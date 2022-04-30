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    Boynuz kulağı geçti: Honor, Huawei'yi geçerek dördüncülüğe yükseldi

    2020'de Huawei kanatları altından ayrılan Honor markası, anavatatında Huawei'yi geçerek pazarın kilit oyuncularından biri oldu. Öyle ki şirket, Çin akıllı telefon pazarında 4. sıraya yükseldi.
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    Honor, Huawei'yi geçerek dördüncülüğe yükseldi
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    Counterpoint'in son piyasa raporuna göre Honor, Çin'deki akıllı telefon satışlarında Huawei'yi geride bıraktı. Kasım 2020'de Huawei çatısı altından ayrılan Honor, 2022'nin ilk çeyreğinde %17'ye yükselen pazar payıyla güçlü bir toparlanma yaşadı ve Çin akıllı telefon pazarında dördüncü sıraya yükseldi.

    Huawei düşüşte, Honor yükselişte

    2019'da ABD'li teknoloji veya yazılımlara erişimi engellenen ve 2020'de TSMC başta olmak üzere çip dökümhaneleriyle ilişkilerine darbe vurulan Huawei, tüm bunlara daha fazla dayanamamış olmalı ki Honor, ilk kez Huawei'nin iç pazardaki yerini almış durumda. Öyle ki Honor, 2021'in ilk çeyreğindeki %5''lik pazar payını 2022'nin ilk çeyreğinde %17'ye yükseltmiş durumda.

    Honor'un bu başarısının altında Honor 60, 60 Pro ve Honor 60 SE modellerinin rolü büyük. Honor'un yanı sıra Apple da Huawei'nin kan kaybetmesinden kendine pay çıkarmışa benziyor. Zira 2021'in ilk çeyreğinde %14.7 pazar payına sahip olan şirket bu yılın ilk çeyreğinde ise pazar payını %17.9'a yükseltmiş durumda.

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    C
    Command-01 9 saat önce

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    L
    linkci_sude 2 gün önce

    Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI:LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.

    L
    linkci_sude 2 gün önce

    Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI: LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.

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