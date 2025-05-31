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    Xiaomi Redmi Pad 2 fiyatları lansmana sayılı günler kala sızdırıldı

    Xiaomi'nin yeni tableti Redmi Pad 2’nin 4G ve Wi-Fi modellerine ait Avrupa fiyatları lansmana sayılı günler kala sızdırıldı. İşte lansman öncesi tüm detaylar:  

    Redmi Pad 2 fiyatları lansmana sayılı günler kala ortaya çıktı
    Xiaomi'nin yeni nesil uygun fiyatlı Android tableti Redmi Pad 2, henüz resmi olarak tanıtılmadan Avrupa perakendecilerinin listelerinde yer almaya başladı. Hem 4G hem de Wi-Fi modelleri için fiyatlandırma bilgileri şimdiden ortaya çıkarken tabletin önümüzdeki ay küresel pazarda tanıtılması bekleniyor.

    Redmi Pad 2, 4G ve Wi-Fi seçenekleriyle önümüzdeki ay piyasaya sürülebilir

    Redmi Pad 2’nin gelişi, Xiaomi cephesinden resmi bir açıklama gelmeden bile netleşmeye başladı. Yaklaşık iki hafta önce internete düşen görseller ve teknik özelliklerden sonra şimdi de Avrupa merkezli bazı perakendeciler, tabletin fiyatlarını ve temel konfigürasyonlarını yayımladı. Bu durum, cihazın tanıtımının artık an meselesi olduğuna işaret ediyor.

    Redmi Pad 2 fiyatları lansmana sayılı günler kala ortaya çıktı
    Listelenen bilgilere göre, Redmi Pad 2'nin yalnızca Wi-Fi destekli versiyonu 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile birlikte 199 Euro fiyat etiketiyle satışa sunulacak. 4G bağlantılı modelin fiyatı ise daha yüksek. Otto isimli Almanya merkezli bir perakendeci, 4G varyantını 299 Euro olarak fiyatlandırdı. Ayrıca bazı kaynaklar, Xiaomi'nin daha gelişmiş bir modelde 8 GB RAM ve 256 GB depolama sunmayı da planladığını belirtiyor. 
    Redmi Pad 2 fiyatları lansmana sayılı günler kala ortaya çıktı
    Teknik özellikler açısından bakıldığında Redmi Pad 2 dikkat çeken bir donanımla geliyor. Cihazda yer alan 11 inç büyüklüğünde IPS ekran, 2.5K çözünürlük, 90 Hz yenileme hızı ve 600 nit maksimum parlaklık sunuyor. Bu da onu, medya tüketimi ve günlük kullanım için oldukça ideal kılıyor. Performans tarafında ise, MediaTek’in Helio G100 Ultra işlemcisi yer alıyor. Bu yonga seti, orta seviye cihazlar için yeterli performansı sağlarken enerji verimliliğiyle de öne çıkıyor.
    Redmi Pad 2 fiyatları lansmana sayılı günler kala ortaya çıktı
    Tabletin pil kapasitesi de kullanıcıları memnun edecek düzeyde. 9.000 mAh batarya, uzun süreli kullanım vadediyor. 18W kablolu hızlı şarj desteği sayesinde cihazı kısa sürede yeniden kullanıma hazır hale getirmek mümkün. Beklenen özellikler arasında son olarak kamera tarafında ise 5 MP ön kamera ve 8 MP arka kamera bulunması kuvvetle muhtemel.
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    Mikro otomobil Türkiye'de satışa sunuluyor

    D
    DH Misafiri 1 gün önce

    300k lik araba 1m e satilacak. Kimse almaz

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    turkelvis 2 gün önce

    Kapısı bildiğin normal araçların motor kaputu olarak bilinen yerden yani önden açılıyor!

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