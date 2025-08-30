Giriş
    OnePlus 15 Geekbench’te görüldü: Snapdragon 8 Elite 2 ve yeni renk seçenekleri

    OnePlus 15, Snapdragon 8 Elite 2 işlemci, 6.78 inç ekran, 7.000 mAh batarya ve yeni renk seçenekleriyle Geekbench’te görüldü. İşte OnePlus'ın yeni cihazının detayları:

    OnePlus 15, Snapdragon 8 Elite 2 ile Geekbench’te görüldü Tam Boyutta Gör
    OnePlus’ın yeni amiral gemisi OnePlus 15, son günlerde yeniden sızdırıldı. Model numarası PLK110 olan bir OnePlus cihazı, yakın zamanda Geekbench veritabanında görüntülendi ve bu cihazın OnePlus 15 olduğu neredeyse kesinleşti. Test sonuçları, Qualcomm’un yeni nesil Snapdragon 8 Elite 2 işlemcisiyle güçlendirilen bu cihazın performansına dair ilk ipuçlarını verdi.

    İşte OnePlus 15'in beklenen özellikleri: 

    Henüz prototip aşamasında olan cihazın Geekbench skorları oldukça düşük görünse de bu, piyasaya sürülecek nihai modelin performansını yansıtmıyor. OnePlus 15’in Android 16 işletim sistemiyle çalışacağı ve 16 GB RAM seçeneği sunacağı da test sonuçlarında ortaya çıktı.

    OnePlus 15, Qualcomm’un yeni Snapdragon 8 Elite 2 çipi, 4.61 GHz hızında çalışan iki yüksek performanslı çekirdeğe ve 3.63 GHz hızında altı güçlü performans çekirdeğine sahip. Bu mimari sayesinde cihaz, hem oyun hem de çoklu görev performansında önemli bir artış sunacak gibi görünüyor.

    OnePlus 15, Snapdragon 8 Elite 2 ile Geekbench’te görüldü Tam Boyutta Gör
    Öte yandan, tipster Digital Chat Station, OnePlus 15’in 6.78 inç büyüklüğünde ve 1.5K çözünürlüklü bir AMOLED ekranla geleceğini paylaştı. Ekranın yüksek yenileme hızı sayesinde hem akıcı bir kullanım hem de daha canlı renkler vaat ettiği belirtiliyor. Cihazın depolama seçenekleri de oldukça geniş tutulmuş. OnePlus 15’in 12GB/256GB, 12GB/512GB, 16GB/256GB, 16GB/512GB ve 16GB/1TB olmak üzere beş farklı RAM ve depolama kombinasyonu ile satışa sunulması bekleniyor.

    Kamera sistemine baktığımızda, OnePlus 15’in üçlü arka kamera dizilimiyle geleceği belirtiliyor. Ana kameranın 50 MP çözünürlüğe sahip olacağı, ayrıca gelişmiş yakınlaştırma imkânı sunan periskop zoom kamerası ile destekleneceği aktarılıyor. Tasarım tarafında ise OnePlus, bu modelde yenilikçi bir yaklaşım benimsemiş gibi görünüyor. OnePlus 15’in siyah, mor ve titanyum olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle geleceği öne sürülüyor. 

    Ekim ayında piyasaya sürülmesi beklenen cihazın batarya tarafında ise kullanıcıları etkileyici bir gelişme bekliyor. OnePlus 15, 7.000 mAh kapasiteli büyük bir bataryayla gelecek. Bu kapasite, uzun kullanım süreleri sunarak gün boyu şarj endişesini ortadan kaldırmayı hedefliyor. Ayrıca hızlı şarj desteğiyle de kısa sürede yüksek batarya doluluk oranlarına ulaşmak mümkün olacak.

