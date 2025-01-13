Snapdragon 8s Elite amiral gemisi katillerinin yeni gözdesi olabilir

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Qualcomm, yeni bir orta segment işlemci olan Snapdragon 8s Elite (SM8735) modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bu işlemci, bütçe dostu cihazlarla premium segment arasındaki performans farkını kapatmayı hedefliyor. Gelen bilgiler, Snapdragon 8s Elite’in, performans açısından bazı amiral gemisi modelleriyle yarışabileceğini ancak fiyat konusunda daha erişilebilir olacağını gösteriyor.

Sektörün güvenilir kaynaklarından biri olan Digital Chat Station, Snapdragon 8s Elite’in AnTuTu testinde yaklaşık 2 milyon puan almasının beklendiğini belirtiyor. Bu skor, Snapdragon 8 Gen 3 tabanlı cihazlarla benzer bir seviyeye işaret ederken, performans açısından hafif bir fark olacağı öngörülüyor. Yeni işlemci, Qualcomm’un özel olarak tasarladığı Oryon çekirdeklerini kullanmayacak. Bunun yerine, Cortex-X4 birinci sınıf çekirdek ve A720 verimlilik çekirdeklerinden oluşan bir mimariyle sunulacak. Bu yapı, Snapdragon 8 Gen 3’e yakın bir performans sunarken enerji verimliliğiyle dikkat çekiyor.

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Grafik işlem performansında Snapdragon 8 Gen 3’e kıyasla ufak bir düşüş olabileceği de belirtiliyor. Qualcomm’un bu stratejisi, güç tüketimini optimize ederek orta segment için uygun fiyatlı ve dengeli bir çözüm sunmayı hedefliyor. SM8735 kod adlı bu işlemci, Xiaomi’nin HyperOS yazılımında daha önce tespit edilmişti. Cihazın, Redmi Turbo 4 Pro veya Redmi K90 gibi modellerde yer alabileceği konuşuluyor.

Snapdragon 8s Elite’in, sadece Xiaomi değil; Honor, iQOO ve Oppo gibi markaların fotoğraf odaklı ultra ince telefonlarında da kullanılabileceği söyleniyor. Cihazların nisan ayında piyasaya çıkması beklenirken, işlemcinin mart veya nisan aylarında tanıtılması öngörülüyor.

Bu işlemcinin piyasaya sürülmesi, orta segmentte rekabeti artıracak gibi görünüyor. Daha güçlü ve özellik bakımından zengin cihazların daha uygun fiyatlarla sunulması, kullanıcılar için cazip bir alternatif oluşturabilir. Snapdragon 8s Elite, yüksek performans ve erişilebilir fiyat dengesiyle dikkat çekecek bir seçenek sunuyor.

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Snapdragon 8s Elite amiral gemisi katillerinin gözdesi olabilir