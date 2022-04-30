Boynuz kulağı geçti: Honor, Huawei'yi geçerek dördüncülüğe yükseldi

Tam Boyutta Gör

Counterpoint'in son piyasa raporuna göre Honor, Çin'deki akıllı telefon satışlarında Huawei'yi geride bıraktı. Kasım 2020'de Huawei çatısı altından ayrılan Honor, 2022'nin ilk çeyreğinde %17'ye yükselen pazar payıyla güçlü bir toparlanma yaşadı ve Çin akıllı telefon pazarında dördüncü sıraya yükseldi.

Samsung üretimi 3nm yongalar yakında geliyor 5 sa. önce eklendi

Huawei düşüşte, Honor yükselişte

2019'da ABD'li teknoloji veya yazılımlara erişimi engellenen ve 2020'de TSMC başta olmak üzere çip dökümhaneleriyle ilişkilerine darbe vurulan Huawei, tüm bunlara daha fazla dayanamamış olmalı ki Honor, ilk kez Huawei'nin iç pazardaki yerini almış durumda. Öyle ki Honor, 2021'in ilk çeyreğindeki %5''lik pazar payını 2022'nin ilk çeyreğinde %17'ye yükseltmiş durumda.

Honor'un bu başarısının altında Honor 60, 60 Pro ve Honor 60 SE modellerinin rolü büyük. Honor'un yanı sıra Apple da Huawei'nin kan kaybetmesinden kendine pay çıkarmışa benziyor. Zira 2021'in ilk çeyreğinde %14.7 pazar payına sahip olan şirket bu yılın ilk çeyreğinde ise pazar payını %17.9'a yükseltmiş durumda.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.