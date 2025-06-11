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    Xiaomi Mix Flip 2 yolda: Katlanabilir telefon yarışına iddialı dönüş

    Xiaomi, katlanabilir telefon pazarına Mix Flip 2 modeliyle güçlü bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Bu ay içinde tanıtılması beklenen cihaz, hafif yapısı ve gelişmiş kapak ekranıyla dikkat çekiyor.

    Xiaomi Mix Flip 2 yolda: İşte beklenen özellikleri Tam Boyutta Gör

    Xiaomi’nin merakla beklenen yeni katlanabilir telefonu Mix Flip 2 için geri sayım başladı. Markanın mobil pazarlama yöneticisi Wei Siqi’nin yaptığı paylaşımlar, cihazın lansmanının çok yaklaştığını gösteriyor. Katlanabilir telefonlara ilgi duyan kullanıcılarla doğrudan görüşmeler yapıldığı belirtilirken, şirketin bu yıl Mix Fold serisine yeni bir model eklemeyeceği ancak Mix Flip 2’nin sahneye çıkacağı doğrulandı.

    Yeni nesil Mix Flip, hem teknik özellikleriyle hem de tasarımıyla dikkat çekiyor. 6.85 inç büyüklüğünde OLED iç ekran, 1.5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Gücünü Snapdragon 8 Elite işlemcisinden alan cihaz, 5.100 mAh kapasiteli bir batarya taşıyor ve bu batarya 67W kablolu, 50W kablosuz hızlı şarj desteğiyle geliyor. IPX8 seviyesinde suya dayanıklılık sunan Mix Flip 2, 7.6 mm kalınlığı ve 190 gramlık hafif yapısıyla da taşınabilirlik açısından öne çıkıyor.

    Kapağında yer alan 4 inçlik büyük ekran, yeni nesil HyperOS 2 ile daha işlevsel hâle getirilmiş durumda. Bu ekran sayesinde bazı uygulamalar doğrudan kapak ekranından kontrol edilebiliyor ve ek içerikler aynı anda görüntülenebiliyor. Kamera tarafında ise OIS (optik görüntü sabitleme) destekli 50 megapiksellik ana kamera ile birlikte 50 megapiksellik ultra geniş açılı bir lens sunuluyor. Ayrıca cihazda kızılötesi verici, NFC ve yan tarafa entegre edilmiş parmak izi okuyucusu gibi ek özellikler de yer alıyor.

    Xiaomi’nin bu ay içinde büyük bir lansman etkinliği düzenlemesi ve bu etkinlikte sadece Mix Flip 2’yi değil, aynı zamanda Redmi’nin yeni kompakt oyun tabletini ve K80 Ultra amiral gemisi telefonunu da tanıtması bekleniyor.

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    Bayraktar TB3, gemide 100 sortiyi tamamladı

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    turkelvis 4 gün önce

    Bize de tebrik etmek düşer.Bravo

    Y
    YouRæk 5 gün önce

    20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.

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