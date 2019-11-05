Xiaomi sessiz akıllı klimalarını tanıttı

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Xiaomi bugün düzenlediği etkinlikte Mi CC9 Pro, Mi Watch ve Mi TV 5 serisinin yanında yeni klimalarını da tanıttı. Çinli şirket duvara monte edilen İnternet Klima ve yerde kullanılan İnternet Dikey Klima adlı iki model duyurdu.

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Yeni klimalar enerji tasarrufuna odaklanırken, bulundukları odayı çok iyi soğutarak ana görevlerini başarı ile yerine getiriyorlar. Aynı zamanda en yüksek verimi elde edebilmek için yeni bir enerji dönüştürme teknolojisi kullandıklarını belirtelim.

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Her iki model de şirketin minimalist tasarım dilini yansıtıyor ve sadece beyaz renk seçenekleri var. Ayrıca üzerlerinde gerekli bilgilerin görüntülendiği mini ekranlar bulunuyor. Yeni klimalar en yüksek seviyede bile maksimum 23 dB gürültü ürettikleri için son derece sessiz çalışıyorlar.

Akıllı ev sistemlerine entegre olabiliyorlar

Otomatik temizliği destekleyen klimalar aynı zamanda IoT (Nesnelerin İnterneti) cihazları oldukları için akıllı ev sistemlerine entegre edilebildikleri gibi akıllı telefon üzerinden de kontrol edilebiliyorlar.

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Klima fiyatları model gücüne göre değişiyor. Duvara monte edilen versiyonlar 329 ve 358 dolar, dikey modeller ise 644 ve 787 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacak.