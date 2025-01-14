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    Xiaomi Mix Flip 2’nin sızdırılan özellikleri teknoloji meraklılarını heyecanlandırdı

    Katlanabilir akıllı telefon pazarındaki payını genişletmek isteyen Xiaomi, bunun için Flip 2 modeline fazlasıyla güveniyor. Peki yeni telefon karşımıza hangi özelliklerle çıkacak?

    Xiaomi Mix Flip 2’nin özellikleri sızdırıldı Tam Boyutta Gör

    Xiaomi’nin katlanabilir telefon serisi, yeni modeliyle teknoloji dünyasında büyük bir heyecan yaratıyor. Şirketin Flip 2 adını taşıması beklenen yeni nesil telefonu, önceki modeline kıyasla daha ince, hafif ve uzun ömürlü bir batarya sunmayı hedefliyor. Lansman tarihi olarak haziran ayının sonları öne çıksa da, cihaz hakkında sızan bilgiler şimdiden dikkat çekmeye başladı.

    Flip 2'nin teknik özellikleri, önceki modelden önemli ölçüde farklılık gösterebilir. Örneğin, cihazın kameralarında yapılan değişiklikler büyük bir yeniliği işaret ediyor. Daha önceki modelde yer alan telefoto lensin bu kez yerini 50 MP çözünürlüğünde bir ana kamera ve 50 MP’lik ultra geniş açılı bir lense bırakacağı belirtiliyor. Bu tercihin, kullanıcıların telefoto lens ihtiyacını karşılamaktan uzak kalabileceği düşünülse de, Xiaomi'nin bu değişiklikle farklı bir kullanıcı deneyimi hedeflediği söyleniyor.

    Yeni modelin dikkat çeken diğer özellikleri arasında kablosuz şarj desteği ve suya dayanıklılık sertifikası yer alıyor. Flip 2’nin IPX8 sertifikasına sahip olacağı ifade edilirken, bu durum cihazın önceki modelin eksiklerini gidermeyi amaçladığını gösteriyor. Ayrıca, 6,85 inç boyutunda, 1.5K çözünürlükte LTPO AMOLED bir ekranın cihazda yer alacağı bilgisi paylaşıldı. Yan tarafa yerleştirilmiş parmak izi okuyucusu ve NFC desteği de telefonun sunduğu diğer yenilikler arasında.

    Donanım tarafında ise Xiaomi’nin Flip 2 modelinin gücünü Snapdragon 8 Elite işlemcisinden alacağı ve 5.600 mAh ila 5.700 mAh arasında bir batarya kapasitesine sahip olacağı ifade ediliyor. Bu özelliklerin, cihazı sadece performans açısından değil, aynı zamanda günlük kullanımda da oldukça güçlü bir konuma taşıması bekleniyor.

    Xiaomi’nin bu yeni modeli, markanın katlanabilir telefon segmentindeki iddiasını artırmayı hedefliyor. Resmi lansmanla birlikte daha fazla detayın netleşmesi beklenirken, cihazın şimdiden kullanıcılar arasında merak uyandırdığı görülüyor.

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    rally dönemi efsane ismiydi.. bence efsanesi de oradan öte geçmiş değil

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