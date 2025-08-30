OnePlus 15 Geekbench’te görüldü: Snapdragon 8 Elite 2 ve yeni renk seçenekleri

İşte OnePlus 15'in beklenen özellikleri:
Henüz prototip aşamasında olan cihazın Geekbench skorları oldukça düşük görünse de bu, piyasaya sürülecek nihai modelin performansını yansıtmıyor. OnePlus 15’in Android 16 işletim sistemiyle çalışacağı ve 16 GB RAM seçeneği sunacağı da test sonuçlarında ortaya çıktı.
OnePlus 15, Qualcomm’un yeni Snapdragon 8 Elite 2 çipi, 4.61 GHz hızında çalışan iki yüksek performanslı çekirdeğe ve 3.63 GHz hızında altı güçlü performans çekirdeğine sahip. Bu mimari sayesinde cihaz, hem oyun hem de çoklu görev performansında önemli bir artış sunacak gibi görünüyor.
Kamera sistemine baktığımızda, OnePlus 15’in üçlü arka kamera dizilimiyle geleceği belirtiliyor. Ana kameranın 50 MP çözünürlüğe sahip olacağı, ayrıca gelişmiş yakınlaştırma imkânı sunan periskop zoom kamerası ile destekleneceği aktarılıyor. Tasarım tarafında ise OnePlus, bu modelde yenilikçi bir yaklaşım benimsemiş gibi görünüyor. OnePlus 15’in siyah, mor ve titanyum olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle geleceği öne sürülüyor.
Ekim ayında piyasaya sürülmesi beklenen cihazın batarya tarafında ise kullanıcıları etkileyici bir gelişme bekliyor. OnePlus 15, 7.000 mAh kapasiteli büyük bir bataryayla gelecek. Bu kapasite, uzun kullanım süreleri sunarak gün boyu şarj endişesini ortadan kaldırmayı hedefliyor. Ayrıca hızlı şarj desteğiyle de kısa sürede yüksek batarya doluluk oranlarına ulaşmak mümkün olacak.