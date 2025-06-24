Xiaomi Mix Flip 2’nin performans sonuçları Geekbench veritabanında ortaya çıktı

Üniversitedeki öğrencilik yıllarından itibaren teknoloji yayınlarına içerik üreten Uğur, teknoloji dünyasının nabzını DH okurları için tutuyor.

Tam Boyutta Gör

Xiaomi, 26 Haziran’daki büyük lansman öncesi yeni katlanabilir telefonu Mix Flip 2’yi resmen gözler önüne serdi. Tanıtım öncesi paylaşılan basın görselleri ve performans testleri, cihaz hakkında birçok detayı netleştirdi. Tasarım çizgisini koruyan model, dikey yerleştirilmiş çift arka kamerası ve ince çerçeveli yapısıyla dikkat çekiyor. Yeşil, altın ve mor olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle gelecek olan cihaz, estetik açıdan da iddialı.

İç donanım tarafında ise Snapdragon 8 Elite işlemcisi öne çıkıyor. Geekbench sonuçlarına göre tek çekirdekte 2835, çoklu çekirdekte ise 8550 puan alan telefon, 12 GB RAM ve Android 15 işletim sistemiyle geliyor.

Samsung, Galaxy S27 Ultra’da S Pen’den vazgeçmeye hazırlanıyor 1 gün önce eklendi

Ana ekran 6.85 inç boyutunda ve LTPO AMOLED teknolojisiyle donatılmış. Yaklaşık 1.5K çözünürlük sunan bu ekran, enerji verimliliğiyle de öne çıkıyor. Dış taraftaki 4.01 inçlik kapak ekranı ise günlük kullanımı kolaylaştıracak şekilde tasarlanmış.

Suya karşı dayanıklılığı IPX8 sertifikasıyla belgelenen Mix Flip 2, aynı zamanda 50W kablosuz ve 67W kablolu hızlı şarj desteği sunuyor. Toplamda 5.050 mAh seviyesinde bir batarya kapasitesine sahip. Kısacası Xiaomi, Mix Flip 2 ile hem performans hem de tasarım anlamında güçlü bir seçenek ortaya koymuş durumda. Tüm gözler şimdi 26 Haziran’daki lansmanda.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Xiaomi Mix Flip 2’nin Geekbench sonuçları ortaya çıktı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: