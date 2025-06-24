Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Xiaomi Mix Flip 2’nin performans sonuçları Geekbench veritabanında ortaya çıktı

    Xiaomi Mix Flip 2, lansman öncesi Geekbench’te performans testlerine girdi. Snapdragon 8 Elite işlemcili cihaz, hem tekli hem çoklu çekirdek testlerinden oldukça yüksek puanlarla çıktı.

    Xiaomi Mix Flip 2’nin Geekbench sonuçları ortaya çıktı Tam Boyutta Gör

    Xiaomi, 26 Haziran’daki büyük lansman öncesi yeni katlanabilir telefonu Mix Flip 2’yi resmen gözler önüne serdi. Tanıtım öncesi paylaşılan basın görselleri ve performans testleri, cihaz hakkında birçok detayı netleştirdi. Tasarım çizgisini koruyan model, dikey yerleştirilmiş çift arka kamerası ve ince çerçeveli yapısıyla dikkat çekiyor. Yeşil, altın ve mor olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle gelecek olan cihaz, estetik açıdan da iddialı.

    İç donanım tarafında ise Snapdragon 8 Elite işlemcisi öne çıkıyor. Geekbench sonuçlarına göre tek çekirdekte 2835, çoklu çekirdekte ise 8550 puan alan telefon, 12 GB RAM ve Android 15 işletim sistemiyle geliyor.

    Ana ekran 6.85 inç boyutunda ve LTPO AMOLED teknolojisiyle donatılmış. Yaklaşık 1.5K çözünürlük sunan bu ekran, enerji verimliliğiyle de öne çıkıyor. Dış taraftaki 4.01 inçlik kapak ekranı ise günlük kullanımı kolaylaştıracak şekilde tasarlanmış.

    Suya karşı dayanıklılığı IPX8 sertifikasıyla belgelenen Mix Flip 2, aynı zamanda 50W kablosuz ve 67W kablolu hızlı şarj desteği sunuyor. Toplamda 5.050 mAh seviyesinde bir batarya kapasitesine sahip. Kısacası Xiaomi, Mix Flip 2 ile hem performans hem de tasarım anlamında güçlü bir seçenek ortaya koymuş durumda. Tüm gözler şimdi 26 Haziran’daki lansmanda.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Şehir trafiğini unutturacak elektrikli araç

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kredi kartına fazla yatırılan para ne olur mi wi-fi range extender pro kurulum sorunu medeniyet dediğin tek dişi canavar ne demek hava trafik kontrolörü maaş japon balığı yan yatıyor tedavisi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Tecno Spark 30 Pro
    Tecno Spark 30 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    LENOVO IdeaPad 1
    LENOVO IdeaPad 1
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum