Klima fiyatları model gücüne göre değişiyor. Duvara monte edilen versiyonlar 329 ve 358 dolar, dikey modeller ise 644 ve 787 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacak.



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    sis651 2 hf. en beğenilen farid-m29
    Ne olacak, kış ortasında yatarsın, sabah donmuş toto ile uyanır, bir sürü öksürür, salya sümük saçarsın etrafa.
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    cabriyo 2 hf.
    dikey tasarımı mükemmel olmuş ama ortalama klimadan pahalı gelecekse türkiyede zor yayılır.
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    interwap 2 hf.
    Xiaomi'nin bu tür ürünlerin tamamına yakını hem tasarım hemde üretim olarak fason. Bakınız powerbankları bile en az iki ismi var.
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    farid-m29 2 hf.
    işin suyu çıktı, her şey akıllı maşallah.
    Bu alet hacklenirse ne olur?
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    sis651 2 hf. farid-m29
    Ne olacak, kış ortasında yatarsın, sabah donmuş toto ile uyanır, bir sürü öksürür, salya sümük saçarsın etrafa.
    Yanıtla +5
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    bullx 2 hf. farid-m29
    kapatırsın şalteri olur biter, değişik fanteziler kurmaya gerek yok
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    Ussuz 2 hf.
    Türkiye 'ye de gelse bari
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    Bloodin 2 hf.
    Eh işte bi klima alcam derseniz 3000 TL'yı gözden çıkardığınız bu devirde 358 dolar akıllı, sessiz ve iyi soğutan bir klima için gerçekten çok uygun... Ama inşAllah bu Xiaomi'nin işi Torku'nun işine dönmez. Her sektöre gircem diye batmaz... Yine de tartısından scooter'ına neyini inceleme şansı bulduysam hepsi sağlam, yüksek kaliteli ve ucuz, bu yüzden çok farklı alanlara atılmasına çok da kızamıyorum :D
    2 Yanıt Yanıtla +3
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    .V. 2 hf. yeni yorumcu Bloodin
    Bazı malları xiaomi ürettirip etiket vuruyor, şimdi gidip klima fabrikası açmadılar yani. Muhtemelen klima alt yapısı gree, üzerindeki akıllı kısmı kendi dizaynları.
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    sis651 2 hf. Bloodin
    Bunlar her sektöre girmiş vaziyette zaten ya, üretmedikleri bir şey yok...
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    xiaomi, klima ve
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